Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej, że jeśli dynamika wzrostu zakażeń się utrzyma, to w przyszły tydzień możemy wejść z 15-20 tys. nowymi przypadkami koronawirusa dziennie. Według poniedziałkowych danych resortu przez ostatnią dobę zaraziło się 7482 osób, a 41 zmarło. Na Stadionie Narodowym powstaje szpital tymczasowy. Minister Niedzielski ogłosił, że rząd zrezygnował z ustanawiania 2 listopada dniem wolnym od pracy. Koronawirusem na świecie zakaziło się już ponad 40 mln ludzi. Granica Kanady z USA pozostanie zamknięta na kolejnych 30 dni. Włoski premier poprosił parę celebrytów, aby zachęcili młodzież do noszenia maseczek. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- 7482 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce . Z powodu Covid-19 zmarło ostatniej doby 5 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób.

- Od dziś szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej będą uczyć wyłącznie zdalnie, zaś te w strefie żółtej pracować będą w systemie mieszanym: połowa uczniów będzie uczyć się zdalnie, a połowa stacjonarnie.



- Na Stadionie Narodowym powstaje szpital polowy. Kolejne takie mają powstać we wszystkich województwach, co zapowiedział minister zdrowia.

- Adam Niedzielski zapowiedział, że jeśli dynamika wzrostu zakażeń się utrzyma, to w przyszły tydzień możemy wejść z 15-20 tys. nowymi przypadkami koronawirusa dziennie.



- Koronawirusem na świecie zakaziło się już ponad 40 mln ludzi.

- Minister zdrowia Belgii: sytuacja pandemiczna w kraju najniebezpieczniejsza w Europie.

- Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rząd zrezygnował z ustanawiania 2 listopada dniem wolnym od pracy.

- W Walii od piątkowego popołudnia rozpocznie się ogólnokrajowy 17-dniowy lockdown, którego celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa - ogłosił szef tamtejszego rządu Mark Drakeford.

- W ramach ogłoszonego w poniedziałek stanu wyjątkowego rząd Słowenii wprowadza od wtorku godzinę policyjną, która obowiązywać będzie od godz. 21 do 6 rano.

- Władze Sopotu wystosowały do władz państwowych i kościelnych list. Samorządowcy uważają, że obostrzenia i regulacje dotyczące uroczystości Wszystkich Świętych powinny być jednakowe dla całego kraju.

- Minister bezpieczeństwa publicznego Kanady Bill Blair poinformował, że granica Kanady ze Stanami Zjednoczonymi pozostanie zamknięta do 21 listopada.

- Premier Włoch Giuseppe Conte poprosił małżeństwo celebrytów: blogerkę modową Chiarę Ferragni i rapera Fedeza, aby zaapelowali, zwłaszcza do młodzieży, o noszenie maseczek.

22:10 Czechy

Czeski minister zdrowia Roman Prymula zapowiedział, że od środy maseczki będą obowiązkowa także poza pomieszczeniami, jeśli nie można zachować odległości 2 m między osobami. Zwolnieni z obowiązku będą członkowie tej samej rodziny i osoby uprawiające sport.



Informacja ministra i opublikowana na stronach internetowych resortu treść rozporządzenia jest zaskoczeniem, ponieważ Prymula zapowiadał w piątek, że władze nie planują wprowadzenia nowych ograniczeń. Maseczki nie będą potrzebne w terenie niezabudowanym gmin i miast. Obowiązek ich zakładania będzie natomiast podczas jazdy samochodem, jeżeli kierowca nie jedzie sam lub nie wiezie członków swojej rodziny.



21:52 Apel sportowców

Wielu znanych polskich sportowców zaapelowało o przestrzeganie zasad sanitarnych w czasie pandemii koronawirusa. Wśród nich są m.in. żużlowiec Bartosz Zmarzlik, kapitan piłkarskiej kadry Robert Lewandowski i czołowi lekkoatleci. Niektórzy, jak Anita Włodarczyk, zamieścili dodatkowe instrukcje.



Koronawirus nie odpuszcza, dlatego ważne jest, by każdy z nas stosował się do zaleceń sanitarnych. Chrońmy siebie i innych. Nośmy maseczki, zachowajmy dystans, dbajmy o higienę rąk - napisała na Facebooku utytułowana lekkoatletka.

Dodatkowo Włodarczyk zamieściła specjalną infografikę ze swoim zdjęciem, pokazującą, jak należy poprawnie nosić maseczkę.



21:47 Wybory prezydenckie w USA

Ubiegający się o drugą kadencję Donald Trump zapowiedział, że przed czwartkową debatą z kandydatem Demokratów na prezydenta Joe Bidenem przebada się pod kątem Covid-19.

21:17 Siatkówka

Ośmiu siatkarzy występującego w ekstraklasie Aluronu CMC Warta Zawiercie i dwie inne osoby związane z tym klubem uzyskały pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa.

Przebadanych zostało 20 osób, połowa wyników okazała się pozytywna. Klub wystąpi do organizatora rozgrywek o przełożenie kolejnych meczów.



Wcześniej, w związku z zakażeniem koronawirusem libero Krzysztofa Andrzejewskiego, odwołane zostały trzy mecze ekstraklasy "Jurajskich Rycerzy" - z Asseco Resovią Rzeszów (7. kolejka), Stalą Nysa (8.) oraz Ślepskiem Malow Suwałki (zaległe spotkanie 5. kolejki).



21:15 Łóżka dla chorych na Covid-19 w szpitalach prywatnych

Staramy się ustalić wspólną pulę łóżek, którą szpitale prywatne przeznaczą również na cele covidowe - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski o negocjacjach, jakie prowadzi m.in. z zarządem Lux Medu.



Niedzielski był pytany w TVP Info w jaki sposób rząd chce zwiększyć liczbę łóżek szpitalnych dla pacjentów z Covid-19.

Mamy kilka strumieni działań. Jednym z nich jest budowa czy przekształcanie szpitali powiatowych w szpitale walczące z covidem - powiedział.



Będziemy działali na takiej zasadzie, żeby nie ograniczać w znaczący sposób dostępu Polaków do leczenia w innych zakresach - tłumaczył minister.

Inne podejście to jest przekształcenie czy wykorzystanie dużych oddziałów internistycznych, które znajdują się w szpitalach wojewódzkich i przynajmniej w części, przynajmniej w 30 procentach przeznaczenie łóżek na walkę z Covidem - dodał.

21:13 Czeka nas lockdown?

Dziś trudno jednoznacznie stwierdzać się, czy ponowny lockdown się wydarzy czy nie; sytuacja jest bardzo dynamiczna i musimy dostosowywać działania do jej rozwoju - powiedział na antenie TVN24 szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że polityka rządu ma na celu ochronę życia i zdrowia Polaków, ale też gospodarki.



Z drugiej strony (podejmowane) działania nie mogą zniszczyć gospodarki, która już bardzo ucierpiała w czasie pierwszej fali pandemii Covid-19 - dodał minister.



21:05 Łyżwiarstwo figurowe

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa odwołane zostały zawody Grand Prix Francji w łyżwiarstwie figurowym. Do rywalizacji miało dojść w Grenoble w dniach 13-15 listopada.



O anulowaniu zawodów poinformowała w poniedziałek Francuska Federacja Sportów Lodowych (FFSG).



Jesteśmy rozczarowani i smutni, ale musieliśmy zrezygnować z organizacji Grand Prix, na którą niecierpliwie czekaliśmy. Zdrowie wszystkich, którzy pracują przy tego typu imprezach, jest priorytetem - przyznała prezes FFSG Nathalie Pechalat.

21:04 Łódź

Telefon wsparcia dla seniorów, zajęcia i warsztaty online, pomoc wolontariuszy w zakupach i załatwianiu innych spraw - to różne formy pomocy, jakie magistrat przygotował dla najstarszych mieszkańców Łodzi w związku z koniecznością ograniczenia aktywności w czasie pandemii.



Władze Łodzi zaapelowały do seniorów, by dbali o siebie i maksymalnie ograniczali wychodzenie z domów. Przypomniały też o uruchomionym podczas pierwszej fali Covid-19 w marcu specjalnym telefonie dla seniorów Call Center Senior 42 638-55-00.



Telefon działa w godzinach pracy urzędu, czyli we wtorki w godzinach 9-17, a w pozostałe dni powszednie od 8 do 16. Jeżeli liczba połączeń telefonicznych wzrośnie, wtedy będziemy reagować i wydłużać czas pracy - poinformował Jarosław Chwiałkowski, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

21:03 Włochy

Premier Włoch Giuseppe Conte poprosił małżeństwo celebrytów: blogerkę modową Chiarę Ferragni i rapera Fedeza, aby zaapelowali, zwłaszcza do młodzieży, o noszenie maseczek. O telefonie szefa rządu 31-letni gwiazdor poinformował w mediach społecznościowych.



W nagraniu zamieszczonym w internecie Fedez powiedział: Wczoraj otrzymaliśmy bardzo nieoczekiwany telefon; skontaktował się z nami prezes Rady Ministrów, który poprosił o pomoc mnie i moją żonę, byśmy wezwali ludność, zwłaszcza młodzież do używania maseczek.



Znajdujemy się w bardzo delikatnej sytuacji. Włochy nie mogą absolutnie pozwolić sobie na nowy lockdown - dodał artysta z Mediolanu. Wskazywał, że los i przyszłość kraju zależą od poczucia odpowiedzialności każdej osoby.



Małym gestem możemy uniknąć najgorszego scenariusza, jaki przeżyliśmy w minionych miesiącach. Dlatego proszę was - noście maseczki - mówił Fedez.

21:02 Szpital polowy w Warszawie

Projekt szpitala na Stadionie Narodowym jest w pełni gotowy, na teren stadionu wjeżdżają tiry ze sprzętem, teraz jest kwestia jego instalacji - powiedział dr n. med. Artur Zaczyński zastępca dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.



