W środę MZ poinformowało o 421 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Nie żyje 11 osób. Stwierdzone przypadki dotyczą województw m.in.: małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego. Nie żyje 11 osób. W Czechach odnotowano rekordową liczbę nowych zakażeń. Najnowsze dane związane z epidemią na świecie, w Europie oraz w Polsce aktualizujemy na bieżąco.

"Mamy 421 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (67), mazowieckiego (61), śląskiego (57), pomorskiego (38), dolnośląskiego (34), wielkopolskiego (28), podkarpackiego (22), lubelskiego (19), warmińsko-mazurskiego (18), świętokrzyskiego (17), kujawsko-pomorskiego (14), łódzkiego (12), opolskiego (12), zachodniopomorskiego (11), lubuskiego (6) i podlaskiego (5)" - poinformowało MZ.



W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2070 osób, pod respiratorem jest 81 chorych. Wyzdrowiało 57 tys. 135 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 7160 osób, a kwarantanną - 79 tys. 124 osób.



10:20 CO ZE SZCZEPIONKĄ?

Wiele firm pracuje nad szczepionką przeciw koronawirusowi. Termin jej pojawienia się pod koniec grudnia lub na początku stycznia może być dotrzymany - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szczepionka musi być nie tylko skuteczna, ale i bezpieczna - dodał.



Wiceminister był pytany w TVP Info, o doniesienia, że jest szansa na szczepionkę przeciw koronawirusowi jeszcze w tym roku.



Są informacje, że na przełomie roku ta szczepionka może się pojawić, aczkolwiek dzisiaj pojawiła się troszkę niepokojąca informacja od jednej firmy farmaceutycznej, że testy są troszkę wstrzymane. Ale wiemy, że wiele różnych firm pracuje nad tą szczepionką, więc myślę, że ten termin koniec grudnia, początek stycznia będzie dotrzymany i szczepionka się pojawi na naszym rynku - stwierdził.



10:00 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wzrosła w ciągu minionej doby o 5218, do 1 041 007 - poinformował sztab rządowy. Zmarły 142 kolejne osoby, a łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 wynosi w tym kraju 18 135.



Dobowy przyrost zgonów szósty dzień z rzędu przekracza w Rosji 5 tysięcy; dzień wcześniej odnotowano 5099 nowych infekcji.



Nowe przypadki nadal wykrywane są w całym kraju, najwięcej w Moskwie, gdzie odnotowano w ciągu minionej doby 642 infekcje. Na kolejnym miejscu jest Petersburg (218 przypadków) i obwód moskiewski (164 zakażenia).

09:45 WĘGRY

411 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarło dwóch mężczyzn chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



W sumie od początku pandemii na Węgrzech wykryto 9715 zakażeń koronawirusem, 628 osób zmarło, a prawie 4 tys. wyzdrowiało.



Ponownie wzrosła liczba aktywnych zakażeń, których jest obecnie ponad 5100, a także osób wymagających opieki szpitalnej - do 221. Trzynaście osób oddycha przy pomocy respiratora.

09:20 DOLNY ŚLĄSK

Kolejne przypadki zakażeń koronawirusem w dolnośląskich placówkach oświatowych. Potwierdzono je m.ni Jeleniej Górze, Trzebnicy i Wrocławiu. Covid-19 daje o sobie znać także w szkołach na Opolszczyźnie.



W Jeleniej Górze na kwarantannę trafiło 25 uczniów klasy 1 oraz 10 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 10. Zakażenie u dwójki dzieci potwierdzono także w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy i przedszkolu numer 2. Kwarantannę zastosowano w dwóch oddziałach - szkolnym i przedszkolnym. We Wrocławiu kwarantanną objęto przedszkolaków oraz ich rodziny i personel placówki przy ulicy Gwiaździstej. Pozytywny wynik testu uzyskała jedna z nauczycielek. W Nysie w województwie opolskim na kwarantannie są klasy z 3 szkół. Podobna sytuacja dotyczy dotyczy także trzech klas czwartych ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim.



09:00 UKRAINA

Na Ukrainie minionej doby wykryto 2551 zakażeń koronawirusem, 45 chorych na Covid-19 zmarło, a 1157 wyzdrowiało - poinformowało Centrum Monitoringu Rozwoju Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.



Najwięcej nowych zakażeń odnotowano we wtorek w Kijowie (310), w obwodzie charkowskim (291) i tarnopolskim (244).



Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow powiedział na środowym briefingu, że w kraju spadł wskaźnik śmiertelności. "Mamy jeden z najniższych wskaźników śmiertelności w związku z Covid-19 - 2,1 proc. W kwietniu wskaźnik wynosił 3 proc." - podkreślił.





08:00 INDIE

W Indiach odnotowano minionej doby kolejne 89 706 przypadków zakażenia koronawirusem. Ogólny bilans infekcji od jej wybuchu wzrósł do 4,37 mln. Rząd przekazał, że po ponad pięciu miesiącach przerwy, szkoły zostaną otwarte, ale tylko dla starszych uczniów.



W ciągu ostatniej doby w Indiach stwierdzono 1115 zgonów w związku z Covid-19, przez co bilans ofiar śmiertelnych zwiększył się do 73 890 - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju.

07:20 NIEMCY

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin o 1176 do 253 474. 9 osób zmarło co zwiększyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych do 9 338 - poinformował w środę rano Instytut Chorób Zakaźnych im. roberta Kocha (RKI).



W porównaniu z poprzednią dobą nastąpił spadek liczby infekcji natomiast było więcej zgonów.



W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział, że mimo licznych przypadków nowych zakażeń, nie będzie konieczne ponowne wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

07:00 CZECHY

Czeskie ministerstwo zdrowia opublikowało dane, z których wynika, że we wtorek potwierdzono rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 1164. Rekordowa jest też liczba aktywnych przypadków - 9272. Dotychczasowy rekord - 796 infekcji - zanotowano w piątek.



06:25 EUROPA

Brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AstraZeneca poinformował o wstrzymaniu testów klinicznych eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa. U jednej z osób, która brała udział w testach, wykryto groźne skutki uboczne.



06:15 USA

W USA na Covid-19 zmarło już 189 639 osób - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o 432.



Jest to już trzecia doba z rzędu w USA z mniej niż 500 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Epidemiolodzy obawiają się, że w najbliższe dni nastąpią przyrosty w wykrywanych przypadkach SARS-CoV-2. W trakcie długiego weekendu ze Świętem Pracy (Labor Day) w poniedziałek Amerykanie często nie przestrzegali zaleceń i nie zachowywali dystansu w barach i restauracjach.

06:00 MEKSYK

W Meksyku zanotowano 5 351 nowych potwierdzonych przypadków Covid-19 i 703 kolejne zgony - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Łączna liczba infekcji koronawirusem wzrosła do 642 860 a zgonów do 68 484. Pandemia pogrąża kraj w coraz większym kryzysie gospodarczym.



Spowodowała załamanie gospodarki meksykańskiej i zmusiła rząd do drastycznych oszczędności.



05:30 BRAZYLIA

W ciągu 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 504 kolejne ofiary śmiertelne Covid-19 oraz 14 279 potwierdzonych przypadków zakażeń - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Oznacza to wzrost liczby zarówno zgonów jak i zakażeń w porównaniu z poprzednią dobą - odpowiednio 310 i 10 273.