Ministerstwo Zdrowia podało zatrważające dane dotyczące ostatniej doby - mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W sumie to aż 116 osób. Na świecie od początku pandemii zainfekowanych koronawirusem zostało 38 006 121 osób, zmarło 1 083 875. Tak oblicza Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego mówił w Porannej rozmowie w RMF, że mamy niedoszacowanie dane. Według jego obliczeń, jeśli w ciągu ubiegłej doby w Polsce zanotowano 5 tysięcy nowych przypadków zakażenia, rzeczywista liczba to 50 tysięcy. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdzieie w naszym raporcie dnia.

- Uniwersytet Johnsa Hopkinsa: na świecie od początku pandemii zainfekowanych koronawirusem zostało 38 006 121 osób, zmarło 1 083 875.

- Koronawirus może przetrwać na banknotach 28 dni - podała telewizja CBS News powołując się na badania australijskich naukowców.

- W Czechach odnotowano 8325 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2.

10:54 Ministerstwo Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 6084 osoby, u których potwierdzono zakażenie. 467 z nich jest podłączonych do respiratorów - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 83 847 tys. chorych.

10:43 NOWE DANE

09:49 Małopolska

W ciągu ubiegłej doby stwierdzono aż 1143 nowe przypadki zakażeń w Małopolsce. To o niemal 250 więcej niż poprzedniej doby. Przoduje Kraków - w stolicy Małopolski stwierdzono 499 nowych przypadków Covid-19 - dla porównania tyle zachorowań przed miesiącem odnotowywano w całej Polsce. Olbrzymia większość tych przypadków to rozproszone, dwa zachorowania pochodzą z placówek służby zdrowia i dwa z ognisk rodzinnych.

09:43 Godziny dla seniora

Godziny dla seniorów zostaną wprowadzone od jutra także w placówkach Poczty Polskiej - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Mają obowiązywać od poniedziałku do piątku w sklepach takich jak spożywcze, drogerie, apteki oraz placówki pocztowe.

Godziny seniorskie nie będą obowiązywać w sklepach odzieżowych, meblarskich, RTV AGD i budowlanych.

09:29 Bułgaria

Najwyższą liczbę nowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii odnotowano w ciągu ostatniej doby w Bułgarii - 785. Ogólna liczba zakażonych wynosi 25 774 osób.

Od kilku dni odsetek pozytywnych wyników przekracza 13 proc. ogólnej liczby wykonanych testów. Eksperci podkreślają, że świadczy to o poważnym rozprzestrzenianiu się koronawirusa i że liczba realnie zakażonych jest znacznie wyższa od liczby potwierdzonych przypadków i przekracza 50 tys.

09:24 Morawiecki na kwarantannie

Premier Mateusz Morawiecki będzie miał powtórzony test na obecność koronawirusa, będzie to w terminie wskazanym przez lekarza i sanepid; szef rządu czuje się dobrze - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się na do przebywającego na kwarantannie szefa rządu.

Dworczyk przypomniał w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce, że wtorkowy wynik testu premiera był ujemny.

09:04 Dr Grzesiowski: Niemal codziennie do szpitali trafia osiem autobusów pacjentów. Jesteśmy u progu katastrofy

"Nie. Nie mamy żadnych dobrych informacji. Jesteśmy w tej chwili u progu katastrofy i nie wolno sprzedawać dobrych wiadomości, kiedy wszystko jest tak naprawdę nie tak" - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM dr Paweł Grzesiowski. Immunolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego podkreślał, że "mamy bardzo poważną sytuację i naprawdę groźną sytuację w ochronie zdrowia". "Niemal codziennie do szpitali trafia osiem autobusów pacjentów. I za chwilę nie będzie gdzie ich leczyć" - alarmował w rozmowie z Robertem Mazurkiem. "Nie mamy w tej chwili żadnego rozwiązania systemowego, jak poradzić sobie z kolejnym tysiącami pacjentów wymagających hospitalizacji" - ocenił.

Według eksperta ds. zwalczania epidemii, w naszym kraju jest wielokrotnie więcej chorych na Covid-19 niż mówią oficjalne statystyki. "Model nie jest życiem, jest tylko próbą przełożenia życia na jakieś cyferki. Natomiast my musimy uwzględnić przede wszystkim to, że w Polsce od początku mamy niedoszacowanie. Jeżeli patrzymy na liczbę zgonów, to wiemy, że w Polsce zachorowało 5-6 proc. ludzi, a nie 100 tysięcy. Czyli mamy dwa miliony chorych naprawdę, a nie 130 tysięcy i to wynika z prostych obliczeń, które każdy, nawet dziecko w 3 klasie szkoły podstawowej, jest w stanie zrobić" - tłumaczył. Według obliczeń gościa RMF FM, jeśli w ciągu ubiegłej doby w Polsce zanotowano 5 tysięcy nowych przypadków zakażenia, rzeczywista liczba to 50 tysięcy.

08:31 Dr Paweł Grzesiowski o zamknięciu szkół: To tam obywa się transmisja wirusa

Na podstawie danych epidemiologicznych, w szkołach odbywa się transmisja wirusa. Zwłaszcza dotyczy to szkół w strefach czerwonych oraz dużych miastach - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM dr Paweł Grzesiowski, pytany o to, czy szkoły powinny zostać zamknięte.