21:00 Francja

W ciągu ostatniej doby we Francji zdiagnozowano 13 243 nowe infekcje koronawirusem, zmarło 146 osób zakażonych - wynika z danych ministerstwa zdrowia.



Poniedziałkowe dane są znacznie niższe niż bilans z weekendu, kiedy poinformowano o ponad 32,4 tys. zakażeń w sobotę i ponad 29,8 tys. - w niedzielę. Reuters przypomina jednak, że zawsze przeprowadza się wtedy mniej testów niż w tygodniu i dlatego w poniedziałki zazwyczaj notowane są niższe liczby nowych zachorowań.



/ RMF FM / RMF FM

Liczba osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii przekroczyła 2 tys. po raz pierwszy od 17 maja. Hospitalizowanych jest ponad 11 tys. pacjentów - najwięcej od 12 czerwca.

Od początku pandemii we Francji wykryto 910 277 zakażeń koronawirusem, na Covid-19 zmarło 33 623 chorych.

20:16 Włochy

Władze Lombardii zwróciły się do rządu Włoch o wprowadzenie w regionie godziny w policyjnej od 23 do 5 rano począwszy od czwartku. Decyzję tę motywuje się znacznym wzrostem nowej fali zakażeń w części kraju najbardziej dotkniętej już przez epidemię.



W godzinach nocnych można by jedynie poruszać się z powodów pracy, zdrowia i innych uzasadnionych przyczyn.



O wniosku gubernatora Lombardii i burmistrzów miast media poinformowały w poniedziałek, gdy w regionie tym zarejestrowano ponad 1680 nowych zakażeń. Dzień wcześniej było ich około 3 tys.

19:58 Czechy

Po niedzielnej demonstracji w Pradze przeciwko ograniczeniom związanych z pandemią i późniejszych zamieszkach policja zatrzymała 114 osób. Dwóm osobom postawiono już zarzuty - poinformowała rzeczniczka policji Eva Kropaczova.



Organizatorem protestu był Ruch Niezadowolenia Obywatelskiego (HON), do którego przyłączyli się fanatyczni kibice piłkarscy i hokejowi. Szef HON Ivan Sochor napisał na Facebooku, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Podkreślił, że po wezwaniu praskich urzędników rozwiązał zgromadzenie i nie ponosi odpowiedzialności za sprowokowanie przez policję starć.

19:55 Polityka

Samorządy lekarskie i pielęgniarskie dostaną siedem dni na wskazanie osób, które można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii. Między innymi takie zapisy znajdują się w projekcie Prawa i Sprawiedliwości nad którym jutro, na specjalnym posiedzeniu ma pracować Sejm.



19:54 Szpitale polowe

Chcemy, by szpital tymczasowy dla chorych na Covid-19 na PGE Stadionie Narodowym był gotowy do funkcjonowania jak najszybciej; to kwestia dni nie tygodni - zapewnił szef KPRM Michał Dworczyk. Zaznaczył, że "to nie jest szpital na teraz", bo służba zdrowia mimo trudności nadal działa.



19:53 Włochy

W siłowniach i klubach fitness we Włoszech trwa walka z czasem, by w ciągu tygodnia, jak zalecił rząd w dekrecie, wprowadzić wszystkie wymogi norm bezpieczeństwa. Właściciele wielu sal zapewniają, że reguły sanitarne są u nich przestrzegane.



Te placówki, które nie wprowadzą wszystkich wymaganych zaleceń dotyczących poszczególnych rodzajów aktywności sportowej i nie przejdą kontroli, zostaną zamknięte - zaznaczono w niedzielnym dekrecie.



Wśród wyznaczonych reguł jest wprowadzenie rezerwacji miejsc, by uniknąć tłoku, reorganizacja aktywności oraz samego wejścia - w kolejce z zachowaniem dystansu i w maseczce. Niezbędna jest odległość w środku między osobami ćwiczącymi: od metra do dwóch metrów.

19:52 Portugalia

W Portugalii podczas ostatnich 24 godzin krajowe służby medyczne potwierdziły 17 zgonów. Oznacza to, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 2198.



Zarówno pod względem nowych zgonów, jak i zakażeń przeważa aglomeracja Lizbony oraz dystrykty północnej części kraju.



Do poniedziałkowego wieczora portugalskie ministerstwo zdrowia potwierdziło łącznie w całym kraju 101 860 przypadków zakażenia koronawirusem, czyli o 1949 więcej w stosunku do danych z niedzieli.

19:51 Hiszpania

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano ponad 12,6 tys. zakażeń koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Jak przekazał hiszpański resort zdrowia od piątku w kraju notowanych jest średnio ponad 12,6 tys. infekcji koronawirusem, a od początku epidemii potwierdzono już 974 449 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Podczas ostatniej doby drastyczny wzrost infekcji koronawirusem zanotowano w Katalonii, na północnym wschodzie. Od niedzieli potwierdzono tam 3418 nowych zakażeń, a także 17 zgonów na Covid-19.



Koronawirus w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM

Ze statystyk służb medycznych Hiszpanii wynika, że od piątku do poniedziałku w całym kraju zmarło 217 osób, a łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wynosi już tam 33 992.



19:45 Francja

Jarmark bożonarodzeniowy w ogrodach Tuileries w Paryżu, który miał odbywać się od listopada do stycznia, został odwołany z powodu koronawirusa - poinformował organizator, stowarzyszenie Le Monde Festif.



Jarmark "La Magie de Noel" miał odbywać się, podobnie jak w zeszłym roku, w centrum stolicy, w ogrodach Tuileries, dokąd założyciel stowarzyszenia Le Monde Festif Marcel Campion, określany we Francji jako "król wesołego miasteczka", przeniósł go w 2018 roku.

19:43 Małopolska

Dyrekcja szpitala w Suchej Beskidzkiej pilnie poszukuje wolontariuszy lub osób chcących podjąć pracę w charakterze opieki nad chorymi, również tymi na tzw. oddziale covidowym. Z powodu pandemii brakuje personelu medycznego.



Cytat Znaleźliśmy się w bardzo trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości. Sytuacja epidemiczna na terenie naszego powiatu pogarsza się w szybkim tempie. Codziennie, od kilku tygodni, odnotowujemy kolejny wysoki wzrost zachorowań na Covid-19, który niestety dotyka również personel naszej placówki. Absencja personelu medycznego i pomocniczego spowodowana koniecznością odbycia kwarantanny lub izolacji wpływa na liczbę personelu sprawującego opiekę nad pacjentami hospitalizowanymi w naszym zespole. Dotyczy to również pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i z powodu Covid-19 na Pododdziale Obserwacyjno-Covidowym. Zapotrzebowanie jest ogromne czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej szpitala

Dyrekcja placówki zaznacza, że znaczącym wsparciem dla szpitala borykającego się z brakiem personelu będą osoby młode, z nieco większą ilością czasu. Szpital zapewnia wolontariuszom przeszkolenie, środki ochrony indywidualnej i ubezpieczenie. Chętne osoby mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: marketing@zozsuchabeskidzka.pl.

19:42 Sejm

We wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Sejm, który zajmie się projektem PiS zakładającym zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii. Posłowie wysłuchają też informacji premiera nt. stanu przygotowań państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem.



Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, posłowie mają rozpocząć o godz. 10 od pierwszego czytania projektu autorstwa PiS noweli niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

19:40 Hiszpania

Hiszpania w 2021 roku odbierze środki w ramach unijnego programu pomocy gospodarczej tylko w formie bezzwrotnych subsydiów - zapowiedziała wicepremier oraz minister ds. gospodarczych i transformacji cyfrowej Nadia Calvino.



Madryt na razie nie zamierza odbierać z unijnego programu odbudowy kwoty dostępnej w kredytach - stwierdziła w rozmowie z rozgłośnią RNE. Zgodnie z szacunkami Hiszpania z tej puli mogłaby liczyć na około 68 mld euro.

19:32 Opole

Potwierdzono zakażenia w kilku jednostkach oświatowych Opola - w jednym przedszkolu, dwóch liceach i w Zespole Szkół Specjalnych - poinformowała rzecznik urzędu miasta Katarzyna Oborska-Marciniak.



Zakażenia zanotowano wśród podopiecznych przedszkola nr 20, szkoły podstawowej nr 31 i w dwóch liceach: jedynce i dziewiątce, a także w Zespole Szkół Specjalnych.

19:31 Zamknięta granica Kanady z USA

Granica Kanady ze Stanami Zjednoczonymi pozostanie zamknięta - poinformował w poniedziałek minister bezpieczeństwa publicznego Kanady Bill Blair. Przedłużamy ograniczenia podróży do i z USA, wszystkich poza niezbędnymi, aż do 21 listopada br. - napisał na Twitterze.



Nasze decyzje w dalszym ciągu będą podejmowane na podstawie najlepszych dostępnych rekomendacji w sprawie zdrowia publicznego, zapewniających bezpieczeństwo Kanadyjczyków - zapewnił.



Premier Kanady Justin Trudeau powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla stacji radiowej AM 900 CHML w Hamilton, że Kanada chciałaby otworzyć granicę, ale - jak wyjaśnił - "nie możemy tego zrobić tak długo, jak nie będziemy pewni, że Kanadyjczycy są bezpieczni (...), obecna sytuacja w USA budzi obawy".

Granica Kanady z USA została zamknięta w marcu, porozumienie jest przedłużane co 30 dni. Ruch między Kanadą a USA ogranicza się do przewozu towarów i niezbędnych przejazdów. Do Kanady mogą wjeżdżać bez ograniczeń tylko Kanadyjczycy i osoby posiadające prawo stałego pobytu, a także osoby, których dotyczą specyficzne wyjątki.



