Od jutra działalność mogą wznowić restauracje oraz zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. W Polsce koronawirusa wykryto u 18 tys. 529 osób. Zmarło 925 z nich, a wyzdrowiało 7451. Na świecie wciąż trudna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie zachorowało 1,5 mln ludzi. Szybki przyrost zachorowań spowodował, że Rosja stała się drugim najbardziej dotkniętym przez koronawirusa krajem. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji na żywo

925 Polaków zmarło z powodu koronawirusa, patogen wykryto u 18 tys. 529 osób w naszym kraju

Według najnowszych danych, w Polsce wyzdrowiało już 7 451 zakażonych koronawirusem

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 18,8 tys. testów na koronawirusa

Liczba zakażeń na świecie wynosi aktualnie 4,6 mln. 311 781 osób zmarło.

Pogarsza się sytuacja w Rosji, która jest w tej chwili drugim najbardziej dotkniętym pandemią krajem

W innych częściach Europy kraje powoli luzują obostrzenia, choć np. premier Hiszpanii zapowiedział wydłużenie stanu zagrożenia o kolejny miesiąc.

Bundesliga wróciła jako pierwsza wielka liga w Europie.





17:56 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

O 170 zwiększyła się w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii liczba zmarłych na Covid-19, wskutek czego łączna liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrosła do 34636 - poinformował w niedzielę po południu brytyjski minister biznesu Alok Sharma.



17:53 Liga angielska może wrócić do gry

Kluby angielskiej ekstraklasy mają głosować w poniedziałek nad wznowieniem grupowych treningów, na razie w ograniczonej formie. Jeżeli ten plan poprze co najmniej 14 z 20 drużyn, piłkarze do zajęć w takiej formie przystąpią prawdopodobnie od wtorku.



17:52 RAŚ: Epidemia zaskoczyła nieudolny rząd

Epidemia koronawirusa na Śląsku zaskoczyła rząd, który wykazał się indolencją i nieudolnością w jej zwalczaniu - ocenia zarząd Ruchu Autonomii Śląska w oświadczeniu skierowanym do rządu. RAŚ stawia też pytania m.in. o małą liczbę laboratoriów i wykonywanych testów na koronawirusa w województwie.



17:50 103-latka wyzdrowiała z COVID-19

Przebywająca w szpitalu monoprofilowym w Kędzierzynie-Koźlu 103-latka, u której stwierdzono obecność koronawirusa, została uznana za ozdrowieńca. Jak potwierdził PAP dyrektor szpitala Jarosław Kończyło, w niedzielę dotarł drugi negatywny wynik testu.



17:46 Koronawirus w Polsce

17:41 6 kolejnych osób zmarło

Zmarło 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Chodzi o 70-letniego mężczyznę z Tychów, 68-letniego mężczyznę z Raciborza, 79-letniego mężczyznę z Piaseczna, 91-letniego mężczyznę z Łomży, 87-letnią kobietę w Grudziądzu i 66-letniego mężczyznę w Krakowie.



17:34 Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 135 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Chodzi o osoby z województw: śląskiego (88), mazowieckiego (21), wielkopolskiego (15), łódzkiego (6), dolnośląskiego (2), opolskiego (1), małopolskiego (1), zachodniopomorskiego (1).



17:14 Koronawirus uderzył w myśliwych

Epidemia koronawirusa uderzyła w gospodarkę kół łowieckich, które organizowały polowania "dewizowe". Myśliwi ostrzegają, że bez pomocy z zewnątrz mogą być problemy z wypłatami odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę. PZŁ przygotowuje własną tarczę antykryzysową dla kół.



16:39

16:34 Apel do ozdrowieńców o oddawanie krwi

Związkowcy z Sierpnia 80 i medycy apelują do górników, którzy pokonali koronawirusa o oddawanie krwi, by ich osocze mogło być wykorzystane w terapii osób gorzej przechodzących Covid-19. Chcą też zmiany przepisów, które nakazują górnikom odpracować dzień, w którym oddali krew.



