Rząd ogłosił nową listę ograniczeń. Ma to związek z drastycznym wzrostem zakażeń koronawirusem - w czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 12 tys. nowych zarażeniach. Dziś to już ponad 13,5 tys. Od jutra cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej. Nowe restrykcje dotyczą nauki w szkołach podstawowych, osób powyżej 70. roku życia, ale też działalności lokali gastronomicznych i usługowych. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 41,54 mln ludzi na świecie, a ponad 1,13 mln osób zmarło. Wiele krajów wprowadza ponownie obostrzenia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronarusa w Polsce i na świecie zajdziecie w naszym raporcie dnia. Artykuł ten jest aktualizowany na bieżąco.

- Około godz. 11 odbyła się konferencja prasowa, na której premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe restrykcje. ZOBACZCIE NASZĄ RELACJĘ

- Od jutra cała Polska staje się strefą czerwoną - ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

- W sobotę wejdą w życie nowe restrykcje dotyczące m.in. funkcjonowania szkół, restauracji, a także wsparcia seniorów. ZOBACZ, CO SIĘ ZMIENIA.

- Poprzedniej doby w Polsce zanotowano ponad 12 tys. nowych przypadków koronawirusa. Dziś to już ponad 13,5 tys. Minionej doby z powodu Covid-19 zmarły 153 osoby.



- W Stanach Zjednoczonch tylko ostatniej doby zarejestrowano 1124 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 62 735 nowych przypadków zakażenia.



- Włoska Lombardia wprowadziła godzinę policyjną.



- Remdesivir oficjalnie zatwierdzony w USA jako lek na koronawirusa.

12:12 Ustawa covidowa

Bardzo liczę, że Senat w trybie ekstraordynaryjnym przeproceduje ustawę w sprawie przeciwdziałania Covid-19, zdając sobie sprawę z powagi chwili - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister powiedział, że "musimy wszyscy zdawać siebie sprawę, że infrastruktury nie da się rozbudowywać w nieskończoność - tu nawet nie chodzi o łóżka, tu nie chodzi o respiratory, chodzi przede wszystkim o kadrę".



Niedzielski przypominał, ze w czwartek Sejm uchwalił nowelizację niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19.

12:11 Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Dystans, dezynfekcja, daseczka, aplikacja Stop Covid i wietrzenie pomieszczeń - to według rządu najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pandemii koronawirusa.



/ Kancelaria premiera /

12:07 Sanatoria

Ograniczenia mające przeciwdziałać rozwojowi pandemii koronawirusa obejmą także sanatoria - zostaną one zamknięte po zakończeniu trwających obecnie turnusów - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.



To jest niezbędne, bo 70 procent osób przebywających w sanatoriach, to seniorzy powyżej 60. roku życia - powiedział premier na konferencji prasowej dotyczącej kolejnych ograniczeń.

12:06 Śląskie

14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, a dwa w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W kopalniach spółki Tauron Wydobycie liczba chorych wzrosła do 21. Na kwarantannie jest ponad 700 górników, głównie z PGG.

12:05 Małopolska

1558 nowych przypadków koronawirusa w Małopolsce potwierdziły badania laboratoryjne - wynika raportu służb sanitarnych. Najwięcej chorych ponownie jest w Krakowie. Zmarło kolejnych 18 osób.



12:00 Włochy

Włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri wyraził opinię, że zbyt wiele osób poddaje się testowi na obecność koronawirusa. Widzę często nieuzasadnioną pogoń za testem- oświadczył w wywiadzie dla dziennika "La Stampa".



Sileri powiedział, że jeśli miało się bliski kontakt z osobą zakażoną, należy najpierw poddać się 10-dniowej kwarantannie, a dopiero potem zrobić test.



11:56 Wsparcie dla firm

W bardzo krótkim czasie, liczonym w godzinach i dniach zaprezentujemy program wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami - poinformował premier Mateusz Morawiecki.



Premier dodał, że dzięki Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej, które zostały wdrożone wiosną, na kontach wielu firm są jeszcze pieniądze.



Szef rządu mówił, że rząd przygotowuje dodatkową pomoc dla około 31 form prowadzenia działalności.

11:54 Apel rządu

Seniorzy, zostańcie w domu. Nie jesteście pozostawieni sami sobie. Zależy nam na tym, żebyście państwo ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa - przyznała Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.



11:50 Wsparcie dla seniorów

W ramach akcji Wspieraj Seniora uruchamiamy infolinię 22 505 11 11. Na infolinii konsultant zbierze od państwa informacje o potrzebach, które zostaną przekazane do OPS i do państwa domu trafi wolontariusz - poinformowała Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.