19:28 Koronawirus

Wśród 31 pracowników budujących tunel w ciągu Zakopianki potwierdzono zakażenie koronawirusem. Kolejne osoby czekają na wyniki testów - powiedziała PAP rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut. Jeszcze nie wiadomo, jak bardzo opóźni to prace przy budowie.



Trudno w tym momencie powiedzieć, czy zakażenia będą miały wpływ na tempo prac ponieważ sprawa jest rozwojowa i kolejni pracownicy są poddawani testom. Na razie jest 31 przypadków potwierdzonych, a 18 osób nie ma jeszcze wyników. Dotychczas podwykonawcy nie zgłaszali żadnych osób z podejrzeniem zakażenia, ale nie wiadomo co będzie najbliższych dniach. Sytuacja jest dynamiczna - powiedziała Mikrut.



Testom zostało poddanych łącznie 152 pracowników włoskiej firmy Astaldi - głównego wykonawcy tunelu. U pozostałych przebadanych osób wyniki testów są negatywne. Wykonawca odizolował wszystkie osoby z wynikiem pozytywnym oraz pracowników z objawami infekcji.

19:27 Grudziądz

W szpitalu koordynacyjnym w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie) zajętych jest 231 na 485 tzw. "łóżek covidowych" - poinformowała rzeczniczka prasowa magistratu w tym mieście Beata Adwent. W całym regionie wolnych jest 465 takich miejsc.



Adwent przekazała, że na 485 łóżek dedykowanych pacjentom z Covid-19 w grudziądzkim szpitalu zajętych jest obecnie 231.



Do opieki nad najciężej chorymi wykorzystywanych jest 17 na 25 przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19 - podkreśliła.



W całym województwie kujawsko-pomorskim wolnych jest obecnie 465 łóżek covidowych i 35 respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

19:25 Kraków

Przy Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera na os. Złotej Jesieni w Nowej Hucie uruchomiony został w poniedziałek kolejny punkt pobierania wymazów do testów w kierunku Covid-19 - poinformowała rzeczniczka prasowa małopolskiego NFZ Aleksandra Kwiecień.



Punkt VITO-MED jest otwarty w poniedziałek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedziele w godz. 7.30-12.30, a we wtorki od godz. 16.00 do 20.15.

18:53 Popołudniowa rozmowa w RMF FM

Z danych, które otrzymuje związek zawodowy ze swoich jednostek wynika, że w Polsce od początku epidemii w tej chwili zakażonych jest 1506 pielęgniarek. I utrzymuje się to na poziomie nawet 20-40 proc. ogółu zakażonych osób - przekazała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związki Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

18:45 Unia Europejska

W Unii Europejskiej uruchomiona została unijna brama sieciowa dotycząca koronawirusa, dzięki której ma zostać w pełni wykorzystany potencjał aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania przed infekcjami.

18:43 Branża fitness

Jednym z postulatów branży fitness, właścicieli aquaparków i basenów jest odblokowanie ich działalności od 24 października - poinformował resortu rozwoju, pracy i technologii, relacjonując przebieg konsultacji z tymi branżami. Resort zapewnił, że chce możliwie szybko odmrozić m.in. działalność basenów i siłowni.



Jesteśmy otwarci na dalszy dialog z branżą. Będziemy się zastanawiać, co w ramach dostępnych modeli biznesowych możemy wspólnie wypracować na przyszłość. Nam wszystkim zależy bowiem tyleż na dobru państwa branży, co na możliwie najlepszej kondycji polskiej gospodarki - podkreślił w trakcie rozmów z przedstawicielami branż, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.



Z kolei wiceminister Olga Semeniuk zapewniła, że ministerstwo będzie się starało "możliwie szybko wyjść naprzeciw" oczekiwaniom branży, "czyli odmrozić branżę fitness oraz dostęp do basenów i aquaparków, ale przy zachowaniu zwiększonego niż do tej pory poziomu bezpieczeństwa sanitarnego".

18:42 Szwajcaria

Przez trzy doby do poniedziałku rano w Szwajcarii potwierdzono laboratoryjnie 8705 nowych przypadków koronawirusa - poinformował w swym publikowanym w każdym dniu roboczym komunikacie sytuacyjnym szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).



Tydzień wcześniej - to znaczy przez trzy doby do 12 października rano - przypadków takich było 4057, czyli ponad dwa razy mniej. Od początku pandemii zarejestrowano w Szwajcarii łącznie 82 932 wykrytych infekcji, co daje wskaźnik 970,6 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.



Przez ostatnie trzy doby 14 zakażonych osób zmarło, zwiększając łączną liczbę powiązanych z pandemią zgonów do 1836 czyli do 21,5 na 100 tys. mieszkańców Szwajcarii. Tydzień wcześniej odnotowano tylko siedem zgonów.

18:34 Michał Jach zakażony koronawirusem

Poseł PiS, przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach poinformował w poniedziałek o pozytywny wyniku testu na obecność koronawirusa. Czuję się dobrze - zaznaczył polityk we wpisie na Facebooku.



Drodzy Przyjaciele i wszyscy znajomi. Z przykrością muszę Państwa poinformować, że test na koronawirusa potwierdził, że zostałem zakażony i choruję. Informację tę kieruję do osób, z którymi spotkałem się w ostatnim tygodniu (czyli od 12 października) - napisał Jach na swoim koncie na Facebooku.



Aha, czuję się dobrze - dodał poseł.

18:33 Francja

Żona prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Brigitte Macron, podda się przez siedem dni samoizolacji po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem - poinformowała francuska telewizja BFMTV na swoim portalu.



Pierwsza dama Francji miała kontakt z zakażonym 15 października, ale nie ma jak dotąd objawów infekcji - podaje BFMTV.

18:22 Warmińsko-Mazurskie

Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Piotr Bułakowski, w województwie warmińsko-mazurskim szpital tymczasowy mógłby powstać w centrum targowo-konferencyjnym w Ostródzie.



Przygotowywany jest również oddział covidowy w ramach kliniki internistycznej szpitala uniwersyteckiego. Trwają w tej chwili rozmowy, aby kolejne szpitale przekształcać w szpitale jednoimienne covidowe. Takie rozmowy toczą się w tej chwili w Broniewie i Mrągowie - mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu - Janusz Dzisko.

W poniedziałek na Warmii i Mazurach przybyło 190 potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2. Zmarły 4 osoby, a 53 wyzdrowiały. Na kwarantannę przeszedł niemal cały personel stacji powiatowej sanepidu w Olecku. Ognisko zakażenia jest też w Ełku w domu pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych.

18:13 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 18 804 nowe zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 80 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd.



Koronawirus w Wielkiej Brytanii / RMF FM / RMF FM

Liczba stwierdzonych zakażeń jest o 1822 wyższa od tej z niedzieli i tylko o 920 niższa od rekordowego bilansu z zeszłego czwartku.



W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 741 212, co jest 11. najwyższym bilansem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

18:10 Warszawa

Proponujemy budynek przy ul. Paska 10 na szpital polowy lub izolatorium. Budynek jest gotowy do użytku od zaraz - poinformował po południu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



W szpitalach brakuje miejsc. Przygotowujemy dodatkowe rozwiązania, które są potrzebne - i to na już - napisał w poniedziałek na Twittrze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapewniając jednocześnie, że Warszawa jest gotowa pomagać w walce z koronawiursem.

18:07 Włochy

73 osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 9338 nowych zakażeń, czyli mniej niż w ostatnich dniach. Wykonanych zostało 98 tys. testów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Dobowa liczba nowych zakażeń spadła po raz pierwszy od tygodnia, ale prawie o 50 tys. zmniejszyła się też liczba przeprowadzonych badań w porównaniu z niedzielą.



Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wynosi 36 616. Do tej pory koronawirusa wykryto w kraju u 423 tys. osób, z których już wyzdrowiało 252 tys.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 134 tys. osób.

18:02 Pomorze

O dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki w Polsce wszystkich obcokrajowców mających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zaapelował Sztab Kryzysowy Pomorskich Pracodawców w stanowisku o epidemii Covid-19.

17:57 Słowenia

W ramach ogłoszonego w poniedziałek stanu wyjątkowego rząd Słowenii wprowadza od wtorku godzinę policyjną, która obowiązywać będzie od godz. 21 do 6 rano. To kolejny krok Lublany w walce z pandemią koronawirusa.



O rządowych ustaleniach poinformował minister spraw wewnętrznych Alesz Hojs. Dodał, że ograniczone zostają też zgromadzenia do sześciu osób i obowiązywał będzie ogólny zakaz przemieszczania się między regionami, z wyłączeniem przypadków szczególnych, takich jak dojazdy do pracy.



Hojs wyjaśnił, że godzina policyjna wprowadzona zostaje na przykładzie Francji, a obostrzenie to ma zapobiegać transmisji koronawirusa podczas wieczornych spotkaniach towarzyskich, które są jednym z największych źródeł zakażeń.

17:56 Oświęcim

Oświęcimski szpital wstrzymał w poniedziałek do odwołania planowe zabiegi operacyjne. Wiąże się to z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną spowodowaną licznymi ogniskami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u pacjentów i pracowników - przekazało starostwo w Oświęcimiu.



Samorząd, który jest jednostką prowadzącą lecznicę, przypomniał, że od piątku wstrzymała ona do odwołania planowe przyjęcia na oddział psychosomatyki i psychiatrii.



Szpital nie przyjmuje także pacjentów w trybie planowym i ostrym na trzy oddziały wewnętrzne. Ograniczenia dotyczą neurologii z pododdziałem udarowym. Tam jedynie pacjenci z podejrzeniem udaru są przyjmowani.