Zdaniem specjalisty, istnieje przesłanie, żeby część klas przeszła na nauczanie zdalne albo część szkół powinna zostać zamknięta.

Tam odbywa się przenoszenie wirusa przez osoby skąpo-objawowe - zaznacza gość Roberta Mazurka. Jak podkreśla, szkoła to nie tylko uczniowie, czy przemieszczanie się dzieci w klasach. To też osoby dorosłe, pełne ludzi środki komunikacji miejskiej.

08:25 Czechy

W Czechach odnotowano 8325 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. To drugi największy dzienny przyrost po piątkowym rekordzie, kiedy zanotowano o 292 przypadki więcej.

Ze względu na rozwój epidemii od północy obowiązują w Czechach zaostrzone środki mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wszystkie szkoły, od podstawowych do wyższych, przeszły na naukę zdalną. Zamknięte są restauracje, bary i kluby. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej sześciu osób. Większość przyjętych restrykcji ma obowiązywać do 3 listopada.

08:20 Dr Paweł Grzesiowski w RMF FM: Zrobienie testu nie oznacza aktywnego zakażenia. Test wykrywa geny wirusa

Byłbym bardzo ostrożny w interpretacji tych informacji. Nie będę tego komentował - mówi gość RMF FM dr Paweł Grzesiowski pytany o wykrycie koronawirusa u byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Pytany o jakość testów na koronawirusa, odpowiada: moim zdaniem większość laboratoriów nie ma już problemów z testami fałszywie dodatnimi. Natomiast wszystko może się zdarzyć - zaznacza.

Specjalista podkreśla: zrobienie testu nie oznacza aktywnego zakażenia. Test wykrywa geny wirusa. To tak jakby zebrać trzy śrubki i powiedzieć, że ma się cały samochód.

08:17 Małpolska

1143 nowe przypadki koronawirusa w Małopolsce.









08:15 Wielkopolska

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. został wyznaczony przez wojewodę lubuskiego na szpital trzeciego stopnia w walce z pandemią COVID-19 w regionie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia szpitale koordynacyjne, czyli trzeciego stopnia, mają być wyposażone m.in. w oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny.

07:27 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 63 509 zakażeń koronawirusem i zmarło 730 osób z Covid-19.

Choć liczba nowych infekcji koronawirusem stopniowo maleje od prawie miesiąca, wciąż tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 jest w Indiach najwyższe na świecie. Maleje za to liczba aktywnych zakażeń, która wynosi obecnie 826 tys.

06:40 Kłopotliwa aplikacja

Aplikacja "Kwarantanna domowa" po blisko pół roku funkcjonowania nadal podnosi ciśnienie swoim użytkownikom. Zdaniem jej twórców winne są urządzenia, na których ją instalujemy, a także to, że niechętnie godzimy się na jakąkolwiek kontrolę - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

06:00 Opinia eksperta

Szacuje się, że nawet jedna trzecia populacji nie zachoruje na Covid-19, tak zresztą jak we wszystkich dotychczasowych epidemiach - powiedział genetyk i biolog prof. Marek Sanak. Dodał, że wraz ze wzrostem zakażeń wzrośnie też odporność zbiorowa na SARS-CoV-2.





05:22 Koronawirus na przedmiotach

Według najnowszych badań SARS-Cov-2 może w chłodnym i ciemnym środowisku przetrwać na banknotach, telefonach i innych przedmiotach do 28 dni. Wyższe temperatury znosi krócej - podała we wtorek telewizja CBS News.





05:17 Brazylia

Brazylia zarejestrowała 10 220 dodatkowych przypadków Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin i 309 zgonów.

Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:15 Niemcy

Podczas ostatniej doby w Niemczech wykryto 5 132 nowe infekcje SARS-CoV-2 , z powodu koronawirusa podczas doby zmarło 40 osób.

Od sierpnia w Niemczech z tygodnia na tydzień rośnie liczba nowo potwierdzanych zakażeń, ale w przeciwieństwie do innych największych państw europejskich poziom infekcji nie przewyższył jeszcze szczytów z pierwszej, wiosennej fali epidemii.

W sobotę w największych niemieckich miastach wprowadzono ograniczenia w godzinach pracy restauracji i barów, zwłaszcza w weekendy, a także sklepów.

05:12 Bank Światowy daje fundusze

Zarząd Banku Światowego zatwierdził fundusze w wysokości 12 miliardów dolarów dla krajów rozwijających się na zakupy i dystrybucję szczepionek na Covid-19, testów i terapii dla ich obywateli.

To część funduszy z ogólnej sumy 160 miliardów dolarów przygotowanych dla krajów rozwijających się pod koniec września, w ramach perspektywy finansowej związanej z walką z pandemią i obowiązującej do czerwca 2021 roku.

05:00 Pandemia na świecie



Na świecie od początku pandemii zainfekowanych koronawirusem zostało 38 006 121 osób, zmarło 1 083 875. Tak oblicza Uniwersytet Johnsa Hopkinsa.

Najwięcej osób zarażonych odnotowano w Stanach Zjednoczonych - 7 850 829, Indiach - 7 175 880 i Brazylii - 5 103 408.