11:48 Minister zdrowia apeluje: Trzymajmy się obostrzeń

Najbardziej skutecznym narzędziem walki z pandemią jest nasza codzienna postawa oparta na stosowaniu zasad tych podstawowych, które mówią o dezynfekcji, zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek - powiedział minister Adam Niedzielski.



11:44 Cel: Zwolnienie rozwoju pandemii

Teraz najważniejsze jest zwolnienie rozwoju pandemii. Musimy zrobić wszystko, używając tych obostrzeń, żeby spowolnić rozwój i przejść do trendu liniowego z wykładniczego. Obostrzenia nie działają od razu po wprowadzeniu tylko 10-14 dni po - zaznaczył szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.



11:42 Polska walczy z pandemią

Plan przedstawiony jako cel do realizacji, to żebyśmy dysponowali ok. 30 tys. łóżek na przełomie października i listopada, ale musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że infrastruktury nie da się rozbudowywać w nieskończoność, chodzi tu o kadrę - przyznał podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



11:38 Nowe obostrzenia i restrykcje w walce z koronawirusem

Od soboty cała Polska jest jedną wielką strefą czerwoną. Na najbliższe dwa tygodnie zamknięte zostają lokale gastronomiczne. Dzieci od IV klasy w górę przechodzą na naukę zdalną aż do odwołania. To jedne z wielu nowych obostrzeń, które będą obowiązywały od jutra.



Wszystkie nowe obostrzenia opisaliśmy w artykule.



11:27 Ograniczenia dla dzieci i młodzieży

W godzinach 8:00-16:00 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. jest możliwe tylko pod opieką dorosłego - przekazał premier.



11:23 Nowe obostrzenia

Rząd poinformował o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywały od soboty, 24 października.



Nowe restrykcje / Kancelaria premiera /

11:22 Rząd zamyka restauracje, kawiarnie i puby

Surowe koronawirusowe restrykcje w gastronomii: restauracje, kawiarnie, bary i puby zostają czasowo zamknięte. O takiej decyzji poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jedzenie i picie będziemy mogli zamawiać wyłącznie na wynos.



11:20 Nauka zdalna w szkole podstawowej

Poznaliśmy decyzje rządu Mateusza Morawieckiego i sztabu kryzysowego ws. powrotu do szkół - również podstawowych - nauki zdalnej. Jak ogłosił premier na konferencji prasowej: od najbliższego poniedziałku do domów, na lekcje online, odesłane zostają wszystkie dzieci od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej.



11:15 Duga fala koronawirusa

Dzisiaj zbliżamy się do 15 tys. zakażeń dziennie. II fala koronawirusa uderzyła w całą Europę z równą siłą. Liczba zajętych łóżek przekroczyła 10 tys. a dostępnych jest 18 tys. Cały czas ten bufor jest, ale nas bardzo niepokoi to tempo przyrostu - przyznał premier.



11:14 Konferencja premiera

Chcemy przedstawić, jak co tydzień, sytuację epidemiologiczną wraz z nowymi obostrzeniami i rygorami. Dzisiaj nastąpił kolejny spory przyrost - liczba zakażonych przekroczyła 13 tys., liczba zgonów jest duża i nasze działania muszą być znaczące - powiedział Mateusz Morawiecki.



11:13 Cała Polska od soboty w strefie czerwonej

Cała Polska od soboty będzie w strefie czerwonej - poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.



/ Kancelaria premiera

11:10 Nowe obostrzenia

Covidowe obostrzenia wobec biznesu będą ograniczone do niezbędnego minimum - zapewnił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Pracujemy nad mixem wsparcia dla dotkniętych branż - powiedział.



11:08 Oświęcim

Powiatowy szpital w Oświęcimiu przekształcił trzy oddziały wewnętrzne w leczące schorzenie Covid-19. W związku z tym wstrzymane zostały na nie przyjęcia pacjentów ze schorzeniami innymi niż SARS-CoV-2 - przekazał szpital.



Pacjenci dotąd hospitalizowani na oddziałach wewnętrznych dokończą leczenie w oświęcimskiej placówce. Starostwo oświęcimskie poinformował, że chorzy, którzy mieli trafić na internę, będą kierowani do szpitala w Chrzanowie.

11:03 Małopolska

Przez siedem w dni tygodniu mieszkańcy Skawiny będą mogli korzystać z nowego punktu poboru wymazów, który w piątek rozpoczął tam swoje funkcjonowanie. Badania wykonywane będą bez konieczności opuszczania swojego samochodu, a poddać im mogą się zarówno dorośli, jak i dzieci.



Punkt poboru wymazu czynny będzie codziennie, również w dni świąteczne, od godz. 7.30 do 12:00. Wyjątkiem będzie wtorek, kiedy badania wykonać będzie można w godzinach 16.00-20.00. Punkt zlokalizowany został on parkingu park&ride obok dworca "Biblioteka Skawina" przy ul. Sikorskiego 18.

