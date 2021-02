Jest duża szansa na szybkie otwarcie teatrów – dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Rząd chce, żeby najbliższa faza luzowania ograniczeń dotyczyła także kultury.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Za otwarciem teatrów przemawia ich specyfika. Widzowie mogą mieć cały czas założone maseczki, można ich posadzić w bezpiecznej odległości, w trakcie spektakli ze sobą nie rozmawiają, a między poszczególnymi aktami danej sztuki można wietrzyć salę.

To wszystko sprawia - jak słyszymy - że rząd uznał, że można poważnie myśleć o otwarciu teatrów.

Co zostanie odmrożone? Jutro informacja rządu

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd jutro poinformuje, które branże zostaną odmrożone w ciągu najbliższych dwóch tygodni.



Według informacji RMF FM, rząd najprawdopodobniej ogłosi otwarcie hoteli od 14 lutego.

Wszystko wskazuje na to, że kolejne roczniki uczniów nie wrócą jeszcze do szkół . Według naszych informacji, w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie można na to liczyć.





Obostrzenia do 14 lutego

W zeszłym tygodniu resort zdrowia poinformował o poluzowaniu niektórych obostrzeń. Od tego tygodnia:

- otwarte mogą być sklepy w galeriach i centrach handlowych,

- otwarte mogą być muzea i galerie sztuki,

- zniesiono godziny dla seniorów.

Pozostałe obostrzenia zostały przedłużone do 14 lutego. Restauracje i kawiarnie mogą wydawać jedzenie wyłącznie na wynosi i na dowóz, zamknięte są kina, teatry, siłownie, baseny, aquaparki i kluby fitness. Nieczynne, poza pewnym wyjątkami, są także hotele i pensjonaty.