16:28 Koronawirus we Francji

25 nowych ognisk koronawirusa zidentyfikowano we Francji od poniedziałku, tj. od końca narodowej izolacji - poinformował minister zdrowia Olivier Veran w wywiadzie dla gazety "Le Journal du Dimanche".



Najwięcej ognisk zarejestrowano w regionach: stołecznym Ile de France, Owernia-Rodan-Alpy, w Oksytanii oraz Kraju Loary.



34 przypadki zakażenia koronawirusem zarejestrowano również w rzeźni we Fleury-les-Aubrais w departamencie Loiret około 100 km od Paryża.



16:01 Koronawirus na Białorusi

969 przypadków zakażenia Sars-CoV-2 i pięć kolejnych zgonów w ciągu minionej doby potwierdziło ministerstwo zdrowia Białorusi. Od 6 maja w kraju odnotowywane są przyrosty liczby infekcji o powyżej 900 przypadków na dobę.



15:47 Najbogatsi Brytyjczycy tracą pieniądze

Wskutek epidemii koronawirusa na liście najbogatszych Brytyjczyków więcej jest osób, których majątek się zmniejszył w porównaniu z zeszłym rokiem niż wzrósł. Łączny stan posiadania 1000 najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii zmniejszył się o 3,7 proc., co jest pierwszym takim przypadkiem od czasu globalnego kryzysu finansowego sprzed dekady.



15:41 Respirator naukowców z Politechniki Śląskiej

Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali prototyp respiratora z funkcją telemetrii, czyli z możliwością zdalnego sterowania przez internet. Urządzenie zostało skonstruowane z myślą o wspomaganiu oddychania pacjentów chorujących na Covid-19, ale może mieć znacznie szersze zastosowanie.



15:31 Koronawirus w Białymstoku

Z powodu koronawirusa potwierdzonego u jednego z pracowników od poniedziałku będzie zamknięty urząd marszałkowski w Białymstoku - poinformowała w niedzielę w komunikacie rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska.



Do odwołania będą zamknięte budynki urzędu w różnych lokalizacjach: główny - przy ul. Wyszyńskiego oraz przy ul. Polskiej i Św. Rocha.

14:51 UWAŻAJCIE NA OSZUSTÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ostrzega przed oszustami podającymi się za pracowników socjalnych.

W minionym tygodniu Ośrodek dostał kilka zgłoszeń o osobach, które odwiedzały seniorów pod pretekstem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub udzielenia pomocy w związku z epidemią.

“Zazwyczaj poruszają się parami. Jedna z tych osób zajmuje uwagę starszej osoby, druga w tym czasie próbuje okraść mieszkanie, znaleźć wartościowe przedmioty I wynieść je z mieszkania. Przypominamy, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie każdą wizytę umawiają wcześniej telefonicznie. Nie przychodzimy bez zapowiedzi. W sytuacji obecnej pandemii wyjścia środowiskowe, wizyty w mieszkaniach naszych podopiecznych są ograniczone do absolutnego minimum" - mówi Maciej Homis, rzecznik Ośrodka w Szczecinie.

Każdy pracownik socjalny ma przy sobie legitymację ze zdjęciem, a jego tożsamość można potwierdzić dzwoniąc do sekretariatu MOPR.





14:42 SZPITAL UNIWERSYTECKI WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

Od jutra wraca do pracy większość przyklinicznych poradni w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

W okresie przejściowym, czyli do czasu całkowitego uruchomienia funkcjonowania poradni, pacjenci będą przyjmowani po wcześniejszym potwierdzeniu wizyty oraz określeniu jej trybu - czy powinna to być wizyta osobista czy też wystarczy teleporada.

Osoby, które ominął termin wizyty będą informowane o nowym planowanym przyjęciu.

14:36 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski premier Boris Johnson przyznał, że ludzie mogą być sfrustrowani złożonością nowych wytycznych wprowadzanych w czasie znoszenia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Zapowiedział też, że chciałby od lipca powrotu do - jak to ujął - "prawie normalności".