11:02 Testy

W ciągu doby wykonano ponad 62,1 tys. testów na koronawirusa.



10:40 NOWE DANE

Mamy 13 632 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2075), małopolskiego (1554), śląskiego (1305), kujawsko-pomorskiego (1207), wielkopolskiego (1050), podkarpackiego (852), łódzkiego (800), lubelskiego (743), pomorskiego (741), dolnośląskiego (667), świętokrzyskiego (639), zachodniopomorskiego (558), lubuskiego (449), opolskiego (401), warmińsko-mazurskiego (365), podlaskiego (226).

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, z powodu Covid-19 zmarło 16 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób. To razem aż 153 osoby.

Ogółem w Polsce koronawirusem zaraziło się już 228 318 osób. Zmarło 4 172 pacjentów.

10:15 Ministerstwo Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 10 788 chorych, u których potwierdzono zakażenie; 851 z nich podłączonych jest do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał równocześnie, że dysponuje łącznie 18 432 łózkami i 1 393 respiratorami z przeznaczeniem dla chorych na Covid-19.

Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiały 105 092 osoby, u których potwierdzono zakażenie. W ciągu doby przybyło 2 888 ozdrowieńców.

Na kwarantannie przebywa 398 851 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 52 753 osób.





10:14 Czechy

Minister zdrowia Czech Roman Prymula odwiedził w czwartek wieczorem restaurację - poinformował w piątek portal dziennika "Blesk". Wychodząc z restauracji, która powinna być zamknięta, nie miał obowiązkowej maseczki.

W spotkaniu miał uczestniczyć szef klubu parlamentarnego ruchu ANO premiera Andreja Babisza, Roman Faltynek, który na antenie czeskiej telewizji przeprosił za swoje zachowanie.

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa restauracje muszą być zamknięte od 14 października. Sam Prymula wielokrotnie wzywał ludzi do przestrzegania ograniczeń. Przedstawiciele partii opozycyjnych wezwali Prymulę do złożenia dymisji.

09:57 Nie będzie połączeń Lufthansy z Katowic do Frankfurtu

Nie będzie zimowych połączeń lotniczych z Pyrzowic do Frankfurtu. Po 7-miesięcznej przerwie loty na tej trasie miały być wznowione w niedzielę, ale Lufthansa postanowiła, że wznowienie połączeń nastąpi najwcześniej w marcu.

Powodem jest mniejsze zainteresowanie tymi przelotami, sytuacja epidemiologiczna w całej Europie oraz to, że od jutra Polska, ze względu na zachorowania będzie dla Niemców strefą ryzyka. To oznacza, że każdy z ewentualnych pasażerów przybywający do Niemiec musi mieć ważny, zrobiony 48 godzin przed przylotem test z negatywnym wyniki lub liczyć się z dwutygodniową kwarantanną.

09:16 Ukraina

Na Ukrainie trzecią dobę z rzędu odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. W czwartek potwierdzono 7517 infekcji, odnotowano 121 zgonów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że lockdown na Ukrainie będzie wprowadzony przy 15 tys. zakażeń dziennie. W ubiegłym tygodniu rząd przedłużył obowiązywanie tzw. kwarantanny adaptacyjnej do końca roku.

08:59 Czechy

Dzienny przyrost nowych zakażeń koronawirusem w Czechach po raz drugi od początku epidemii przekroczył 14 tys. - poddało w piątek ministerstwo zdrowia.

08:34 Ekspert w Porannej rozmowie w RMF FM

"(Nowe obostrzenia) pomogą szpitalom, tym, którzy muszą trafić do szpitala, tym, którzy będą wymagali leczenia respiratorem. (...) Jeżeli wprowadzamy obostrzenia, efektów spodziewamy się najwcześniej po 3-4 tygodniach" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM dr Agnieszka Szarowska, lekarz zakaźnik i pełnomocnik dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA ds. Covid-19.

Jak zaznaczyła: "Gdybyśmy wszystkie te obostrzenia wprowadzili w sierpniu, kiedy było najmniej zakażeń, (...) wtedy byłaby szansa na to, że nie byłoby tego gwałtownego wzrostu (zakażeń). (...) A teraz mamy piekło".

Podkreśliła, że skuteczność restrykcji zależy od ich powszechnego przestrzegania.





08:00 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 54 366 przypadków zakażenia koronawirusem - podało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. To już piąty dzień z rzędu, kiedy liczba dobowych zakażeń utrzymuje się na poziomie poniżej 60 tys.

