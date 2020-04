W Polsce odnotowano 177 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał resort zdrowia. Zmarło też 9 kolejnych osób.

Teren Szpitala Zakaźnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, najnowsze potwierdzone przypadki dotyczą następujących województw: wielkopolskiego (65), dolnośląskiego (29), śląskiego (21), małopolskiego (15), zachodniopomorskiego (14), pomorskiego (12), kujawsko-pomorskiego (8), opolskiego (6), lubelskiego (4), podlaskiego (2) i świętokrzyskiego (1).





Resort poinformował też o 9 kolejnych zgonach pacjentów chorych na Covid-19. To 4 mężczyzn i 5 kobiet. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.





W sumie w Polsce odnotowano do tej pory 10 346 zakażeń koronawirusem. Zmarło 435 pacjentów chorych na Covid-19.

Szumowski: Jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań

W ostatnim czasie pojawiło się wiele prognoz rozwoju epidemii, zarówno w Europie, na świecie, jak i w Polsce. Wśród tych prognoz dotyczących Polski, a tworzonych choćby przez instytucje zagraniczne wiele musiało już zostać zaktualizowanych. Mogę dziś powiedzieć z cała pewnością, że jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań i to, że skalę zachorowań udało nam się wypłaszczyć - stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Testów w Polsce nam nie brakuje. Dotychczas zakupiliśmy ich już ponad 1 mln. Obecnie możliwości naszych ponad 80 laboratoriów to ok. 22 tys. testów na dobę - zauważył szef resortu zdrowia. Wykonujemy standardowo w granicach 12 tys. Jak więc widać, nie wykorzystujemy tego potencjału. I naszą rolą jest w tej chwili takie pokierowanie procesem testowania, by ten pułap choćby 20 tys. na dobę osiągnąć - tłumaczył.