Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 23 987 zakażonych i 1 065 ofiar śmiertelnych. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 6 mln ludzi na całym świecie, około 370 tys. osób zmarło. Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły dziś niektóre połączenia krajowe. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

10:32 Zachodniopomorskie

U 8 pracowników oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. ZUS co najmniej do końca tygodnia zawiesza przyjmowanie petentów. W weekend pomieszczenia przeszły odkażanie, biura przeszły zamgławianie, wszystko zostało też spryskane środkiem wirusobójczym. W kwarantannie jest kilkadziesiąt osób, to urzędnicy, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonymi pracownikami oraz ich rodziny.

10:15 Łódzkie

W województwie łódzkim wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Najwięcej osób zachorowało w powiecie wieruszowskim, gdzie w ciągu dwóch ostatnich dni stwierdzono 20 nowych przypadków. To efekt dużego ogniska zachorowań w fabryce mebli w Kępnie, gdzie pracują mieszkańcy powiatu wieruszowskiego. Drugim ogniskiem jest zakład mięsny w gminie Wieruszów, tam choruje kilka osób z 60-osobowej załogi.

10:13 Premier Armenii z koronawirusem

Premier Armenii Nikol Paszynian, który dziś kończy 45 lat, poinformował na Facebooku, że on i członkowie jego rodziny są zakażeni koronawirusem. Oświadczył, że w zaistniałej sytuacji będzie pracował z domu, gdzie są - jak to ujął - "wszelkie do tego udogodnienia".

10:07 Nowe dane resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia: 202 nowe zakażenia koronawirusem, jedna osoba zmarła. Łącznie w Polsce mamy 23 tys. 987 przypadków i 1065 zgonów.

10:02 Skrajna nieodpowiedzialność

52-letnia kobieta, u której zdiagnozowano koronawirusa, wyszła z domu do warzywniaka. Wracając z zakupami natknęła się na policjantów. Funkcjonariusze próbowali się z nią skontaktować, jako osobą przebywającą w izolacji domowej. Zadzwonili domofonem, ale nikt nie odpowiadał. Wtedy nadeszła kobieta z siatką zakupów w ręce, ale bez maseczki na twarzy.







09:38 Koronawirus w kopalniach

Do ponad 4 tys. osób wzrosła w poniedziałek liczba górników zakażonych koronawirusem. Najwięcej, 106 zachorowań, przybyło w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka, gdzie zarażonych jest łącznie 515 górników.

Górnicy stanowią prawie połowę spośród ponad 8,2 tys. wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim.

09:35 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 340 zakażeń koronawirusem, 10 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 152 pacjentów wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 24 012, zgonów do 718, a wyzdrowiałych do 9690.

W poniedziałek na Ukrainie część regionów przechodzi na kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z pandemią w ramach trwającej do 22 czerwca "kwarantanny adaptacyjnej". Polega ona na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów.

09:33 Węgry

Jedna kobieta chora na Covid-19 zmarła w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, to najmniej od prawie dwóch miesięcy; wykryto też 15 nowych zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarło na Węgrzech 527 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono w sumie 3892 zakażenia koronawirusem. 2156 osób uznano już za wyleczone.

Od 4 maja stopniowo znoszone są restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Można już chodzić do restauracji, odprawiać msze i otwierać sklepy bez ograniczeń godzinowych.

09:23 Przybywa ozdrowieńców

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy w Polsce już 11 tys. 449 ozdrowieńców. W związku z koronawirusem obecnie w szpitalach przebywa 2181 osób.



09:18 Królowa Elżbieta II znów w siodle

Brytyjska królowa Elżbieta II została sfotografowana w niedzielę na 14-letnim kucu w parku przy zamku w Windsorze. Po raz pierwszy od miesięcy królowa pojawiła się na zewnątrz, gdy w kraju poluzowywane są surowe środki mające powstrzymać epidemię koronawirusa.

Od połowy marca w czasie kwarantanny 94-letnia Elżbieta ze swym 98-letnim mężem księciem Filipem mieszka na zamku w Windsorze, na zachód od Londynu.

08:56 RPA

Władze Republiki Południowej Afryki zdjęły część ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa. Obywatele RPA mogą swobodnie wyjść z domu do pracy, kościoła, sklepu i na spacer. Praca w pełnym wymiarze została wznowiona w fabrykach i kopalniach. Jednocześnie odłożono plany otwarcia szkół, aby pozwolić placówkom na zaopatrzenie się w sprzęt ochronny.

Mimo że w weekend liczba zakażonych koronawirusem w RPA przekroczyła 30 tys. - najwięcej w Afryce - i nadal rośnie w tempie prawie 2 tys. dziennie, rozluźnienie restrykcji było konieczne dla ratowania gospodarki kraju. Ograniczenia w RPA należały do najsurowszych na świecie, a ich brutalne egzekwowanie przez policję i wojsko było przedmiotem krytyki.

08:54 Polacy na kwarantannie

Ostatniej doby policja sprawdziła 70887 osób poddanych kwarantannie, w około 1000 przypadków stwierdziła uchybienia. Jak poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka, w czasie minionych 24 godzin w co najmniej 20 przypadkach osoby, będące na kwarantannie, zwróciły się z prośbą do funkcjonariuszy o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

08:36 Rosja - wyleczona 101-latka

W jednym ze szpitali w Moskwie wyleczono 101-letnią kobietę zakażoną koronawirusem. Pacjentka czuje się dobrze, jej zdrowiu nic nie zagraża, i przygotowuje się do wypisania ze szpitala.

