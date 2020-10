Drastyczny spadek liczby wykonywanych zabiegów w polskich szpitalach. Taki jest skutek trwającej epidemii koronawirusa - alarmują przedstawiciele największych medycznych towarzystw naukowych w Polsce. Powód to zdecydowanie mniej pacjentów, którzy zgłaszają się osobiście po pomoc w lecznicach. W Faktach RMF FM sprawdzamy, na których szpitalnych oddziałach ten spadek liczby zabiegów jest najbardziej dotkliwy i co powinno wydarzyć się, aby sytuacja poprawiła się.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W kardiologii liczba zabiegów planowych spadła nawet o siedemdziesiąt procent i wciąż nie wraca do normy - podkreśla w rozmowie z RMF FM profesor Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

O jedną czwartą mniej zabiegów wykonano u osób po udarze mózgu. Z kolei pacjentów z cukrzycą, którzy dostają pomoc w szpitalach, jest o ponad połowę mniej niż przed rokiem - podkreśla w rozmowie z RMF FM profesor Leszek Czupryniak z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Filozofia obecnej ochrony zdrowia jest taka, że wszystko, co nie musi być dziś zrobione, zostaje odłożone w czasie. Możemy coś odłożyć o tydzień, dwa, ale zdarza się, że odkładamy o pół roku. I tu powstaje pytanie: kiedy planowe przypadki zamienią się w ostre? Jak długo możemy to odkładać? - dodaje diabetolog.

We wtorkowych Faktach RMF FM z reporterami w całej Polsce będziemy sprawdzać, kiedy pacjenci z chorobami innymi niż Covid-19 będą mieć lepszy dostęp do pomocy lekarza.

Kardiologia: Spadek liczby zabiegów kardiologii interwencyjnej

Pacjenci z ostrymi zawałami serca wiosną nie zgłaszali się do szpitali i liczba zabiegów spadła w pierwszych miesiącach pandemii nawet o 40 procent. Spadek liczby zabiegów planowych wyniósł nawet 70 procent. To efekt zarówno celowego działania szpitali, które nie chciały stać się ogniskami zakażeń, jak i wybór samych przestraszonych pacjentów - przyznaje prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Do tego dochodzą inne problemy, na przykład taki, że od czasu do czasu ktoś jest zakażony koronawirusem. Wszyscy, którzy mieli z nim styczność muszą iść na kwarantannę, a to powoduje redukcję zespołu. Sytuacja na razie jest taka, że czekamy, aż obiecywane środki finansowe na zabiegi zwiększą się - dodaje profesor Adam Witkowski. Chodzi między innymi o zabiegi ablacji serca i wszczepienia zastawek.

To wszystko musi być nadrobione. Chorzy, którzy są stabilni, mogą dłużej czekać na planowany zabieg, ale to nie może przeciągać się w nieskończoność. W końcu oni wrócą z ostrym zespołem wieńcowym, może dojść nawet do zgonów, to już zdarzało się w przypadku chorych oczekujących na zabiegi wszczepienia zastawek - podkreślał w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesor Adam Witkowski.

Neurologia: Mniej zabiegów dla osób po udarze mózgu

O spadku liczby zabiegów wykonywanych u osób po udarze mózgu informuje w jednym z artykułów naukowych opublikowanych w piśmie "Neurologia i Neurochirurgia Polska" profesor Agnieszka Słowik, krajowa konsultant właśnie w dziedzinie neurologii. Chodzi między innymi o zabiegi trombektomii mechanicznej.

Dane przekazane przez krajową konsultant w dziedzinie neurologii /

Dane zebrane przez lekarzy wskazują, że między styczniem a kwietniem tego roku liczba wykrytych udarów zmalała o jedną piątą (ponad 19 procent), a osób, które przeszły specjalistyczny zabieg po udarze nawet o ponad 30 procent. "Podejrzewamy, że część pacjentów zrezygnowała z hospitalizacji z powodu strachu przed koronawirusem. Rzadsza rozpoznawalność udarów mogła zmniejszyć się także z powodu innych czynników związanych z początkiem epidemii i nowymi zasadami w czasie lockdownu. Możliwe, że nie wszystkie czynniki zostały już zidentyfikowane" - czytamy w artykule.

