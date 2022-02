Od 21 lutego wszystkie szkoły wracają do nauki stacjonarnej - ogłosił na konferencji prasowej minister edukacji Przemysław Czarnek. Jak zauważył, to skrócenie nauki zdalnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od poniedziałku 21 lutego wszyscy uczniowie wracają do szkół - minister edukacji Przemysław Czarnek potwierdził wcześniejsze, nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM.



Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień. A zatem nauka zdalna nie będzie trwała, jak zakładaliśmy wcześniej, do końca lutego, tylko wszystkie te szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego - powiedział minister edukacji na dzisiejszej wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

Zmiany ws. izolacji i kwarantanny

Podczas konferencji minister Niedzielski ogłosił też zmianę dotyczącą zasad kwarantanny i izolacji.

Od 15.02 izolacja będzie trwała siedem dni, a nie jak było do tej pory 10.

Od 15.02 kwarantanna dla domowników będzie naliczana równolegle do izolacji chorej osoby.

Od 15.02 zlikwidowana będzie kwarantanna dla osób z kontaktu z osobą zarażoną.

Ostatnia zmiana jest kluczowa dla rodziców dzieci w przedszkolach i szkołach. Jeżeli jakieś dziecko będzie zakażone, to nie będzie wysyłało na tydzień do domu całej grupy lub klasy.



Oczywiście osoby, które będą się źle czuły po takim kontakcie, mając taką świadomość, powinny być uczulone na konieczność wykonania testu i izolacji. Dotyczy to tych osób, które właśnie przebywają na kwarantannie w związku z kontaktem z osobą zarażoną. 10 lutego planujemy wysłać SMS zdejmujący kwarantannę do wszystkich osób, które w takiej formule kwarantanny przebywają - dodał Niedzielski.







Nauka zdalna miała trwać do 27 lutego

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od 27 stycznia zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Miało ono potrwać do 27 lutego.



Jednocześnie uczniowie klas I-IV szkół podstawowych nadal uczyli się stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.