Premier Mateusz Morawiecki ogłasza nowe ograniczenia koronawirusowe. Będą one obowiązywać od soboty do 29 listopada. Trwa konferencja premiera i ministra zdrowia.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Dzisiaj odnotowano kolejny rekord zakażeń i zgonów w Polsce . Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 692 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 373 chorych na Covid-19. Całkowita liczba wykrytych w Polsce zakażeń SARS-CoV-2 to już niemal 440 tys. Od początku pandemii w kraju zmarło 6 475 osób.

W związku z ciągle rosnącą liczbą zakażeń rząd zastanawia się nad dodatkowymi regulacjami. Mogą one dotyczyć m.in. handlu i edukacji. O 14 premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski mają ogłosić wszystko na konferencji prasowej.



Wideo youtube





Co planuje rząd?

Rząd zastanawiał się nad dalszym ograniczaniem posyłania dzieci do szkół. Dziś dzieci można posyłać tylko do żłobków, przedszkoli i klas I-III w podstawówkach. Ministrowie zastanawiają się, czy i tego nie zakazać. To jednak byłby bardzo daleko idący ruch, bo wielu rodziców nie mogłoby chodzić przez to do pracy.

Rządzący zastanawiali się także nad ograniczeniami w handlu. Rozważane są dwie opcje: albo zamknięcie galerii handlowych (poza sklepami spożywczymi i drogeriami) albo zamknięcie sklepów RTV-AGD oraz budowlanych.

Czeka nas lockdown?

W czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o możliwość wprowadzenia lockdownu powiedział, że "brane są pod uwagę różne warianty".

Wszystko zależy od liczby zachorowań i wydolności służby zdrowia. Najbliższe dni pokażą, jak wygląda sytuacja. Dlatego cały czas podkreślamy istotę przestrzegania aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Od ich stosowania zależy wprowadzenie kolejnych decyzji - powiedział Müller.



W poniedziałek odbyło się spotkanie szefów klubów sejmowych z premierem. Podczas spotkania Konfederację reprezentowali m.in. szef koła Konfederacji Jakub Kulesza. Według niego premier Mateusz Morawiecki miał zapowiedzieć w trakcie spotkania ogłoszenie w środę kolejnych obostrzeń. Możliwy jest pełny lockdown.