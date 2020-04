Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. Resort zdrowia potwierdził rano 122 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Miniserstwo poinformowało również o kolejnych 2 zgonach. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce wynosi 11 359 zakażonych i 526 ofiar śmiertelnych. Na świecie stwierdzono już prawie 2,9 mln przypadków SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19 zmarło ponad 200 tys. osób. Berlińczycy protestowali przeciwko obostrzeniom. Jutro premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wraca do pracy po przebytej chorobie Covid-19. Najważniejsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

W Polsce liczba przypadków zarażenia koronawirusem wynosi 11 359. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 30 zgonach. Łącznie w naszym kraju zmarły już 526 osoby.

Jak podał resort zdrowia, do tej pory z koronawirusa wyleczono 2 265 osób.

Ponad 87 tysięcy przebywa na domowej kwarantannie, a w szpitalach leczonych jest 2 821 osób.

Na Stany Zjednoczone przypada niemal jedna czwarta globalnych zachorowań na koronawirusa. Zmarło tam dwukrtnie więcej osób niż we Włoszech.

10:35 Areszt dla zakażonej koronawirusem

10:16 MINISTERSTWO ZDROWIA NOWE PRZYPADKi

Liczba zdiagnozowanych chorych na COVID-19 wzrosła do 11 395 po wykryciu 122 nowych przypadków. Zmarły dwie kolejne osoby - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.



Nowe 122 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (41), śląskiego (21), dolnośląskiego (15), pomorskiego (14), zachodniopomorskiego (10), opolskiego (9), lubelskiego (5), małopolskiego (2), podlaskiego (2), świętokrzyskiego (2), lubuskiego (1).



10:11 TADŻYKISTAN

Od przyszłego tygodnia Tadżykistan zawiesza rozgrywki piłkarskie. W leżącym w Azji Środkowej państwie oficjalnie nie stwierdzono ani jednego zakażenia koronawirusem, ale niepokój władz wywołały przypadki zapalenia płuc i podejrzenie świńskiej grypy.

W niedzielę rozegrane zostaną trzy mecze ekstraklasy, wszystkie przy pustych trybunach, a kolejne zaplanowano dopiero na 10 maja.

10:03 Włochy: Szkoły zamknięte do września

09:57 WĘGRY

Dziesięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, a liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2500 - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.

Do tej pory zmarły 272 osoby chore na Covid-19.

W ciągu ostatniej doby wykryto 57 nowych zakażeń - to spadek w stosunku do danych z ostatnich 10 dni.

09:53 USA

Do 33 wzrosła liczba marynarzy zakażonych koronawirusem na pokładzie niszczyciela USS Kidd znajdującego się na Pacyfiku u wybrzeży Ameryki Południowej - poinformowała w sobotę czasu lokalnego amerykańska marynarka wojenna, na którą powołuje się agencja AP.

Liczba zakażonych prawie podwoiła się; jeszcze w piątek informowano o 18 zainfekowanych marynarzach na pokładzie niszczyciela liczącego 350 członków załogi.

09:49 Mnisterstwo Finansów: Czeka nas recesja

Polska gospodarka po ustąpieniu epidemii nie wystrzeli do góry w takim samym tempie, jak ostatnio spadała - uważa główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Jego zdaniem nawet jeżeli wskutek suszy wzrosną ceny warzyw czy owoców, nie ma obawy o wzrost inflacji.









09:42 MINISTERSTWO ZDROWIA

09:38 UKRAINA

492 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie, osiem osób chorych na Covid-19 zmarło - podało w niedzielę ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 8 617, a zgonów do 209.

840 pacjentów ogółem wyzdrowiało - poinformował resort.

09:27 Państwowa Straż Pożarna

U 101 strażaków potwierdzono zakażenie koronawirusem. Przebywają w izolatoriach lub szpitalach - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski.

Kwarantanną objętych jest 65 strażaków PSP z komend w kraju.

09:22 Transport w czasie pandemii

W wyniku pandemii w trudniejszej sytuacji niż sektor magazynowy znalazł się transport - ocenili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodali, że jedynym segmentem rynku usług transportowych, który nie został poszkodowany przez pandemię, jest dystrybucja paczek i przesyłek kurierskich.

09:09 Rodzaje testów na koronawirusa

08:57 Warunki odmrożenia służby zdrowia



Otwieranie opieki zdrowotnej będzie możliwe pod pewnymi warunkami. Personel medyczny i pacjenci powszechnie będą poddawani testom diagnostycznym. Nie będzie problemu z dostępnością środków ochrony osobistej i dezynfekcji. Placówki przestaną być źródłem zakażeń. Spadnie też skala rozprzestrzeniania koronawirusa - uważają zarządzający szpitalami.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził wywiadzie dla PAP w tym tygodniu, że COVID-19 nie jest jedyną chorobą, na którą będą chorować i od której będą umierać ludzie, dlatego też należy jak najszybciej odmrozić system ochrony zdrowia i wznowić opiekę oraz zabiegi w innych dziedzinach medycyny. Dodał, że w tej chwili resort opracowuje taki plan. Szczegółów jednak nie podał.