17:55 Kościół

Łączę się z wami w tych niełatwych okolicznościach; modlę się też za wszystkich, którzy doświadczają szczególnych trudów oraz za tych, którzy martwią się o los bliskich - mówi Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w przesłaniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



U duchownego stwierdzono 17 października Covid-19.

17:54 Małopolska

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela od poniedziałku przebywa na dziesięciodniowej kwarantannie w związku z bezpośrednim kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem - przekazał tamtejszy urząd miasta. Test wykazał, że nie jest zakażony.



Ciepiela poddał się w poniedziałek testowi na obecność koronawirusa wspólnie z żoną, u której w weekend pojawiła się podwyższona temperatura. Po wykonaniu testu okazało się, że Alina Ciepiela ma wynik dodatni, a u prezydenta nie stwierdzono obecności koronawiurusa.

17:50 Apel władz Sopotu

Władze Sopotu wystosowały do władz państwowych i kościelnych list, w którym apelują o wydanie stosownych rozporządzeń. Zdaniem samorządowców mogłyby one zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa na cmentarzach. Uważają, że obostrzenia i regulacje dotyczące uroczystości Wszystkich Świętych powinny być jednakowe dla całego kraju.



Treść apelu została zaadresowana do premiera Mateusza Morawieckiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego. Pod pismem podpisali się prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz wiceprezydent kurortu Marcin Skwierawski.



Cytat Zbliża się 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych, kiedy miliony Polaków odwiedzają groby swoich bliskich na cmentarzach w całym kraju. Pandemia nie zwalnia tempa, a liczba zakażonych rośnie z dnia na dzień. Na skutki zakażenia koronawirusem szczególnie narażone są osoby starsze, często osłabione innymi chorobami. Powodowani troską o najsłabszych, zwracamy się do władz kościelnych i państwowych o podjęcie dodatkowych działań i wydanie stosownych rozporządzeń, które zminimalizują możliwość rozprzestrzeniania się epidemii na cmentarzach w całej Polsce czytamy w liście

17:48 Rząd planuje nowe obostrzenia?

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przyznał, że jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia nowych obostrzeń w walce z pandemią koronawirusa, to rząd ogłosi je za dwa, trzy dni.



17:30 Sopot

Za zgodą sanepidu od środy w sopockich podstawówkach nauka obywać się będzie w systemie hybrydowym - poinformował sopocki magistrat. Do szkół pójdą uczniowie klas I-III, a uczniowie pozostałych klas pobierać będą naukę zdalnie.



16:54 Opolskie

Decyzją wojewody opolskiego szpital powiatowy w Namysłowie ma przeznaczyć 80 ze 140 łóżek na potrzeby leczenia pacjentów z Covid-19 - poinformował prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia Krzysztof Kuchczyński.



Kuchczyński poinformował, że decyzją wojewody kierowana przez niego placówka ma przeznaczyć 80 ze 140 łóżek na potrzeby leczenia chorych na Covid-19. Jego zdaniem może to zagrozić leczeniu pacjentów chorych na inne dolegliwości.



Kuchczyński wyjaśnił, że z ogólnej liczby 140 łóżek 30 obsługuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, a kolejne kilkanaście przyszpitalne hospicjum. Placówka ma trzy respiratory, jednak prezes obawia się, że z pracy może odejść część kadry medycznej, w tym pielęgniarki mające już uprawnienia emerytalne.

16:49 Poznań

Awanturą zakończyła się interwencja policji w domu zakonnym salezjanów w Poznaniu. Mundurowi wynieśli z celi duchownego, który odprawiał nabożeństwo różańcowe. W trakcie modlitw nie przestrzegano obowiązku noszenia maseczek i wymaganego dystansu. Rzecznik Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego, komentując sprawę, podkreślił, że ksiądz, którego dotyczyła interwencja policji, od 2018 roku nie jest salezjaninem, bo w 2018 roku został wydalony ze zgromadzenia i "bezprawnie zamieszkuje na terenie domu zakonnego".



16:44 Świętokrzyskie

Szpital polowy dla zakażonych koronawirusem może powstać w Targach Kielce. Ośrodek wystawienniczy został wytypowany przez wojewodę i urząd miasta. Niewykluczone, że miejsca dla chorych na Covid-19 zostaną przygotowane także w kompleksie sanatoryjnym w Busku-Zdroju.



Po konsultacjach przeprowadzonych wraz z urzędem miasta wytypowano lokalizację obiektu na terenie Targów Kielce. Na poziomie kontaktów roboczych określane są logistyczne aspekty funkcjonowania szpitala - przekazała rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Ewa Łukomska.

16:35 Warmińsko-Mazurskie

Rozpatrujemy różne warianty możliwej lokalizacji szpitala tymczasowego dla pacjentów z koronawirusem - poinformował rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. Zaznaczył, że za wcześnie, by mówić o szczegółach.



Według Guzka w tej chwili nie została jeszcze ustalona konkretna lokalizacja dla szpitala tymczasowego w woj. warmińsko-mazurskim.



Na razie sprawdzamy różne możliwości. Jesteśmy na etapie przygotowań, konkretów na razie nie mogę podać - powiedział.

16:34 Szpitale tymczasowe

Byłbym zadowolony, gdybyśmy szli w stronę modelu amerykańskiego, tzn. aby do szpitali tymczasowych trafiali pacjenci w stanie lekkim, a pacjentów w stanie ciężkim nadal hospitalizowano w normalnych szpitalach - powiedział dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski.



Jędrychowski ocenił także, że szpitale polowe posłużyłby optymalizacji zasobów - w szpitalu polowym istnieje możliwość takiego wydzielenia kilku- lub kilkunastoosobowych sal, aby zoptymalizować opiekę kadry medycznej nad pacjentami.



Z uwagi na najważniejszy brak, czyli brak profesjonalnej kadry, taka organizacja pracy przy pacjentach w stanie lekkim i średnio ciężkim jest bardziej efektywna, niż zajmowanie się pacjentami leżącymi w jedno- czy dwuosobowych pokojach - przyznał dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

16:33 Łódzkie

W woj. łódzkim jest 850 łóżek covidowych, z czego 698 zajętych, przy czym w tej liczbie jest także 30 miejsc zajmowanych przez osoby dopiero czekające na wynik testu. Do walki z covidem przekazano 74 respiratory, z czego zajętych jest 45. Warto dodać, że w dyspozycji mamy jeszcze więcej respiratorów, które można użyć w razie potrzeby - przekazał na konferencji wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

16:30 Bułgaria

Najwyższą od początku pandemii liczbę osób zakażonych i zgonów odnotowano w Bułgarii w minionym tygodniu - poinformował resort zdrowia. W ciągu ostatniej doby pozytywne testy stanowiły 25 proc. wszystkich badań w porównaniu z 13 proc. w ostatnich dniach.



Nowych zakażeń w minionym tygodniu było 4789, o 70 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, kiedy było ich 2801. W niedzielę odnotowano 18 zgonów. Łącznie od marca na koronawirusa zmarło w Bułgarii 986 osób, a liczba zakażonych zbliża się do 30 tys.

16:17 Koronawirus w Polsce

Jeżeli w tym tempie będzie się zwiększała liczba zachorowań, to trzeba mieć świadomość, że w przyszły tydzień możemy wejść z liczbą 15-20 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie - zapowiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Polityk zaapelował także o poważne traktowanie obostrzeń.



16:15 Malezja

W Malezji potwierdzono 865 przypadków, zmarło trzech chorych - poinformowały władze w Kuala Lumpur. Liczba zakażeń koronawirusem w tym państwie sięgnęła łącznie sięgnęła 21 363. Na Covid-19 zmarło w sumie 190 osób.



16:14 Filipiny

W ciągu doby na Filipinach zdiagnozowano 2638 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 26 osób. Od wybuchu pandemii zdiagnozowano 359 169 zakażeń koronawirusem, a bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wynosi 6675.



Filipiny są drugim krajem w regionie z największą liczbą ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19



15:59 Co z 1 listopada?

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rząd zrezygnował z ustanawiania 2 listopada dniem wolnym od pracy. Niedzielski zapewnił też, że na tę chwilę rząd nie planuje dodatkowych ograniczeń na dzień Wszystkich Świętych.



15:58 Sopot

Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie przekształcone w izolatorium dla zakażonych koronawirusem. Jak dowiedział się reporter RMF FM, przyjęto już tam pierwsze osoby.



15:54 Wielka Brytania

Pacjenci przebywający w szpitalach z powodu Covid-19 mają obecnie większe szanse przeżycia, niż kilka miesięcy temu - wykazały badania w Wielkiej Brytanii. Spadł przede wszystkim odsetek zgonów na oddziałach intensywnej.



Więcej wiemy o tej chorobie i lepiej sobie z nią radzimy - powiedziała jedna z autorek badania anestezjolog dr Alison Pittard z Leeds. Specjalistka jest jednak ostrożna co do dalszych prognoz. Ostrzega w wypowiedzi dla "BBC News", że jeśli oddziały intensywnej terapią będą przepełnione, należy liczyć się z ponownym wzrostem śmiertelności.



Według danych Intensive Care National Audit and Research Centre, opublikowanych przez "Health Service Jurnal", w porównaniu do kwietnia - czyli początku pierwszej fali zakażeń - odsetek zgonów spadł obecnie o jedną czwartą na oddziałach intensywnej terapii w Wielkiej Brytanii. Z kolei odsetek wszystkich zgonów szpitalnych z powodu Covid-19 do końca sierpnia 2020 r. zmniejszył się o połowę.

15:53 Lubelskie

W obiektach Targów Lublin zlokalizowany zostanie tymczasowy szpital w Lublinie, jeśli zajdzie potrzeba jego uruchomienia. Ma mieć około 380 łóżek. To wstępne uzgodnienia, trwają prace nad szczegółową koncepcją - poinformował wojewoda lubelski Lech Sprawka.