14:25 KONIECZNE WSPARCIE DLA ŚLĄSKA

Laboratoria z okolicznych województw powinny wesprzeć i obsługiwać Śląsk w badaniach na koronawirusa - proponował dziś w Katowicach Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem kandydującego na prezydenta lidera PSL, testów robi się za mało i zbyt długo czeka się na wynik.

"Tygodniowe oczekiwanie na wynik czy pobranie materiału do badania jest niedopuszczalne. To wywołuje ogromne zagrożenie i niepokój" - podkreślał Kosiniak-Kamysz.







14:14 KRAKÓW: SPADŁA PRZESTĘPCZOŚĆ

Krakowska policja podała, że podczas epidemii, mimo nocnego wyłączenia latarni, przestępczość w Krakowie spadła się w odniesieniu do tego samego czasu rok temu. Od poniedziałku nocne oświetlenie ma być wyłączane godzinę później i nie będzie już włączane rano.



Według informacji komendy miejskiej policji w Krakowie, przestępczość podczas epidemii zmniejszyła się w porównaniu do tego samego okresu rok temu - w marcu liczba zgłoszonych zdarzeń wyniosła 757 (rok wcześniej 1338), a w kwietniu - 456 (w ubiegłym roku 1297).





14:06 TESTY NA KORONAWIRUSA

Na koronawirusa przebadano dotąd ponad 620,2 tys. próbek pobranych od 567 tys. osób - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 18,8 tys. testów.





Resort zdrowia poinformował w niedzielę, że dotychczas w Polsce wykonano 620 249 testów na obecność koronawirusa, z czego 18,8 tys. ostatniej doby.



Przebadano 567 055 osób, z których 18 394 było zakażonych.





13:55 ROSJA OTWIERA GRANICE

Rosja złagodziła przepisy dotyczące przekraczania jej granic, co ma pomóc w zaplanowanym na czerwiec restarcie sportowej rywalizacji w tym kraju. Zawodnicy i trenerzy mający umowy z tamtejszymi klubami mogą już do nich przybywać.



Przekraczający granicę będą jednak musieli się poddać 14-dniowej kwarantannie.



W rosyjskich drużynach jest wielu zagranicznych piłkarzy, którzy po wybuchu pandemii koronawirusa wrócili do swoich krajów. Wznowienie ligowych rozgrywek w Rosji ma nastąpić 21 czerwca.





13:36 ODMRAŻANIE GOSPODARKI

Już od jutra ponownie otwarte mogą być salony fryzjerskie, restauracje, a także "wyspy" w galeriach handlowych - wynika z rozporządzenia premiera opublikowanego w sobotę w Dzienniku Ustaw. Ich działalność będzie jednak ograniczona w związku z koronawirusem.

13:23 CHRAPIESZ? UWAŻAJ NA MASECZKI

Osoby, które chrapią w nocy, bardziej męczą się nosząc maseczki ochronne - alarmują lekarze. Takie osoby - według specjalistów - powinny wyjątkowo uważnie dobrać rodzaj maseczki, aby uniknąć nieprzyjemnych objawów. Noszenie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej jest obowiązkowe w Polsce od miesiąca, od 16 kwietnia.









13:04 AMERYKA ŁACIŃSKA

Liczba zakażonych koronawirusem w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przekroczyła w niedzielę 500 tysięcy. W regionie tym zmarło ponad 28,4 tys. osób zainfekowanych SARS-CoV-2 - wynika z oficjalnych danych poszczególnych państw, które w swoim zestawianiu ujmuje agencja AFP.









12:51 ŚLĄSK

Do 2 tys. 244 wzrosła liczba pracowników kopalń, u których badania potwierdziły zakażenie koronawirusem - wynika z informacji zebranych w spółkach węglowych. To 1 tys. 268 pracowników Polskiej Grupy Górniczej, 497 z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 479 z kopalni Bobrek.

