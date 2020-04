Zakaz wstępu do lasów wprowadzony z powodu koronawirusa został zniesiony. Spacer wśród drzewa może utrudnić jednak nie wirus a dobra pogoda i wynikające z niej zagrożenie pożarem.

Koronawirus w Polsce. Park Zamkowy w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Wprowadzony 3 kwietnia w związku z epidemią koronawirusa tymczasowy zakaz wstępu do lasów od dziś jest nieaktualny. Można iść na spacer do lasu czy do parku zachowując oczywiście bezpieczny odstęp od pozostałych spacerowiczów.

Nadal zamknięta jest tak zwana infrastruktura towarzysząca - m.in. ścieżki edukacyjne, miejsca biwakowe, parkingi. Chodzi o to by, ograniczyć możliwość gromadzenia się ludzi w jednym miejscu.

A co w przypadku parków narodowych? Po południu poznamy decyzje o ewentualnym otwarciu parków narodowych. Każdy ma prawo podjąć własną decyzję.

Trzeba zaznaczyć, że parki narodowe mają różną specyfikę. Nie każdy generuje duży ruch turystyczny. Otwarcie szlaków w części parków narodowych spowoduje ruch jedynie lokalny, spacerowy, a w innych parkach - jak w tatrzańskim, karkonoskim czy nadmorskim - otwarcie spowoduje generację ludzi i bardzo duży ruch turystyczny - wyjaśniła Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Mamy pewne obawy, ponieważ otwarcie nawet wybranych odcinków szlaków w Tatrach spowoduje u nas generację dużego ruchu i koncentrację ludzi - dodała.

Sucha ściółka leśna

Mimo że koronawirus nie będzie już blokował wejścia do lasu, to może zrobić to dobra pogoda i utrzymujące się w lasach duże zagrożenie pożarowe. Zgodnie z przepisami, każdy z 430 nadleśniczych w Polsce może uznać, że w skrajnych warunkach, należy zamknąć dostęp dla postronnych do lasu. Na razie jednak takie decyzje nie zapadły.

Lasy Państwowe informują, że w niemal wszystkich lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Wilgotność ściółki w niektórych miejscach spadła do krytycznych 8-12 proc. Leśnicy porównują to do wilgotności drewnianych mebli w naszych domach, która wynosi 9 proc.

Pożywką dla ognia jest to, że w lasach nie ma jeszcze bujnej, świeżej roślinności lecz tylko suche liście i łodygi, które są materiałem łatwopalnym.

Od początku roku w lasach wybuchło ponad 1,5 tys. pożarów; ponad 500 w kompleksach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Ogień strawił ok. 240 ha lasów.