Jest wstępne uzgodnienie, że lokalizacja szpitala tymczasowego byłaby na terenie Targów Lublin - powiedział Sprawka podczas wideokonferencji. Dodał, że już się na to zgodzili główni udziałowcy spółki, czyli Targi Poznańskie, a także samorządy Lublina i województwa.

15:50 Epidemiolodzy doradzają rządowi

Prof. Andrzej Horban stanie na czele nowej, specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych; formalizujemy naszą współpracę i ulepszamy procedury - poinformował premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek we wpisie na Facebooku.



Prof. Andrzej Horban to wybitny specjalista, autorytet w swojej dziedzinie i krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, z którego opinii i rad korzystałem od czasu wybuchu pandemii. Dziś zdecydowałem, że stanie on na czele nowej, specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych. Formalizujemy naszą dotychczasową współpracę i wciąż ulepszamy procedury, korzystając z najlepszych umysłów i źródeł wiedzy, jakie ma do zaoferowania Polska i świat - napisał szef polskiego rządu.

15:49 Niemcy

Goście tylko w maseczkach i ścisłe limity odwiedzających - prawdopodobnie pod takimi warunkami za sześć tygodni w stolicy Niemiec będą mogły ruszyć tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe - informuje w gazeta "Berliner Morgenpost".



Proponowane przepisy przewidują również wyraźne wydzielenie stref gastronomicznych, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i stworzenie możliwości dezynfekcji. Tam, gdzie to możliwe, jarmarki powinny być ogrodzone.



Egzekwowanie przepisów powinny kontrolować prywatne służby ochroniarskie.



Nie wiadomo, czy w związku z obowiązującym w Berlinie zakazem wieczornego serwowania napojów alkoholowych na jarmarkach będzie można sprzedawać tradycyjne grzane wino - zauważa portal rbbr24.

15:48 Opinia Federacji Pracodawców Fitness

Decyzje o zamknięciu branży zostały podjęte bez konsultacji oraz na przekór badaniom nad aktywnością fizyczną - wskazała w komunikacie Federacja Pracodawców Fitness. Zaznaczyła, że sektor zatrudnia ponad 150 tys. ludzi.



15:47 Opole

W poniedziałek służby wojewody wizytowały należące do miasta Opola Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pod kątem możliwości utworzenia w nim szpitala polowego - poinformowała rzecznik Urzędu Miasta Opola Katarzyna Oborska-Marciniak.



15:46 Białoruś

Na Białorusi poprzedniej doby wykryto 592 zakażenia koronawirusem, cztery osoby chore na Covid-19 zmarły, a 373 pacjentów wyzdrowiało - przekazał resort zdrowia tego kraju. Dzień wcześniej informowano o 635 potwierdzonych infekcjach.



Według oficjalnych danych łącznie na Białorusi zakażenie potwierdzono dotąd u 88 290 ludzi, a zmarły 933 osoby chore na Covid-19. Za wyzdrowiałych uznano 80 130 pacjentów. Jak podano, w kraju przeprowadzono ponad 2,2 mln testów.



Na początku października Alaksandr Pacejeu z ministerstwa zdrowia tego kraju ogłosił, że na Białorusi rozpoczęła się druga fala zachorowań. Ministerstwo edukacji zaznaczyło kilka dni później, że nie ma obecnie potrzeby wprowadzenia w szkołach zdalnego nauczania.

15:44 Bolesławiec

Na początku listopada pierwsi chorzy na Covid-19 trafią do nowego oddziału szpitala w Bolesławcu. W dwa miesiące został on zbudowany z kontenerów. Docelowo pomieści 65 pacjentów.



Szpital w Bolesławcu to placówka, w której hospitalizowanych jest najwięcej pacjentów zakażonych koronawirusem w zachodniej części woj. dolnośląskiego. W poniedziałek w tej lecznicy przebywa 75 pacjentów, z czego 10 na OIOM-ie. Zajęte są wszystkie łóżka - poinformował dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Kamil Barczyk.



Na przełomie sierpnia i września z inicjatywy władz szpitala rozpoczęła się budowa nowego oddziału dla zakażonych koronawirusem. Obiekt postawiono z kontenerów.

15:43 Piłka nożna

Pozytywny wynik badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u jednego z członków sztabu szkoleniowego pierwszoligowej Korony Kielce. Zespół przebywa w izolacji, zawodnicy jeszcze w poniedziałek przejdą badania wymazowe.

15:42 Obostrzenia w komunikacji miejskiej

W poniedziałek na trasy wyjechało w sumie 1560 autobusów - więcej o ok. 40-50 w porannym szczycie niż zwykle; 425 tramwajów - więcej o 8; 20 pociągów SKM oraz 54 pociągi metra - poinformował stołeczny ratusz. Dodano, że w całym mieście prowadzone były pomiary ruchu pasażerów i w 99 przypadkach wskazano na przepełnienie w pojazdach komunikacji.



Poniedziałek jest pierwszym dniem powszednim obowiązywania nowych obostrzeń w transporcie publicznym. Jak przekazał stołeczny ratusz, wprowadzone przez rząd ograniczenia w liczbie pasażerów oznaczają, że w pojazdach jest niemal o połowę mniej miejsc niż dotychczas, dlatego do obsługi tras skierowano maksymalną liczbę taboru.

15:41 Piłkarska Liga Mistrzów

Trzech piłkarzy i prezes piłkarskiego Club Brugge Vincent Mannaert mają pozytywne wyniki testu na obecność koronawirsa i nie polecieli do Rosji na grupowy mecz Ligi Mistrzów z Zenitem St. Petersburg - poinformował belgijski klub.



Wśród zakażonych jest pierwszy bramkarz zespołu Simon Mignolet, a także Odilon Kossounou i Michael Krmencik. Ponadto w zespole nie ma kontuzjowanego Simona Deliego.



Mimo wszystko pozostajemy optymistami i z dobrymi myślami przylecieliśmy do Rosji. Chcemy wygrać, mimo że kilku ważnych dla nas piłkarzy zostało w domu - powiedział kapitan drużyny Ruud Vormer.



Z kolei władze klubu zapewniły, że wszyscy zakażeni zostali natychmiast odizolowani i przebywają na domowej kwarantannie.

Żaden z graczy, ani też prezes nie mieli żadnych symptomów choroby - napisano w oświadczeniu.

15:40 Podkarpackie

Na Podkarpaciu działa obecnie 26 punktów pobrań wymazów w kierunku Covid-19. W poniedziałek powstał nowy taki punkt przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85 - poinformował rzecznik oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie Rafał Śliż.

15:35 Policja

Co najmniej kilkunastu policjantów, uczestników 32. rotacji Jednostki Specjalnej Policji, którzy mają wyjechać na misję EULEX do Kosowa, jest zakażonych koronawirusem. Reporter RMF FM Jakub Kaługa dowiedział się, że zakażenia potwierdzono po tym, jak funkcjonariusze przyjechali na ćwiczenia do Szkoły Policji w Słupsku. Kiedy przeszli rutynowe badanie pod kątem koronawirusa, stawili się w szkole policji i czekali na wynik w izolacji. W tym miejscu również pozostają obecnie. Policjanci przebywają w obiekcie, który nie jest położny na terenie szkoły policji w Słupsku.

Cytat Policjanci, u których badania dały wynik pozytywny, to funkcjonariusze z różnych stron kraju. W tej chwili przebywają w innym obiekcie, niebezpośrednio na terenie szkoły policji. Przechodzą koronawirusa bezobjawowo i w związku z tym mogą normlanie uczestniczyć w zajęciach z tymże w trybie on-line. Nadzór nad nimi pełnią służby sanitarne. W razie pogorszenia się ich stanu zdrowia zostaną podjęte odpowiednie procedury mówi Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku

Z informacji przekazanych przez sanepid wynika jednak, że całe ognisko liczy już 29 potwierdzonych przypadków zakażeń. Cała grupa, która jest przygotowywana do zagranicznie misji liczy 150 osób. słuchacze tych ćwiczeń to doświadczeni funkcjonariusze, z co najmniej kilkuletnim stażem.

15:27 Włochy

Zamiast jednego dużego wesela para nowożeńców z północy Włoch zorganizowała trzy mniejsze. W ten sposób dostosowała się do nowych przepisów o ograniczeniu liczby uczestników takich imprez i nie zawiodła żadnego zaproszonego gościa. Już raz przełożyła ślub.

Lokalny dziennik "Il Resto del Carlino" w artykule "Wesele na raty" poinformował, że młodzi Włosi mieli pobrać się 14 marca, czyli w szczycie pandemii na wiosnę, ale musieli przełożyć ceremonię z powodu zamknięcia kraju. Ich ślub odbył się w sobotę niedaleko miasta Forli w regionie Emilia-Romania.

15:25 Iran

Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Iranie powiększył się w ciągu ostatniej doby o 337, do 30 712 - poinformowało ministerstwo zdrowia. To największy dobowy przyrost zgonów z powodu Covid-19. Wykryto też 4251 nowych infekcji.



W Iranie koronawirusem zakaziło się dotąd 534 631 osób, z których 431 360 wyzdrowiało - przekazała rzeczniczka ministerstwa zdrowia Sima Sadat Lari. Dodała, że na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii leczonych jest obecnie 4771 chorych na Covid-19.



Iran jest najbardziej dotkniętym pandemią krajem Bliskiego Wschodu. Liczba infekcji i zgonów rośnie tam nieprzerwanie od półtora miesiąca. Według cytowanych przez AP urzędników, w stolicy kraju, Teheranie, brakuje łóżek na oddziałach intensywnej terapii.



Ponownie zamknięto tam niedawno szkoły i uczelnie, a także muzea, biblioteki, kina i inne miejsca publiczne. Wprowadzono także obowiązek noszenia maseczki w otwartej przestrzeni publicznej.