W woj. śląskim potwierdzono już łącznie 5 tys. 251 zakażeń, najwięcej w całym kraju. Od kilku dni w regionie trwają badania przesiewowe górników z kopalń, w których pojawiły się ogniska zakażeń.





12:42 HISZPANIA

W ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem zmarło w Hiszpanii 87 osób. Łącznie wskutek zachorowania na Covid-19 od początku epidemii zmarło już 27 650 osób - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Wcześniej równie niska liczba ofiar śmiertelnych podczas jednej doby została odnotowana między 13 a 14 marca, kiedy z powodu infekcji SARS-CoV-2 zmarło 65 osób. W sobotę służby medyczne Hiszpanii oszacowały dobowy bilans zgonów na 102.

Według hiszpańskiego resortu zdrowia w ciągu ostatnich 24 godzin liczba pacjentów, u których potwierdzono obecność koronawirusa w ramach tzw. badania PCR, czyli łańcuchowej reakcji polimerazy, wzrosła o 652 - z 230 698 przypadków do 231 350.





12:27 Koleje Mazowieckie

Koleje Mazowieckie (KM) przywracają od poniedziałku 49 pociągów, które zostały wcześniej zawieszone z powodu pandemii - wynika z informacji mazowieckiego przewoźnika.

Jak podają KM, na Linii nr 1 Warszawa - Skierniewice przywróconych zostanie osiem pociągów relacji Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Wschodnia. Na linii nr 2 Warszawa - Łuków przywróconych ma być dziewięć składów m.in. relacji Mrozy - Warszawa Zachodnia. Na linii nr 3 Warszawa - Łowicz Główny przywrócone zostaną trzy pociągi relacji Sochaczew - Warszawa Wschodnia.

12:14 NBA

W poniedziałek rywalizująca w NBA drużyna Houston Rockets otworzy swój obiekt - poinformował generalny menedżer teksańskiej ekipy Daryl Morey. Z powodu pandemii koronawirusa jednocześnie nie będzie mogło w nim trenować więcej niż czterech koszykarzy.

Rywalizacja w NBA została przerwana 11 marca i wciąż nie ma nawet orientacyjnej daty powrotu do gry.

Pierwotnie Rockets zamierzali otworzyć obiekt 8 maja, ale po konsultacjach z władzami stanowymi nastąpi to dziesięć dni później.





11:55 MANDATY

Już kilkadziesiąt mandatów za brak maseczek ochronnych nałożyli strażnicy miejscy ze Szczecina. Obowiązek zakrywania ust w przestrzeni publicznej został wprowadzony miesiąc temu. Jednak stosuje się do niego coraz mniej osób.

Strażnicy przede wszystkim upominają, mandaty nakładają, gdy upomnienia nie przynoszą skutku, także na tych, którzy maseczki noszą w niewłaściwy sposób.

“Przypominamy także o właściwym noszeniu maseczki czy chustki. Ostatnie nasze obserwacje wskazuję, że bardzo wiele osób nosi maski na brodzie, na czole, czy w ręku. Jest to surowo rozliczane przez strażników miejskich i może zakończyć się wystawieniem mandatem do 500 zł, a w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu - sąd może orzec grzywnę wysokości do 5 tys. zł" - mówi straszy inspektor Joanna Wojtach, rzecznik prasowy szczecińskiej straży miejskiej





11:44 MASOWE TESTY

Moskwa rozpoczęła masowe testy na obecność koronawirusa. W całej Rosji przeprowadzono już ponad 6 milionów testów.

Mieszkańcy wybierani są losowo i SMS-em są informowani o konieczności poddania się testowi. Jak wyjaśnia lekarz - chodzi głównie o ujawnianie chorych nie mających objawów zakażenia wirusem. Analiza pozwala ujawnić zarówno obecność koronawirusa, jak i odporność na zakażenie. Szczególne zagrożenie stanowią też chorzy bezobjawowo, którzy często nie wiedzą o tym, że są zakażeni.





