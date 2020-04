43 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wyniki, które dodarły do tej placówki w czwartek późnym wieczorem, potwierdziły zakażenie u 34 kolejnych podopiecznych i 9 pracowników.

Zarządzono już ewakuację. O godz. 11 zakażeni mieszkańcy ośrodka zostaną z pomoca wojska przewiezieni do szpitala. Członkowie personelu w większości wrócili już do swych domów.



To były kolejne badania próbek w tym kaliskim DPS, które pokazały wzrost zakażeń. Wczoraj przed południem koronawirus potwierdzono u 26 pacjentów - oni trafili do szpitala zakaźnego w Poznaniu.



Jak dowiedział się reporter RMF FM, duża część zakażonych z tego DPS-u choruje bezobjawowo, ale niektórzy mają gorączkę i dolegliwości brzuszne.