15:25 Wielka Brytania

W Walii od piątkowego popołudnia rozpocznie się ogólnokrajowy 17-dniowy lockdown, którego celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa - ogłosił szef tamtejszego rządu Mark Drakeford.



Nie ma przed nami łatwych wyborów, ponieważ wirus rozprzestrzenia się szybko w każdej części Walii - mówił Drakeford.

Ograniczona czasowo "zapora ogniowa" ma być krótkim, ostrym szokiem, aby zawrócić zegar, spowolnić wirusa i dać nam więcej czasu. Będzie musiała być ostra i głęboka, aby wywrzeć wpływ, którego potrzebujemy - wyjaśnił.

15:23 Mazowsze

Trwa analiza wariantów dla lokalizacji kolejnego szpitala tymczasowego dla chorych na koronawirusa - przekazała w rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz, pytana o drugą, po Stadionie Narodowym, lokalizację podobnej placówki na Mazowszu.



Pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na Covid-19 na Mazowszu powstanie na Stadionie Narodowym. Będzie mieścił 500 łóżek, z czego 50 OIOM-owych.

15:22 Trójmiasto

Od środy w Trójmieście działać będzie 13 mobilnych punktów pobrań materiału do testów na obecność koronawirusa. Mogą z nich korzystać osoby mające skierowanie. Każdy punkt czynny będzie we wszystkie dni tygodnia. Wydłużą się godziny pracy części z nich.

15:21 Polityka

Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć w szkołach, wsparcie sanepidów przez pracowników branży call-center, wpisanie do ustawy obowiązku noszenia maseczek i zwiększenie nakładów na zdrowie - proponują posłowie Lewicy. Według nich, przerwa w nauce dałaby szansę na wyhamowanie transmisji koronawirusa.

15:20 Podkarpacie

Coraz więcej żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej angażuje się w walkę z Covid-19. Blisko 40 terytorialsów wspiera policję; dodatkowo, codziennie 4 zespoły medyczne pobiera od osób wymazy na koronawirusa - poinformował rzecznik brygady kpt. Witold Sura.



Rzecznik przypomniał, że działania żołnierzy prowadzone są w ramach operacji "Trwała odporność".

Nasza pomoc polega na zwiększonej intensywności działań między innymi przy gaszeniu ognisk koronawirusa poprzez wsparcie kombatantów, samorządów oraz placówek medycznych i sanitarnych - dodał kpt. Sura.

15:18 Polityka

Działania rządu są chaotyczne i niepoparte ustawowo - codziennie jakiś urzędnik losowo wybiera sobie restrykcje związane z obostrzeniami. Konfederacja będzie bronić firm krzywdzonych przez lockdown - oświadczyli przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza i prawnik Witold Stoch.

15:17 Jarosław Kaczyński na kwarantannie

15:14 Donald Tusk o koronawirusie w Polsce

Krzyczącym, że powinienem był budować szpitale, nie stadiony, pragnę przypomnieć, że w latach 2005-2007, za rządów Kaczyńskiego, w Polsce liczba szpitali zmniejszyła się o 33, gdy za naszych rządów zwiększyła się o 208. Po 2015 znowu zaczęła spadać - napisał w poniedziałek były premier Donald Tusk.



Stadionów wystarczy, gorzej z respiratorami. Kupili ich mniej, niż zbudowano Orlików - napisał rano Tusk na Twitterze w kontekście tych informacji.

Kilka godzin później Tusk opublikował kolejny wpis, będący odpowiedzią na krytyczne komentarze do jego poprzedniej wypowiedzi.



Krzyczącym, że powinienem był budować szpitale, nie stadiony, pragnę przypomnieć, że w latach 2005-2007, za rządów Kaczyńskiego, w Polsce liczba szpitali zmniejszyła się o 33, gdy za naszych rządów zwiększyła się o 208. Po 2015 znowu zaczęła spadać - przyznał Tusk.

15:12 Wojsko

Wojsko Polskie utrzymuje sześć lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych w stałej gotowości do wsparcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ewentualnym transporcie chorych na Covid-19 - poinformował resort obrony narodowej.

W czasie epidemii koronawirusa Wojsko Polskie utrzymuje 6 Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych w stałej gotowości do wsparcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ewentualnym transporcie chorych na COVID-19 - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze.

15:11 Szpitale tymczasowe

Tworzeniu szpitali tymczasowych w województwach powinno towarzyszyć poszerzenie bazy izolatoriów oraz uruchomienie do pomocy w koordynacji i logistyce służb mundurowych - uważa rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.



Jak podkreśla ekspert, ważne jest też to, by lekarze nie byli kierowani do szpitali tymczasowych przymusowo, a wszystkie działania były prowadzone w porozumieniu z samorządem lekarskim.

14:50 Łódź

W łódzkich placówkach oświatowych zanotowano 22 nowe przypadki zakażeń SARS-CoV-2. Kwarantannie poddano kolejnych 127 osób z miejskich szkół i przedszkoli - poinformowano biuro rzecznika prasowego prezydenta miasta.



Są 22 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez miejski samorząd - przekazały służby prasowe łódzkiego magistratu. Zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono w poniedziałek u jednego przedszkolaka, 4 uczniów i 17 pracowników placówek edukacyjnych.



127 osób: 16 przedszkolaków, 94 uczniów, 17 pracowników jest na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną - poinformowało biuro prasowe prezydenta Łodzi.

14:49 Śląskie

Tradycyjna kwesta na komunalnym cmentarzu w Cieszynie w tym roku nie odbędzie się 1 listopada z powodu zagrożenia koronawirusem zarówno kwestujących, jak i darczyńców - poinformowała rzecznik cieszyńskiego samorządu Katarzyna Koczwara.



Decyzję podjęli organizatorzy kwesty - Stowarzyszenie Rotunda i Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Cieszyńskich.

Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa zarówno osób kwestujących, jak i darczyńców. Nie chcemy nikogo narażać. Mamy nadzieję, że do naszej tradycji powrócimy w przyszłym roku - powiedział Marian Dembiniok ze Stowarzyszenia Rotunda.



14:47 Branża weselna

Szefowie ministerstwa rozwoju, pracy i technologii rozmawiaku dziś z przedstawicielami branży weselnej. W planach są też konsultacje z branżą handlową i fitness oraz z właścicielami aquaparków i basenów.



14:45 Szkolnictwo

Priorytetem od pierwszych godzin w ministerstwie jest organizacja pracy szkół i uczelni w dobie walki z koronawirusem - oświadczył Przemysław Czarnek, który rano został powołany na szefa resortu edukacji i nauki.



Dziękuję za liczne gratulacje i deklaracje współpracy, ale także za przekazywane uwagi i obawy - napisał Czarnek na Twitterze. Oświadczył, że "absolutnym priorytetem od pierwszych godzin w ministerstwie jest organizacja pracy szkół i uczelni w dobie walki z koronawirusem".



14:43 Dolnośląskie

Trwa analiza lokalizacji, w których na Dolnym Śląsku mógłby powstać szpitala tymczasowy dla chorych na Covid-19. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższym czasie - powiedziała rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman.



W woj. dolnośląskim rozpatrywanych jest kilka lokalizacji dla tymczasowego szpitala dla chorych na Covid-19.



Nie zapadły jeszcze żadne decyzje w tej kwestia, ale trzeba się ich spodziewać wkrótce - powiedziała rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman. Dodała, że szczegółowo analizowane są rozwiązania techniczne możliwe w konkretnych lokalizacjach.



Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej jednym z branych pod uwagę miejsc jest wrocławska Hala Stulecia.

14:38 Francja

W pierwszy weekend po wprowadzeniu w Paryżu i ośmiu innych miastach Francji godziny policyjnej była ona generalnie przestrzegana, a demonstracje przeciwko nowym obostrzeniom były nieliczne - poinformowały władze.



Paryż, Lille, Lyon, Marsylia - główne francuskie metropolie - opustoszały w miniony weekend po godz. 21. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia opustoszałych ulic i pustych pojazdów transportu publicznego. W dziewięciu francuskich miastach, w których łącznie mieszka ok. 20 mln ludzi, godzina policyjna będzie obowiązywała co najmniej przez miesiąc, w godz. 21-6.



Nowe zasady zostały ogólnie dobrze przejęte podczas pierwszego weekendu ich obowiązywania, co jest bezprecedensowe w najnowszej historii Francji - komentują francuskie media.



Po godzinie 21 prawie nikogo nie było na ulicach miasta (...) paryżanie okazują szacunek dla nowych reguł - powiedział agencji AFP komisarz Patrick Caron z paryskiej prefektury policji.

14:36 Robert Lewandowski apeluje: Nośmy maseczki, bądźmy odpowiedzialni

13:48 Niedzielski: W przyszłym tygodniu możliwe 15-20 tys. zakażeń dziennie

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej powiedział, że w przyszłym tygodniu możemy mieć 15-20 tys. zakażeń koronawirusem dziennie.

Resort przygotowuje się na wszystkie możliwe scenariusze, również te najgorsze, "które będą na przykład realizowały się w postaci 15 nawet tysięcy czy 20 tysięcy nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu".

Bo mamy co prawda przez weekend pewne obniżenie, bo dzisiejsza liczba zachorowań to jest 7500, ale przypominam, że tydzień temu to były cztery tysiące, więc ten wzrost, mimo obniżki weekendowej, nadal jest dynamiczny - dodał.

13:34 Prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z koronawirusem

Prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z koronawirusem, jest deklaracja współpracy; do środy wypracujemy listę szpitali prywatnych, które będą miały tzw. łóżka covidowe - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia mówił na konferencji prasowej, że rozmawiał z przedstawicielem firmy Lux Med i wiceprezesem Pracodawców RP, który odpowiada za obszar medyczny.