Onkologia: Mniejsza wykrywalność raka piersi

Aż o jedną trzecią mniej kobiet - przez epidemię - zgłosiło się w tym roku do lekarzy z podejrzeniem nowotworu piersi. To alarmujące dane Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Specjaliści przypominają, że do onkologa cały czas można dostać się bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Skierowanie jest niepotrzebne My ani na jeden dzień nie przestaliśmy pracować. Myślę, że będzie dołek w rozpoznaniach. To pewnie będzie nadrobione pod koniec tego, gdy wszystkie pacjentki odważą się zgłosić do onkologa - mówi w rozmowie z RMF FM doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld.

Dostępność do diagnostyki, leczenia chirurgicznego i badań wczesnowykrywczych w marcu i w kwietniu bardzo zmniejszyła się. W znacznie mniejszym stopniu zmniejszył się dostęp do chemioterapii i radioterapii. Od czerwca w wielu obszarach nastąpiło prawie odbudowanie tego, co stało się wiosną. Niestety, w najmniejszym stopniu dotyczy to leczenia chirurgicznego. Tu jest największy problem. Trzeba jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby te możliwości wróciły do stanu, jaki był przed epidemią. Musimy stworzyć chorym optymalne warunki zapewniające bezpieczeństwo w ośrodkach. To można i trzeba zrobić. Osoby, które jeszcze nie mają rozpoznania, ale mogą podejrzewać u siebie nowotwór, powinny odważyć się i uświadomić sobie, że w hierarchii zagrożenia nowotwór złośliwy jest gorszą rzeczą niż koronawirus. Trzeba się zgłaszać - przekonuje w rozmowie z RMF FM profesor Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Diabetologia: O ponad połowę pacjentów mniej dostaje pomoc w szpitalach

Specjalistyczne poradnie diabetologiczne niemal w całości przeszły na teleporady. Dostęp do lekarza specjalisty w teorii powinien być dobry. Zamiana leków czy konsultacja w przypadku pacjentów, których znamy od dawna działa dobrze. Jeśli chodzi o sytuację w szpitalach, w przypadku pacjentów z cukrzycą odwołano ponad połowę zabiegów. To jest drastyczny spadek - przyznaje profesor Leszek Czupryniak z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Chodzi między innymi o kobiety ciężarne z cukrzycą, pacjentów z wysoką glikemią, której nie udało się wyrównać w czasie leczenia ambulatoryjnego, a także osoby z zaawansowanymi powikłaniami jak zespół stopy cukrzycowej czy niewydolność nerek. Tych osób w szpitalach jest dużo mniej niż dotychczas, pewnie niektórzy leczą się tylko ambulatoryjnie. Na oddziale mamy tylko osoby z bardzo zaawansowanym zespołem stopy cukrzycowej, na granicy amputacji - dodaje profesor Leszek Czupryniak.

Na moim oddziale mamy liczbę łóżek ograniczoną do połowy, to dopiero teraz powoli wracamy do przyjęć planowych. Tam, gdzie przyjmowaliśmy chorych z niewyrównaną cukrzycą, powikłaniami, którzy nie wymagali natychmiast leczenia szpitalnego, dopiero teraz powoli zaczynamy tych pacjentów przyjmować. W marcu odwołaliśmy wszystkie przyjęcia planowe, a kolejkę mieliśmy na około półtora miesiąca. Czy to przełoży się na ogólne warunki leczenia cukrzycy w Polsce? Wydaje się, że to przełoży się niekorzystnie. Populacja chorych na cukrzycę, jak i wielu innych chorób przewlekłych, ucierpi - przewiduje profesor Leszek Czupryniak.