11:36 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w niedzielę 281 752, po wykryciu 9 709 nowych przypadków w ciągu ostatniej doby. Covid-19 stał się przyczyną zgonu 97 kolejnych osób i liczba ofiar śmiertelnych podniosła się do 2631.

Z bilansu nowych zachorowań, ogłoszonego przez sztab ds. walki z pandemią, wynika, że drugi dzień z rzędu ich dobowy przyrost nie przekracza 10 tysięcy. Niemniej bilans jest nieco wyższy niż w sobotę, gdy wykryto 9 200 nowych infekcji, najmniej od 2 maja.

Szpitale opuściło w ciągu ostatnich 24 godzin 4 207 wyleczonych pacjentów, co oznacza, że w Rosji wyzdrowiało pod początku pandemii 67 373 zakażonych.





11:23 ŁÓDŹ

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi - wraz z nowymi limitami liczby pasażerów - wprowadza od poniedziałku zmiany w rozkładach jazdy - poinformował Grzegorz Gawlik z urzędu miasta.

Zwrócił uwagę, że "przy obecnych rozluźnieniach gospodarczych i powrotach do pracy dotychczasowe obostrzenia były dużym wyzwaniem dla zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdów i częstotliwości, aby wszyscy mogli podróżować zgodnie z wymogami".

11:11 OLSZTYN OTWIERA ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

W poniedziałek wznowią działalność miejskie żłobki i przedszkola administrowane przez samorząd Olsztyna. Każda placówka wprowadziła szereg obostrzeń epidemicznych, w pierwszej kolejności będą przyjmowane m.in. dzieci pracowników służby zdrowia.

"Organizacja pracy będzie w obecnym reżimie sanitarnym niezwykle trudna, budzi wiele wątpliwości i obaw, zarówno u Państwa, jak i dyrektorów oraz pracowników naszych placówek" - napisał w liście skierowanym do rodziców małych dzieci prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.





10:57 NIŻSZE OPŁATY ZA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE

Właściciele ogródków gastronomicznych zlokalizowanych w Śródmieściu Olsztyna zapłacą za dzierżawę miejskich gruntów i pasa drogowego niższe stawki - zdecydował prezydent Olsztyna. Decyzja ma ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w czasie pandemii.

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami od poniedziałku działalność mogą wznowić lokale gastronomiczne. Na olsztyńskiej starówce, mimo niesprzyjającej pogody, już ustawiono pierwsze ogródki.

Olsztyński ratusz poinformował, że stawki za dzierżawę terenów miejskich, na których stoją takie ogródki zlokalizowane będą niższe niż obowiązująca dotąd stawka: zamiast 16 zł za mkw. w ścisłym Śródmieściu i części terenów za torami, będzie to 8 zł. Na pozostałym obszarze - zamiast 12 zł, obowiązująca stawka wyniesie 6 zł.

10:49 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 433 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 210 uznano za wyleczone - podał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 18 291, a zgonów do 514.

Minionej doby zdiagnozowano o 95 przypadków mniej niż dzień wcześniej. Wśród osób, u których stwierdzono koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin, jest 32 dzieci i 57 pracowników medycznych; ogółem na Covid-19 zachorowało 1 301 dzieci i 3 569 pracowników służby zdrowia - oznajmił na briefingu minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Łącznie w kraju wyzdrowiało 5 116 pacjentów chorych na Covid-19.





10:38 WĘGRY

36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarły trzy osoby chore na Covid-19, co jest najniższą dobową liczbą od miesiąca - wynika z danych opublikowanych w niedzielę na rządowej stronie poświęconej pandemii.

Liczba wszystkich wykrytych dotąd zakażeń wzrosła w ten sposób do 3 509, zaś zgonów z Covid-19 do 451.

Wyzdrowiało prawie 1 400 osób. Obecnie w szpitalach przebywają 562 osoby chore na Covid-19, z czego 47 oddycha przy pomocy respiratora.





