22 przypadki zakażenia wśród chórzystów Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" – informuje portal TVN24.pl

Występ zespołu Mazowsze w 2017 roku / Leszek Szymański / PAP

Mamy 22 przypadki zakażenia. Wszystkie potwierdzono u osób z chóru. Poza nim nie mamy stwierdzonych innych zachorowań - mówi w rozmowie z TVN24 Katarzyna Pasieczna, rzeczniczka zespołu "Mazowsze".

Chór liczy 40 osób i wszyscy zostali poddani testom na SARS-CoV-2. Zakażone osoby zostały objęte kwarantanną. Są także w kontakcie z inspekcją sanitarną. Przekazały jej informacje o osobach, z którymi miały styczność - dodaje Pasieczna. Jak informuje - osoby zakażone nie wymagają hospitalizacji i czują się dobrze.

Artyści spotykali się na próbach

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa zespół "Mazowsze" nie koncertuje. Jednak odkąd jest to możliwe artyści spotykali się na wspólnych próbach.

Obecnie artyści i pracownicy "Mazowsza" nie przychodzą do pracy. Siedziba zespołu zostanie natomiast poddana dezynfekcji. Zachowaliśmy wszelkie standardy i stosujemy się do obostrzeń. Chór był podzielony na dwie grupy, żeby wszyscy śpiewacy nie mieli ze sobą kontaktu. Jak widać było to potrzebne. Co ciekawe, nie zakaził się nikt z osób, z którymi chorzy mieli kontakt na korytarzu. A na korytarzach wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek - podkreśla rzeczniczka zespołu w rozmowie z TVN24.