07:40 Brazylia

5-miesięczny Dom z Brazylii opuszcza w końcu szpital po przebytej chorobie Covid-19. Niemowlę przez 32 dni było utrzymywane w śpiączce farmakologicznej. U małego Doma zdiagnozowano Covid-19 kilka tygodni po urodzeniu. Miał problemy z oddychaniem. Lekarz sądził początkowo, że to jakaś infekcja, ale kiedy mimo lekarstw jego stan się pogarszał, zdecydowaliśmy z żoną zawieźć go do szpitala. Tam się okazało, że to koronawirus - powiedział w rozmowie z CNN tata malucha Wagner Andrade. Chłopiec prawdopodobnie zaraził się koronawirusa podczas wizyty u krewnych.





06:56 Okiem eksperta

Pandemia na świecie nie słabnie, w różnych częściach świata różne jest jej nasilenie w zależności od lokalnych uwarunkowań. W Polsce wciąż pojawiają się nowe ogniska epidemii, a stare nie są do końca opanowane - zauważa prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń dr Paweł Grzesiowski. Według niego, nowym wyzwaniem jest poluzowanie obostrzeń - sprawiające, że zaczynamy się przemieszczać z podobną częstotliwością, jak przed epidemią. Przemieszczają się też osoby zakażone, które nie mają objawów choroby - lub niewielkie, ale mogą zakażać inne osoby. Jednocześnie jest w naszym kraju duża część populacji podatna na koronawirusa SARS-CoV-2, bo dzięki kwarantannie się z nim jeszcze nie zetknęła.

06:36 Włoskie wakacje

7 mln Włochów wyjedzie w czerwcu na wakacje, niemal wszyscy spędzą je w kraju - takie dane przestawiono przed zapowiedzianym na środę otwarciem granic regionów Italii. Tym samym zniesione zostanie jedno z ostatnich ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii.

Dziennik "Corriere della Sera" podkreśla w poniedziałek, że tegoroczne kierunki krajowych wakacji Włochów to południe, wyspy i historyczne miasta. Będą one w tym roku mniej oblężone przez zagranicznych turystów. Wielu mieszkańców Italii skorzysta z tej okazji, by w większym komforcie zwiedzić Rzym, Florencję czy Wenecję.

Letni dzień w Ostii / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA





06:15 Chiny

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek o 16 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu doby. Wszystkie dotyczą osób, które zakaziły się podczas pobytu za granicą - podkreślono w komunikacie. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

05:57 Niemcy

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 333 do 181 815 - poinformował w poniedziałek rano Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Z powodu Covid-19 zmarło w ciągu doby 11 osób, co zwiększa bilans zgonów do 8511.

Podane przez Instytut Roberta Kocha (RKI) w poniedziałek szacunki wskazują, że Niemcy zdołały poradzić sobie z epidemią. Jeszcze pod koniec marca - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech nawet do 6830 osób z rozpoznanym Covid-19.





05:24 Chile

W obliczu gwałtownego wzrostu liczby chorych na Covid-19 w Chile, grupa ponad czterdziestu czołowych chilijskich epidemiologów oraz ekspertów medycznych wezwała rząd prezydenta Sebastiana Pinery do zmiany strategii walki z koronawirusem. Zmiana strategii jest jedynym sposobem "odwrócenia katastrofy narodowej", jaka zagraża krajowi - twierdzą autorzy apelu.

W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano też 4830 nowych zakażeń. Ich łączna liczba wynosi obecnie 99 688.

05:06 Stany Zjednoczone

598 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 104 356.

Mimo epidemii w USA w kilkudziesięciu miastach trwają protesty wywołane brutalnym zabójstwem przez policję w Minneapolis Afroamerykanina, George'a Floyda. Nie wszyscy z demonstrantów mają maseczki ochronne, manifestanci często są stłoczeni i znajdują się bardzo blisko siebie.

05:03 Meksyk

W ciągu ostatnich 24 godzin w Meksyku zmarło 151 osób zakażonych koronawirusem. Dobowy przyrost nowych zakażeń SARS-CoV-2 wyniósł 3152. Całkowity bilans zgonów wzrósł tym samym w Meksyku do 9930, a liczba wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 sięga już 90 664.

Organizacje pozarządowe oceniają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań, bowiem w kraju wykonywanych jest zbyt mało testów, a w przypadku chorób współwystępujących Covid-19 nie jest wskazywany jako przyczyna zgonu. Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być w związku z tym nawet trzykrotnie wyższa.

05:01 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 16 409 nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Brazylii i 480 nowych zgonów z powodu Covid-19. Pod względem liczby zakażonych Brazylia jest drugim po Stanach Zjednoczonych krajem na świecie z tyloma przypadkami zakażeń. Jeśli zaś chodzi o liczbę zgonów z powodu Covid-19 to kraj ten zajmuje czwartą pozycję na świecie po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Panamerykańską Organizację Zdrowia, szczyt epidemii przypadnie w Brazylii w lipcu tego roku.

W całej Ameryce Łacińskiej według podliczeń agencji AFP zarejestrowano dotąd ponad milion zakażeń.

04:56 LOT wznawia działalność

Od dziś ruszają pasażerskie krajowe połączenia lotnicze. Na razie pasażerowie LOT będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.