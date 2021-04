Od dziś na szczepienie przeciw Covid-19 mogą rejestrować się osoby z roczników 1974 i 1975, czyli mające 47 i 46 lat. Od dziś też w 11 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą się uczyć w trybie hybrydowym. W pozostałych pięciu województwach nadal zdalnie. I odpowiednio: w 11 spośród 16 województw znowu będą otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Niepokojące informacje z Izraela. Tamtejsze ministerstwo zdrowia analizuje przypadki zapalenia mięśnia sercowego u osób szczepionych preparatem Pfizera. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 146,5 mln ludzi na świecie, a ponad 3,1 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie prezentujemy w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ JAGADEESH NV / PAP/EPA

08:55 Nowe dane - mamy nieoficjalne informacje

Niecałe cztery tysiące nowych zakażeń koronawirusem znajdzie się w dzisiejszym raporcie służb sanitarnych. To są nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. To jest najniższy dobowy przyrost w naszym kraju od połowy lutego. Jakiego luzowania obostrzeń możemy się spodziewać od przyszłego tygodnia?







07:49 Rosja

Władze Moskwy zachęcają bonusami finansowymi mieszkańców w wieku powyżej 60 lat, by szczepili się przeciwko Covid-19. Nagrodą za pierwszą dawkę szczepionki jest karta podarunkowa o wartości 1000 rubli, którą można wykorzystać w sklepie, aptece, czy kawiarni.





06:59 Szczepienia

28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły w pierwszym kwartale tego roku formularz deklarując chęć szczepienia przeciw Covid-19.





06:42 Indie

W Indiach zanotowano po raz piąty z rzędu rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby - 352 991. To najwyższy wskaźnik na całym świecie. Liczba zgonów w tym samym czasie również była rekordowo wysoka - 2812.

Premier Indii Narendra Modi wezwał wszystkich obywateli do przyjmowania szczepionek przeciwko Covid-19 i do zachowania ostrożności, mówiąc, że "burza infekcji" wstrząsnęła krajem.

06:32 Włochy

Szczepionka przeciwko Covid-19 w 77. rocznicę ślubu - w tak wyjątkowy sposób jubileusz uczciło małżeństwo z Monzy na północy Włoch. Oboje zostali zaszczepieni w domu.

101-letnia Pinuccia Villa i 106-letni Rinaldo Duranti są zgodni, że szczepionka, z którą przyszła do nich ekipa medyków, to najpiękniejszy prezent na rocznicę ślubu. Senior jest w bardzo dobrej formie i, jak podkreślają media, od razu po szczepieniu zasiadł do gry w karty ze swoimi krewnymi.

06:28 Izrael

Izraelskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało, że przeanalizuje niewielką liczbę przypadków zapalenia mięśnia sercowego u osób szczepionych preparatem Pfizera przeciw Covid-19. Nie jest jasne, czy liczba przypadków jest powyżej normy i czy ma związek ze szczepieniem.





06:11 Szczepienia

Od poniedziałku ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 osób w wieku 46 i 47 lat. Zapisać można się przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień.





05:58 Francja

Słynny park Buttes-Chaumont w Paryżu przekształcono w weekend w klub nocny na świeżym powietrzu. Setki osób tańczyły bez maseczek i piły alkohol, nie zachowując dystansu mimo obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Uczestnicy imprezy, która rozpoczęła się już w sobotę po południu, zamieścili nagrania w internecie.





05:32 Niemcy

Policja w niemieckim Wilhelmshaven wszczęła dochodzenie przeciwko pielęgniarce, która chcąc ukryć fakt, iż przez nieuwagę rozbiła fiolkę ze szczepionką przeciwko Covid-19, wstrzyknęła sześciu pacjentom niegroźny dla zdrowia roztwór soli.





05:18 Fryzjerzy i kosmetyczki

Od poniedziałku, salony urody, fryzjerskie, tatuażu i piercingu będą mogły się otworzyć w województwach - podlaskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i w małopolskim.

W pozostałych pięciu województwach (śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim), ze względu na liczbę zakażeń, dotychczasowe obostrzenia nadal będą obowiązywać.





05:16 System hybrydowy w 11 województwach

Od dziś w 11 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą się uczyć w trybie hybrydowym. Chodzi o uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Tzw. system hybrydowy, ma polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły podstawowej ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole podstawowej prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Będzie ona organizowana na wniosek rodziców.

W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.