Ogółem od początku pandemii w Indiach zgłoszono 7 761 312 przypadków SARS-CoV-2.

Do tej pory w związku z Covid-19 zmarło 117 306 osób, w tym 690 w ciągu ostatniej doby.

07:35 Minister zdrowia dla "Rz"

Sytuacja jest bardzo poważna i wydaje mi się, że jest już przestrzeń na kolejne obostrzenia - bardziej drastyczne - które spowodują, że wyhamujemy - mówi w piątkowej "Rzeczpospolitej" minister zdrowia Adam Niedzielski. Musimy bronić wydolności systemu opieki zdrowotnej - dodaje.





07:12 Zdaniem eksperta

Najprawdopodobniej nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu epidemii. Liczba przypadków raczej będzie rosła - podkreślił specjalista chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski. Zaznaczył, że wzrost liczby zakażeń wydaje się trudny do powstrzymania.





07:08 Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym

W południe rozpoczną się szkolenia personelu medycznego, który na ochotnika zgłosił się do tymczasowego szpitala powstającego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Swoją gotowość do pracy w tej nietypowej placówce zgłosiło prawie 1300 lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy.

W tej chwili na stadionie ekipy budowlane - w sumie kilkadziesiąt osób - pracują praktycznie non stop, przygotowując sale dla chorych, pomieszczenia techniczne i dla personelu. Trwa montaż śluz, instalacji elektrycznej i tlenowej. Stawiane są ścianki działowe. W pierwszym etapie ten szpital ma przyjąć 500 zakażonych. Docelowo ma być przystosowany do tysiąca miejsc.

06:47 Włochy

W Rzymie w weekendy wieczorem będą zamykane place, które są nazywane epicentrum nocnego życia towarzyskiego. Dostęp do miejsc, gromadzących zawsze tłumy ludzi zostanie zablokowany w piątek, gdy w całym regionie Lacjum zacznie obowiązywać godzina policyjna.

W związku z zaostrzeniem restrykcji, w reakcji na drugą falę pandemii nie będzie można wejść na zwykle zatłoczony piazza Trilussa na Zatybrzu, na Campo de Fiori, piazza Madonna de Monti oraz na kilka ulic uczęszczanych masowo przez klientów lokali. Obszar ten będzie patrolowany przez siły porządkowe.

06:25 Niemcy

Kolejna doba z rekordową liczbą nowych przypadków koronawirusa w Niemczech. Instytut im. Roberta Kocha poinformował o 11 242 przypadkach zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Zmarło kolejnych 49 osób.

06:18 Lek na koronawirusa

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła remdesivir firmy Gilead Sciences jako lek na koronawirusa.





05:54 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 1124 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 62 735 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Według amerykańskiej uczelni od wybuchu epidemii w USA zdiagnozowano łącznie 8 mln 386 634 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 222 766.

Na całym świecie Covid-19 zaraziły się już 41 mln 524 733 osoby. Z powodu powikłań zmarło 1 mln 134 716.

05:36 Brazylia

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało o 33 862 potwierdzonych podczas ostatniej doby przypadkach zakażeń koronawirusem oraz 497 zgonach z powodu Covid-19.

Rząd planuje kupić szczepionkę na Covid-19 od koncernu farmaceutycznego AstraZeneca i produkować ją w centrum badań biomedycznych w Rio de Janeiro.

05:26 Włochy

W Lombardii jako pierwszym regionie Włoch zaczęła obowiązywać godzina policyjna. Od godz. 23 do 5 można poruszać się wyłącznie z powodów uzasadnionych pracą, zdrowiem i innymi pilnymi potrzebami.

Od poniedziałku szkoły średnie przechodzą na tryb zdalny.

Bary, restauracje, lodziarnie, cukiernie , pizzerie i wszelkie inne punkty gastronomiczne mogą być otwarte od 5.00 do 23.00. Tam, gdzie nie ma stolików - zgodnie z ogólnokrajowym dekretem rządu - jedzenie można sprzedawać do godziny 18.00. Od tej godziny zabroniona jest wszelka konsumpcja na otwartej przestrzeni publicznej.

05:12 Nowe ograniczenia

Przed południem rząd ma ogłosić nową listę ograniczeń. Lekcje w szkołach podstawowych dla klas IV-VIII będą zdalne. Uczniowie z klas I-III nadal będą się uczyć stacjonarnie.

Rząd zamierza wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się osób powyżej 70. roku życia.

Zamknięte mają zostać restauracje, kawiarnie i puby. Zamawiać będzie można tylko jedzenie i picie na wynos.

W czynnych lokalach usługowych ma być rygorystyczne przestrzeganie zasad epidemicznych.

Parki i lasy pozostaną otwarte. Nie ma decyzji o zamknięciu cmentarzy.