Będzie przedłużenie zamknięcia szkół - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Jutro na konferencji prasowej mają to ogłosić premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra, RMF FM

W związku z pandemią koronawirusa od 12 marca zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. Obecne regulacje mówią o zamknięciu szkół do końca tego tygodnia. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Berenda, restrykcje mają zostać przedłużone do 3 maja. Z jego ustaleń wynika też, że najprawdopodobniej żłobki, przedszkola i szkoły nie wrócą do pracy w pierwszej połowie maja. Potem - o ile sytuacja koronawirusowa na to pozwoli, zacznie się stopniowe otwieranie placówek.

Jak będzie wyglądało otwieranie żłobków, przedszkoli, szkół?

Zgodnie z zapowiedzianymi w ubiegłym tygodniu przez rząd etapami luzowania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, w trzecim z nich ma ruszyć organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych.

Dlaczego rząd chce zaczynać od najmłodszych? Jest to związane z tym, że chcielibyśmy dać rodzicom możliwość powrotu do pracy - tłumaczył minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Co z maturą i innymi egzaminami?

Terminy egzaminów ósmoklasisty i maturalny przez pandemię zostały przełożone, a nowe mają być podane co najmniej na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem. Wczoraj szef resortu edukacji wskazał, że szczegółowy harmonogram zostanie podany "na jednej z najbliższych konferencji prasowych". Jednocześnie poinformował, że najbardziej prawdopodobnym terminem przeprowadzenia egzaminów jest czerwiec.