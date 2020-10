Ministerstwo Zdrowia podało zatrważające dane dotyczące ostatniej doby - mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W sumie to aż 116 osób. Rzecznik resortu zapowiedział, że w czerwonej strefie znajdzie się ponad 100 powiatów, w tym wiele dużych miast. Reporter RMF FM Krzysztof Berenda informuje, że na 90 proc. będą to Warszawa i Kraków. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego mówił w Porannej rozmowie w RMF, że mamy niedoszacowanie dane. Według jego obliczeń, jeśli w ciągu ubiegłej doby w Polsce zanotowano 5 tysięcy nowych przypadków zakażenia, rzeczywista liczba to 50 tysięcy. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdzieie w naszym raporcie dnia.

(zdjęcie ilustracyjne) /NABIL HASSAN /PAP/EPA