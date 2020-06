Mamy w Polsce 139 nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem - podało rano Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne dwie osoby.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Andrzej Grygiel /

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (104), małopolskiego (15), wielkopolskiego (6), świętokrzyskiego (5), opolskiego (4), dolnośląskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1) i podlaskiego (1).



Resort poinformował też o śmierci 2 osób zakażonych koronawirusem. To 83-letnia pacjentka ze Zgierza i 67-latek z Raciborza. Osoby te miały choroby współistniejące.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 24 826. Zmarło łącznie 1 117 osób.

Wyzdrowiało już 12 227 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2101 osób, a 79 341 przebywa w kwarantannie.

W porannym zestawieniu MZ podało, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2101 osób. Osoby te nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub są chore na COVID-19 (to wiadomo dopiero po wykonaniu testu).



MZ poinformowało też, że kwarantanną objętych jest 79 341 osób. Najczęściej są to osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Z kolei nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 18 721 osób. Nadzorem obejmowane są osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia (np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa).



