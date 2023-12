Ponad 30 milionów osób w Polsce ma od dzisiaj prawo do nowej, zmodyfikowanej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Może być to dla nich zarówno dawka przypominająca, jak i pierwsza dawka w całym cyklu szczepień. Ostatniej nocy wystawiono ponad 2,8 miliona skierowań dla osób, które mają za sobą pełny cykl szczepień. Dla nich będzie to najczęściej trzecia dawka przypominająca. Osoby, które dopiero zaczną się szczepić przeciwko Covid-19, mogą zgłaszać się na podstawie skierowań wystawionych wiele miesięcy temu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Specjalnie dla Was zebraliśmy odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi nowym, zmodyfikowanym preparatem.

Jak najszybciej można zarejestrować się na szczepienie?

Najłatwiej można to zrobić osobiście w najbliższej poradni POZ albo w aptece, która działa jako punkt szczepień. W całej Polsce takich aptek obecnie jest ponad sto. Można też zadzwonić pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 989 albo wejść na Internetowe Konto Pacjenta. Tam trzeba być uważnym, bo można zarejestrować się na wiele szczepionek, a najnowsza jest tylko jedna. Trzeba wybrać tę opisaną jako Nuvaxovid XBB. Ten skrót oznacza podwariant Kraken, do którego dopasowany jest nowy, zaktualizowany preparat.

Kiedy skierowanie na szczepienie dostaje osoba, która chorowała na Covid-19 we wrześniu albo w sierpniu?

Skierowanie pojawi się po sześciu miesiącach od przechorowania. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania wyjaśnia, że po infekcji przeciwciał jest na tyle dużo, że szczepienie lepiej odłożyć. To nie jest tak, że to szczepienie nie zadziała, ono może być krótkoterminowe. Jest to apel, aby nie korzystać od razu, by efekt był jak najlepszy - tłumaczy. Część lekarzy porównuje przechorowanie Covid-19 do przyjęcia kolejnej dawki szczepionki, po której lepiej poczekać, by szczepienie dało więcej korzyści.

Apel dotyczy też osób, które przechorowały Covid-19 w domu, a ich dodatni wynik testu nie trafił do oficjalnego systemu i nie został tam zarejestrowany. Warto, zdaniem lekarzy, by takie osoby same pilnowały, by na szczepienie nie zgłaszać się zbyt szybko.

Ile nowych, zmodyfikowanych szczepionek trafiło do Polski?

Pierwsza pula to 210 tysięcy dawek. Jak ustalił nasz reporter, ten zapas w miarę potrzeb będzie zwiększany.