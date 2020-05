W czwartek i piątek w Bytomiu zostaną wykonywane szybkie testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2. W mieście tym koronawirusa potwierdzono u blisko 350 mieszkańców. Z testów mają skorzystać m.in. rodziny górników z miejscowej kopalni Bobrek-Piekary, gdzie do środy potwierdzono 54 zakażenia.



Dotąd każdego dnia personel Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu pobierał do badań w kierunku zakażenia koronawirusem ok. 50 wymazów, a drugie tyle próbek pobierała załoga bytomskiego wymazobusa. Rozpoczęcie testów przesiewowych pozwoli na zwielokrotnienie liczby badanych osób, a tym samym powinno przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania choroby.

Każdego dnia możliwe jest przeprowadzenie do 200 testów - poinformował rzecznik Węglokoksu, do którego należy bytomska kopalnia, Jarosław Latacz.

Testy będą wykonywane przed bytomską halą sportową Na Skarpie przy ulicy Frycza-Modrzewskiego 5A. W czwartek i piątek od godziny 9.00 rano chętni będą mogli podjeżdżać samochodami do rozstawionych namiotów. Najpierw specjaliści przeprowadzą wywiad medyczny, a następnie, w kolejnym namiocie, pobrane będą wymazy do badań.

Ponad 400 górników ze śląskich kopalń zakażonych koronawirusem TVN24/x-news











Należąca do spółki Węglokoks Kraj bytomska kopalnia Bobrek-Piekary, gdzie do środy potwierdzono 54 przypadki zakażenia koronawirusem, to jedno z większych w ostatnim czasie ognisk SARS-CoV-2.

Według ostatnich danych, badania potwierdziły dotychczas zakażanie SARS-CoV-2 u 346 mieszkańców Bytomia. Coraz większy odsetek pacjentów, którzy zgłaszają się do pobrania wymazu, stanowią górnicy z różnych śląskich kopalń.

Do czwartkowego poranka zakażenie koronawirusem potwierdzono łącznie u 481 pracowników kopalń - o czym w Porannej rozmowie w RMF FM poinformował minister Jacek Sasin.