Wyzdrowiało już 12 227 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu patogenu hospitalizowanych jest ponad dwa tysiące sto osób. Ponad 79 tysięcy 300 przebywa w kwarantannie.

Oddział intensywnej terapii dla pacjentów z koronawirusem w jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

24 687 zakażonych i 1115 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce.

W Polsce wykonano 945 955 testów, z czego ponad 14,5 tys. ostatniej doby.

09:20 ŚLĄSK

Nowe zakażanie ciągle występują, ale nie jest to już tak gwałtowny przyrost, jak jeszcze kilka dni temu - tak można opisać najnowszą sytuację w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Potwierdzono tam 2145 przypadków zakażeń.

09:10 POLSKA

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 18 721 osób. Chodzi o osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia (np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa).



Dotychczas wyzdrowiało 12 227 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem (w środę było to 12 014 osób).



08:32 MAZOWSZE

Do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia na oddział onkologii klinicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



U jednego z lekarzy potwierdzono zakażenie koronawirusem. Część personelu poddana została kwarantannie.



Przez nowe zakażenie, wbrew wcześniejszym planom, w najbliższych dniach w lecznicy nie uda się przywrócić większości planowych zabiegów.





08:00 UNIA EUROPEJSKA

Od wczoraj obywatele państw UE mogą podróżować do Włoch, dziś swoje granice otwiera Austria. Niemcy, Czechy, Francja i Grecja planują to uczynić 15 czerwca. A Hiszpania otworzy się 22 czerwca. Obecnie polskie MSZ nadal zaleca swoim obywatelom unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

07:30 CHINY

Miasta, w których szybciej zarządzono społeczny dystans, szybciej też epidemię opanowały - wynika z analizy danych z 58 chińskich miejscowości. Według naukowców jeden dzień zwłoki z wdrożeniem izolacji "wydłużał" czas trwania epidemii o 2,4 dnia.

07:00 POLSKA

Uroczystości Bożego Ciała w tym roku w wielu diecezjach w Polsce odbędą się w innej formie, niż zazwyczaj. Biskupi przeważnie proszą o organizowanie procesji eucharystycznych jedynie wokół kościołów. Zachęcają też do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyniach.

06:16 BRAZYLIA

Statystyka zgonów i nowych zachorowań na koronawirusa w Brazylii pnie się nieustannie w górę. W środę zanotowano 1 349 przypadków zgonów, więcej niż dzień wcześniej, który też był rekordowy.

06:00 WENECJA

Do Wenecji po trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii wrócili turyści, a wraz z nimi te same, co zawsze, kłopoty. W środę, gdy we Włoszech przywrócono ruch turystyczny wraz z otwarciem regionów i kraju, przyłapano dwóch turystów na... skokach do Canal Grande.

05:44 WOJ. ŁÓDZKIE

Zakażeni koronawirusem są m.in. urzędnicy łódzkiego magistratu - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Zakażenie wykryto u jednego z pracowników biura ds. rewitalizacji oraz u osoby pracującej w biurze ds. partycypacji społecznej.



Urzędnicy nie obsługiwali mieszkańców. W kwarantannie jest 25 pracowników, którzy będą badani na obecność koronawirusa. Z kolei w DPS przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi, gdzie odnotowano kilkanaście zakażeń, pobrano wymazy od blisko 400 osób. Wszystkie otrzymane do tej pory wyniki są negatywne.



Duże ognisko koronawirusa jest w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Odnotowano tam 50 zakażeń, zarówno wśród pracowników, jak i pacjentów.