Doszliśmy do takiego porozumienia, czy do takiej konkluzji, że również prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z covidem - relacjonował Niedzielski.

13:27 Szpitale tymczasowe w każdym mieście wojewódzkim

Premier Morawiecki wydał polecenie dotyczące przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim; w pierwszej kolejności w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Premier Morawiecki wydał polecenie dotyczące przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim - poinformował minister Niedzielski.

Podkreślał, że bardziej narażone na wzrost zakażeń są obecnie województwa mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie. To są miejsca, w których te projekty będą w pierwszej kolejności realizowane - podkreślił.

13:13 Kończą się łóżka w szpitalu wojewódzkim w Płocku

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (WSzZ) w Płocku na 59 łóżek przeznaczonych dla zakażonych koronawirusem zajętych jest 55, w tym wszystkie tego typu na oddziale intensywnej terapii. Pacjentów w podejrzeniem COVID-19 placówka hospitalizuje w izolatkach na innych oddziałach.

Sytuacja jest bardzo trudna - ocenił podczas telekonferencji dyrektor WSzZ Stanisław Kwiatkowski. Poinformował, że na 59 miejsc wyznaczonych tam wcześniej przez wojewodę mazowieckiego dla pacjentów z koronawirusem zajętych było w poniedziałek rano 55, w tym 24 na oddziale zakaźnym, 25 na płucnym i 6, czyli wszystkie dla chorych na COVID-19, na oddziale intensywnej terapii.

Niezależnie od łóżek dla pacjentów z koronawirusem, które przygotowaliśmy zgodnie z decyzją wojewody, mamy powydzielane izolatki na innych oddziałach, ponieważ inaczej nie dalibyśmy rady. Trafiają tam pacjenci, którzy szybko mogą objawić się jako covidowi - wyjaśnił dyrektor WSzZ. Dodał, że placówka nadal będzie starała się, w miarę możliwości, wydzielać takie izolatki na poszczególnych oddziałach.

13:01 Hiszpania

Rząd wspólnoty autonomicznej Kastylii i Leonu, na północnym zachodzie Hiszpanii, ogłosił w poniedziałek konieczność objęcia kordonem sanitarnym z powodu Covid-19 kolejnych dwóch miast tego regionu: liczącego 180 tys. mieszkańców Burgos oraz 33-tysięcznej Arandy de Duero. Restrykcje wejdą w życie od północy.



13:00 Austria

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem maksymalna liczba uczestników profesjonalnych imprez publicznych w Austrii zostanie od piątku ograniczona do 1 tys. w przypadku organizowania ich w zamkniętym pomieszczeniu i 1,5 tys. jeśli odbywają się na wolnym powietrzu.

Informując o tym w poniedziałek austriacki kanclerz Sebastian Kurz zaznaczył, że dotyczy to zarówno ligowych meczów piłki nożnej, jak i przedstawień operowych. Na imprezach nie będzie wolno serwować jedzenia ani napojów, a nosy i usta widzów muszą pozostawać cały czas zasłonięte.

12:59 DANE ŚWIATOWE

Na całym świecie koronawirusem SARS-CoV-2 zakażonych zostało ponad 40 mln osób - wynika z danych zaprezentowanych przez amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU). Na Covid-19 zmarło ponad 1,1 mln chorych.

Ponad połowę wszystkich infekcji zdiagnozowano w trzech państwach: USA, Indiach i Brazylii.

12:54 Belgia

Minister zdrowia Belgii Frank Vandenbroucke ostrzegł, że sytuacja pandemiczna w kraju, zwłaszcza w Walonii i w Brukseli, jest najbardziej niebezpieczna w Europie. "Jesteśmy naprawdę blisko tsunami" - powiedział szef resortu zdrowia.

Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w całej Belgii przez ostatnie 14 dni odnotowywano średnio w ciągu doby około 700 zakażeń SARS-CoV-2 na 100 tys. mieszkańców. Gorsza sytuacja jest tylko w Czechach, gdzie było średnio 830 przypadków.

12:49 Zakupy "choimików" w Niemczech

W związku z sytuacją epidemiczną w Niemczech w tamtejszych mediach społecznościowych zaroiło się w weekend od zdjęć opatrzonych hasztagiem #papiertoaletowy, na których widać puste półki sklepowe - informuje dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Podobnie jak wiosną, gdy w kraju rozpoczynała się pierwsza fala epidemii koronawirusa, klienci znowu kupują w większych ilościach niż zwykle, zwłaszcza papier toaletowy, makarony i konserwy.

W sobotę rozpoczęły się pierwsze zwiększone zakupy środków higienicznych w supermarketach i drogeriach, w niedzielę ludzie stali w kolejkach przed drogeriami na dworcach.

Zakupy "chomików", jak niemiecka prasa nazywa klientów zaopatrujących się na zapas, jeszcze nie są powszechnym zjawiskiem.

12:35 Koronawirus w kopalniach

30 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono podczas minionego weekendu w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG), a osiem w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Na kwarantannie jest w sumie prawie pół tysiąca górników, w większości z PGG.



12:00 Wyrok ws. mszy w trakcie epidemii

Proboszcz z parafii w Tarnogórze został uniewinniony od zarzutu dotyczącego zbyt dużej liczby osób przebywających jednocześnie na mszy w maju tego roku. Z wnioskiem o jego ukaranie duchownego wystąpiła do sądu policja.





12:21 Małopolska

Niemal co szósty stwierdzony dzisiaj przypadek Covid-19 w naszym kraju pochodzi z województwa małopolskiego. Na 7482 zachorowania 1204 wykryto właśnie w tym regionie.

Największe ognisko Covid-19 pojawiło się w Domu Pomocy Społecznej w Miechowie, gdzie zachorowało kolejne 41 osób. Wciąż dużo zakażeń jest w szpitalach i placówkach służby zdrowia - dzisiaj to 32 przypadki, a czego osiem pochodzi z Olkusza i 5 z Myślenic. Ale olbrzymia większość, bo aż 1071 z 1204 nowych zachorowań to tak zwane przypadki rozproszone - wszystkie jakie stwierdzono dzisiaj w Krakowie i powiecie krakowskim, gdzie jest najwięcej zakażeń.

12:08 Szpitale tymczasowe - ustalenia RMF FM

Szpitale tymczasowe - tak jak ten budowany na Stadionie Narodowym - mają powstać w każdym województwie, w samej Warszawie będą dwie takie placówki. To najnowsze ustalenia reporterów RMF FM.

Konkretne lokalizację - hale sportowe lub centra kongresowe - rozpatrywane są już w Krakowie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Tam budowa szpitali covidowych jest już przesądzona.

Więcej na ten temat przeczytacie <<< TUTAJ >>>

11:57 Szef MON na kwarantannie

Służby sanitarne skierowały na kwarantannę szefa MON Mariusza Błaszczaka po tym, gdy w niedzielę stwierdzono koronawirusa u osoby, z którą miał kontakt.

"Nie mam żadnych objawów choroby" - napisał minister na Twitterze.

Na początku października szef MON również przebywał na kwarantannie, po tym, gdy miał kontakt z gen. Jarosławem Gromadzińskim, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem.

11:55 Słowacja

860 z 5025 testów na koronawirusa wykonanych w niedzielę na Słowacji dało wynik pozytywny. To najwyższy niedzielny bilans zakażeń. Dotychczas rekord dla tego dnia - 504 infekcji - padł przed tygodniem. W niedzielę przybyły cztery zgony na Covid-19. Łącznie na Słowacji zmarło dotąd 92 osób.

Media poinformowały, że minister spraw zagranicznych Ivan Korczok jest w kwarantannie w związku z udziałem w spotkaniu szefów MSZ państw Unii Europejskiej w Luksemburgu w zeszły poniedziałek. Szefowie dyplomacji Belgii i Austrii mieli po tym posiedzeniu pozytywne wyniki testów na obecność SARS-CoV-2.

11:51 Izrael

Leczony w izraelskim szpitalu chory na Covid-19 główny negocjator Palestyńczyków, a równocześnie sekretarz generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny Saib Erekat został w poniedziałek podłączony do respiratora z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

Erekat jest jednym z najważniejszych doradców prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa, sprawował także wysokie funkcje przy boku jego poprzednika - Jasera Arafata. Polityk jest jednym z najbardziej znanych przywódców palestyńskich na świecie i od dekad uczestniczy w negocjacjach pokojowych z Izraelem.

11:23 Koronawirus na mrożonkach

Chińskie Centrum Kontroli Chorób poinformowało, że na niektórych opakowaniach mrożonek po raz pierwszy wykryto żywe koronawirusy, które ewentualnie mogą wywoływać zakażenie.

Według Reutersa jest to pierwsze takie odkrycie na świecie. Sugeruje ono, że koronawirusy wraz z opakowaniami mrożonej żywności mogą być przenoszone w inne miejsca. Ryzyko dla konsumentów, jeśli w ogóle występuje, jest jednak minimalne. Nieco bardziej mogą być zagrożeni pracownicy zajmujący się przeładunkiem i transportem mrożonek. Ale to też jest wciąż jedynie w sferze podejrzeń.





11:14 Małopolska

1204 nowe zakażenia koronawirusem minionej doby odnotowano w Małopolsce, w tym najwięcej - bo 490 - w Krakowie. Wyzdrowiały 514 osoby, zmarło - osiem, w wieku od 62 do 92 lat - wynika z poniedziałkowych informacji biura prasowego wojewody.