10:23 NOWY JORK

Użytkownik Tik Toka z Nowego Jorku został mocno skrytykowany po tym, jak dla wygłupu rozlał litry mleka z płatkami śniadaniowymi w wagonie nowojorskiego metra. "Nowy poziom dna: Robienie sobie żartów z niezbędnych pracowników w trakcie globalnej pandemii i sprawienie, by to oni posprzątali twój bałagan. Podłość" - skomentowała na Twitterze spółka organizująca komunikację zbiorową w Nowym Jorku.





10:15 FRANCJA

Narciarze i alpiniści znowu pojawili się we francuskich Alpach - informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz

Otwarto ponownie kolejkę linową w masywie Mont Blanc. Przez dwa miesiące jej funkcjonowanie były zawieszone z powodu pandemii koronawirusa. Obecnie kolejka zabiera 3 razy mniej osób niż przed wprowadzonymi obostrzeniami. Pasażerowie muszą nosić maseczki ochronne i mierzona jest im temperatura.

Dodatkowo władze leżącego u stóp Mont Blanc kurortu apelują, aby osoby, które mają kaszel nie korzystały z kolejki. Wszyscy turyści proszeni są natomiast o kupowanie biletów przez internet.





10:02 POLSKA: NOWE PRZYPADKI

W porannym raporcie resort zdrowia poinformował o 137 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Podobnie jak w poprzednich dniach, większość zakażeń pochodzi z województwa śląskiego. Ministerstwo przekazało również informację o śmierci kolejnych 4 chorych. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 18 394 zakażonych i 919 zmarłych.











09:43 ŚLĄSK

Trwają badania górników z kopalni, w których stwierdzono najwięcej zakażeń koronawirusem wśród pracowników. Tylko dziś ma zostać wykonanych 5 tys. testów, podobną ilość wymazów pobrano już wczoraj. Obecnie badani są górnicy, u których pierwsze testy dały wynik ujemny.









09:23 Koronawirus w Czernichowie

U pacjentów i pensjonariuszy, a także u osób tworzących zespół wsparcia, który przejął opiekę nad podopiecznymi prywatnego ośrodka opieki w Czernichowie, testy na obecność w ich organizmie koronawirusa dały wynik ujemny - podali w niedzielę beskidzcy goprowcy, którzy współtworzyli zespół wsparcia.



"Dlatego też w sobotę, w 16. dobie od wejścia zespołu wsparcia na teren ośrodka, możemy mówić o sukcesie i opanowaniu koronawirusa. Siłami wojskowymi - karetki Wojsk Obrony Terytorialnej i 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego - rozpoczęto w sobotę ewakuację pacjentów w wyznaczone przez NFZ miejsca w obrębie całego województwa śląskiego" - ogłosili w komunikacie ratownicy GOPR.



Ewakuacja zakończy się w niedzielę.





09:12 WIRTUALNY TYDZIEŃ TEATRU

Tydzień Teatru Publicznego z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim rozpocznie się wirtualnie w poniedziałek 18 maja w mediach społecznościowych i na stronie internetowej placówki.

Rzeczniczka prasowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (GTS) Magdalena Hajdysz poinformowała PAP, że w poniedziałek 18 maja rozpocznie się Tydzień Teatru Publicznego z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim na Facebooku, Instagramie, kanale YouTube GTS i na stronie www.teatrszekspirowski.pl.

"Co roku, mniej więcej o tej porze, mówiliśmy, że w teatrze - i nie tylko - +grosze grają rolę+. To hasło obchodzonego od 2015 Dnia Teatru Publicznego i akcji +Bilet do teatru za grosze+. W tym roku nie mamy możliwości zaprosić naszych widzów na spektakl do teatru, ale - zarówno Instytutowi Teatralnemu, jak i nam - zależy bardzo na tym, aby nasi widzowie wiedzieli, że wciąż jesteśmy i działamy, ale również tęsknimy i czekamy na ponowne powitanie widzów w naszych progach" - dodała Hajdasz.





09:03 DZIENNY RAPORT





08:49 BELGIA

W Belgii coraz częściej szkoły wyższe przeprowadzają z powodu pandemii egzaminy w formie on line przy użyciu specjalnego oprogramowania.