08:46 IZRAEL

Kilka tysięcy Izraelczyków protestowało w Tel Awiwie przeciw koalicji premiera Benjamina Netanjahu i przywódcy Niebiesko-Białych Benjamina Ganca. Wspólny rząd, określany jako "rząd stanu wyjątkowego", ma przeprowadzić kraj przez okres pandemii koronawirusa. Według obserwatorów, chodzi tutaj jednak o wzmocnienie pozycji Netanjahu przed rozpoczęciem jego procesu.

"Myślę, że ten rząd jest całkowicie skorumpowany. Niestety niektórzy faceci, na których również i ja głosowałem, przyłączają się do Netanjahu, by wesprzeć go w blokowaniu demokracji i działaniach przeciwko sądowi najwyższemu" - mówił jeden z uczestników demonstracji.

08:31 Wojsko wspiera walkę z koronawirusem

08:22 Zmarły bliźniaczki zakażone koronawirusem

08:15 NIEMCY

140 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 5 640.



08:04 PANAMA

Władze Panamy poinformowały, że nie będą już w stanie nabyć około stu przenośnych respiratorów do leczenia pacjentów z Covid-19 za 5,2 mln USD, kilka godzin po wszczęciu śledztwa przez tamtejszą prokuraturę, która podejrzewa zawyżony koszt zakupu sprzętu.



Prokuratura oświadczyła, że podejrzewa "nieprawidłowości przy zakupie" i jej wydział antykorupcyjny "wszczął w tej sprawie dochodzenie z urzędu".



07:56 Koronabajki

07:42 KORONAWIRUS W POLSCE

07:31 Bruksela: Na świat przyszła córeczka zakażonej kobiety

W Brukseli przyszła na świat dziewczynka, której mama jest nosicielką koronawirusa.

"To był szczególny poród. Nie rodziłam w zwykłej sali - ale w takiej ze specjalnymi ścianami. Widziałam córeczkę tylko przez dwie minuty zanim mi ją odebrano" - opisuje młoda mama.

07:23 Nowy Jork wzrost liczby ofiar śmiertelnych

Chociaż przez ostatnie dni liczba ofiar śmiertelnych spadała, ten wzrost w stosunku po poprzedniej doby daje do myślenia. Szczytowy punkt pandemii już minął, ale za wcześnie żeby mówić, że pandemia w stanie Nowy Jork jest opanowana.





07:18 Bayern Monachium walczy z koronawirusem

Kibice Bayernu Monachium zakupili sto tysięcy maseczek w klubowych barwach w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia sprzedaży - poinformował zespół piłkarskiego mistrza Niemiec. W komunikacie poproszono też o cierpliwość, ponieważ część zamówień dotrze z opóźnieniem.

Cena maseczki dla dziecka to 5,95 euro, te dla dorosłych kosztują o euro więcej. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na fundusz stworzony przez piłkarzy Bayernu Joshuę Kimmicha i Leona Goretzkę, którego celem jest wspieranie instytucji walczących z koronawirusem.

07:07 MEKSYK

W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 970 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 84 osoby zmarły - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia Meksyku. Łącznie zachorowało - według oficjalnych danych - 13 842 osoby a 1 305 zmarło.

Podając te dane ministerstwo zastrzegło, że uwzględniają one tylko przypadki zdiagnozowanych zachorowań oraz, że rzeczywista liczba osób zarażonych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.

07:00 WŁOCHY

06:26 WIELKA BRYTANIA

06:23 CHINY

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach kontynentalnych potwierdzono 11 nowych przypadków koronawirusa, nie zarejestrowano nowych zgonów. Łączna liczba "importowanych" przypadków koronawirusa wzrosła do 1634. Liczba wszystkich wykrytych przypadków infekcji wirusem wynosi obecnie 82827.

06:16 NIEMCY

06:13 STANY ZJEDNOCZONE

O 2494 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszego bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA na Covid-19 zmarły 53 511 osoby.

06:10 KANADA

W Kanadzie w ciągu minionej doby na Covid-19 zmarło 48 osób, a zaraziło się 476. W sumie jest już 2350 ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 i ponad 44,3 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia.

Jak donosi CBC, władze prowincji Ontario ogłosiły, że pracownicy "pierwszej linii frontu" w walce z pandemią, czyli opiekunowie osób niepełnosprawnych, personel domów opieki, schronisk, różnego rodzaju ośrodków pomocy społecznej, zakładów poprawczych, a także pracujący w takich ośrodkach kucharze i personel sprzątający otrzymają dodatek do pensji w wysokości 4 dolarów kanadyjskich (CAD) za godzinę pracy przez 16 tygodni.

Ponadto osoby pracujące ponad 100 godzin w miesiącu otrzymają bonus w wysokości 250 CAD na miesiąc przez kolejne cztery miesiące.