11:12 Kolejne szpitale tymczasowe

Poznań, Kraków, czy Gdańsk - to według nieoficjalnych informacji RMF FM - kolejne, potencje lokalizacje szpitali polowych, które mogą powstać w Polsce w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Tymczasowy szpital powstaje już na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W Gdańsku pod uwagę brana jest między innymi jedna z hal Amber Expo, obiektu Międzynarodowych Targów Gdańskich. Wstępne założenia mówią o ustawieniu w niej około 100 łóżek.

10:42 NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7482 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (1201), mazowieckiego (849), śląskiego (685), łódzkiego (679), lubelskiego (526), pomorskiego (481), kujawsko-pomorskiego (473), podkarpackiego (458), wielkopolskiego (423), dolnośląskiego (406), opolskiego (348), podlaskiego (283), zachodniopomorskiego (217), warmińsko-mazurskiego (190), świętokrzyskiego (170) i lubuskiego (93).

Z powodu Covid-19 zmarło ostatniej doby 5 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób. To razem daje 41 osób.





10:34 Rosja

W Rosji dobowy przyrost zakażeń koronawirusem wyniósł 15 982, znów osiągając rekordowo wysoki poziom - poinformował w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz 1 415 316. Zmarło od niedzieli 179 pacjentów z Covid-19.

Tym samym, łączna liczba przypadków śmiertelnych wynosi teraz w Rosji 24 366.

Próg 15 tysięcy zachorowań w ciągu jednej doby przekroczony został już trzeci raz w ostatnich tygodniach. Wiosną wskaźnik ten nie przekraczał 12 tysięcy.

10:25 Ministerstwo Zdrowia

Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 94 tys. 14 osób, u których potwierdzono zakażenie, wobec 92 651 osób w niedzielę, czyli w ciągu doby przybyło 1363 ozdrowieńców.

Na kwarantannie przebywa 304 tys. 567 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 46 tys. 864 osoby.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 8375 osób - 672 z nich są pod respiratorami.

09:49 Szpital na Stadionie Narodowym - kto tam będzie pracował?

Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje tymczasowy szpital z 500 łóżkami dla pacjentów zakażonych koronawirusem - i możliwością rozbudowy do tysiąca miejsc. Obiekt na Narodowym nie będzie jedynym takim w kraju: w najbliższym czasie podobne szpitale mają organizować również wojewodowie w innych regionach.







09:43 Ekspert w RMF FM

"Mamy znaczą grupę chorych, których do tej pory nie dotyczyły żadne udokumentowane choroby. Mamy co raz więcej takich osób jak ratownicy górscy, ludzie uprawiający ultramaratony" - mówi dr Wojciech Serednicki, konsultant wojewody małopolskiego ds. intensywnej terapii. W rozmowie z RMF FM przyznaje, że choć polski system ochrony zdrowia jest profesjonalny, to wszyscy są też bardzo zmęczeni i bardzo napięci. Pytany o to, czy na Tauron Arenie w Krakowie powstanie szpital polowy, dr Serednicki odpowiada, że decyzja należy do wojewody, ale "musimy przygotować się na scenariusze najbardziej pesymistyczne". Podkreśla, jak ważne jest, by społeczeństwo zdało sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa. "Żadna metoda lockdownu w bogatych krajach nie okazała się być metodą zdecydowanie lepszą. Każda ma swoje plusy i minusy. Jako lekarz chciałbym, żeby wszyscy siedzieli w domach, ale to nie jest możliwe" - przyznał.





09:25 Ukraina

Liczba wykrytych od początku pandemii zakażeń koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 300 tys. W niedzielę potwierdzono 4766 infekcji, 66 chorych na Covid-19 zmarło.

W sobotę zmarł 8-letni chłopiec zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala w obwodzie iwano-frankowskim w ciężkim stanie z zapaleniem płuc w czwartek wieczorem. Portal Ukraińska Prawda zwraca uwagę, że to już czwarty zgon na Ukrainie osoby niepełnoletniej zakażonej koronawirusem.

09:10 Czechy

5059 potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano w niedzielę w Czechach. To o około 3600 mniej niż w sobotę. Dane ministerstwa wskazują, że liczba aktywnych obecnie infekcji przekroczyła 100 tys. U większości zakażonych infekcja ma łagodny przebieg, ale rośnie liczba hospitalizowanych z Covid-19.

W Czechach w związku z tempem szerzenia się SARS-CoV-2 obowiązuje stan wyjątkowy i liczne ograniczenia. Wszystkie szkoły od podstawowych po wyższe przeszły na naukę zdalną. Restauracje, bary i kluby są nieczynne. Nie wolno organizować imprez kulturalnych i sportowych. Od poniedziałku w ślubach i pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

08:59 Nowy minister edukacji

Prezydent Andrzej Duda powołał Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki. Pierwotnie Czarnek miał odebrać nominację, podobnie jak pozostali nowi ministrowie, 5 października, jednak wcześniej tego dnia poinformował, że ma dodatni wynik testu na obecność koronawirusa.



08:30 Ekspert w RMF FM

"Jeżeli chodzi o poziom (zakażeń koronawirusem), który nam grozi, to zależy to od zachowania społeczeństwa" - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM wirusolog prof. Włodzimierz Gut. "Powiem tu krótko. Dlaczego było dobrze? Było dobrze, ponieważ użycie masek sięgało ponad 70 procent (...). I tzw. dystans społeczny został zredukowany o 60 procent. Najkorzystniej było dokładnie 13 kwietnia - potem zaczęło nam wszystko rosnąć, w związku z czym doszliśmy do poziomu bardzo ryzykownego, gdzie jeden zakażony przypada na mniej więcej 500 osób. A z tyloma się dziennie spotykamy" - stwierdził ekspert.





08:17 Szpital polowy na Stadionie Narodowym

Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził w TVP Info powstanie szpitala polowego na Stadionie Narodowym. Koordynacją działań ma się zająć szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To będzie, jak zaznaczył Müller, około 500 miejsc "z możliwą tlenoterapią również na miejscu, aby zabezpieczyć potrzeby dla osób, które będą potrzebować hospitalizacji".

07:12 Włochy

"Halloween to idiotyzm", "podczas gdy my liczymy łóżka w szpitalach dla chorych na Covid-19, są kretyni, którzy szykują się do obchodów"- tak szef władz włoskiego regionu Kampania Vincenzo De Luca wytłumaczył swą decyzję o zakazie zabaw w nocy 31 października.







07:01 Mazowsze

Około 30 pracowników szkoły podstawowej w Wieniawie w pow. przysuskim (Mazowieckie) jest zarażonych koronawirusem. Z tego powodu od poniedziałku zajęcia szkolne będą prowadzone zdalnie.

Przypadki koronawirusa potwierdzono także m.in. wśród pracowników Urzędu Gminy w Wieniawie, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz w miejscowej parafii i przedszkolu.

06:28 Rzmowy ws. zamkniętych siłowni i basenów

Szef MRPiT Jarosław Gowin oraz wiceminister tego resortu Olga Semeniuk wezmą dziś udział w konsultacjach nie tylko z branżą fitness i weselną, ale również handlową.

Od soboty weszły w życie nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. W związku z tym zawieszona została działalność basenów, aquaparków i siłowni.

06:26 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 kolejnych zgonów.

W ostatnich tygodniach w Niemczech liczba infekcji gwałtownie rośnie. W tej sytuacji władze zdecydowały się wprowadzić nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obostrzenia dotyczą miast i regionów, gdzie nowych infekcji jest najwięcej.

06:18 Słowacja

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Słowacji podjął decyzję o przeprowadzeniu w kraju powszechnych testów na obecność SARS-CoV-2. Operację "Wspólna Odpowiedzialność" przeprowadzi wojsko. Nie rozstrzygnięto, czy badania będą obowiązkowe.



06:00 Sondaż dla RMF FM i "DGP"

50 proc. Polaków uważa, że działania rządu nie ograniczą rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W sukces gabinetu Mateusza Morawieckiego w walce z koronawirusem wierzą przede wszystkim wyborcy Zjednoczonej Prawicy - większość zwolenników partii opozycyjnych jest przeciwnego zdania.





05:37 Włochy

Przy stole w restauracji nie może siedzieć więcej niż sześć osób, siłownie mają tydzień na wprowadzenie kroków bezpieczeństwa sanitarnego - to postanowienia z nowego dekretu rządu Włoch, przedstawionego w niedzielę wieczorem przez premiera Giuseppe Contego. "Sytuacja jest krytyczna, ale rząd jest" - mówił Conte na konferencji prasowej w Rzymie i apelował do obywateli o przestrzeganie reguł.





05:30 Chasydzkie wesele

Władze Nowego Jorku udaremniły urządzenie na Brooklynie wesela, na które miało przybyć około 10 tys. gości. Urzędnicy ostrzegli, że narusza to wydane z powodu Covid-19 przepisy o zgromadzeniach.

05:28 USA

W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 57 519 nowych przypadków zakażenia Covid-19 i 711 kolejnych zgonów - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Według danych amerykańskiej uczelni od wybuchu pandemii zdiagnozowano w całym kraju 8 142 913 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło łącznie 219 676 osób.

05:25 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 10 982 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 230 kolejnych zgonów.

Łączna liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 153 905 a osób zainfekowanych do 5 235 344.

05:15 Szpital polowy na Stadionie Narodowym

Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje szpital polowy - ustaliła Wirtualna Polska. Pierwsze prace ruszyły już w sobotę. Bierze w nich udział wojsko. Szpital ma mieć początkowo 500 łóżek, a docelowo ich liczba ma być jeszcze większa.





05:10 Szkoły i zasady nauki

Większość uczniów liceów i techników zostaje od poniedziałku w domach: w ramach walki z pandemią koronawirusa zmieniają się zasady pracy szkół średnich i wyższych. Od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej będą uczyć wyłącznie zdalnie, zaś te w strefie żółtej pracować będą w systemie mieszanym: połowa uczniów będzie uczyć się zdalnie, a połowa stacjonarnie.