Jak donosi nasza korespondentka Katarzyna Szymanska - Borginon sprawa wywołała debatę na temat prawa do prywatności i do ochrony danych osobowych.

Takie egzaminy wywołują u części studentów dodatkowy stres, ponieważ są nagrywani w swoich własnych pokojach. Większość studentów zgadza się jednak na taką formę egzaminowania, ponieważ obawia się nierówności.





08:33 Straż Graniczna

W sobotę skontrolowano 46,8 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 41 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia, zgodnie z którą kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - zostaje przedłużona do 12 czerwca. Rozporządzenie podpisał szef MSWiA Mariusz Kamiński.

08:22 ETIOPIA

Etiopskie gwiazdy światowej lekkoatletyki Tirunesh Dibaba i Kenenisa Bekele zainicjowały zbieranie pieniędzy na walkę z koronawirusem w swoim kraju. Oczywiście uczyniły to, jak przystało na wybitnych długodystansowców, biegając.





08:11 ROSJA

Rosjanie podczas samoizolacji najczęściej zajmują się sprawami domowymi, oglądają seriale i spędzają czas z rodziną - wynika z badań firmy Telecom Daily. 49 proc. poświęca swój czas na sen. Dokładnie tyle samo - po 32 proc. - przeznacza go na sport i alkohol.

Wśród blisko 900 uczestników badania 76,5 proc. stanowiły osoby, które z powodu epidemii pracują bądź uczą się zdalnie. Pozostałych 23,5 proc. nadal pracuje dojeżdżając do pracy. Znaczna większość wszystkich badanych - 72 procent - powiedziała, że czas w samoizolacji poświęca na sprawy domowe. Dwie trzecie - 66 proc . - spędza czas na oglądaniu filmów i seriali. Niemal tyle samo Rosjan podczas pobytu w domu poświęca czas na kontakty rodzinne (55 proc.) i na komunikowanie się w mediach społecznościowych (52 proc.).

08:03 Wezwanie do otwarcia granic

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wzywa Polskę i Czechy do pełnego otwarcia granic, by umożliwić swobodny przepływ osób i towarów

"Europa żyje z tego, że jest Europą bez granic" - powiedział Maas z okazji otwarcia granicy niemiecko-luksemburskiej.

"Zatrzymamy kontrole na granicy z Danią w ciągu kilku najbliższych dni, a od 15 czerwca nie będzie już więcej kontroli na granicach z Francją, Austrią i Szwajcarią.

Mam nadzieję, że kontrole graniczne, które obecnie stosują polscy i czescy przyjaciele, zostaną zniesione w dającej się przewidzieć przyszłości" - mówił minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas

Polskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało na początku tego tygodnia, że przedłuży ścisłe kontrole na granicach do 12 czerwca.

Granicy z Niemcami nie zamierzają też na razie otwierać Czesi.

07:42 Szczecińskie Muzeum Narodowe

Dwa oddziały szczecińskiego Muzeum Narodowego, w Szczecinie i w Gryficach, zostaną ponownie udostępnione zwiedzającym - poinformował rzecznik instytucji. Zwiedzanie będzie się odbywać w rygorze sanitarnym.

"Wystawę czasową ‘Living in the Present Future’ w gmachu muzeum przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie, w tym słynny już wielkoformatowy neon grupy Superflex ‘We are all in the same boat’, będzie można oglądać od wtorku" - poinformował rzecznik Muzeum Narodowego w Szczecinie Daniel Źródlewski. Dodał, że zabytki techniki w gryfickim skansenie będą udostępnione od poniedziałku.

Jak wskazał Źródlewski, zwiedzanie możliwe będzie w rygorze sanitarnym skonsultowanym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.





07:33 Riwiera Francuska

W Nicei na Francuskiej Riwierze po raz pierwszy od marca otwarto plaże. Było to możliwe dzięki luzowaniu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa, która we Francji zabiła prawie tysięcy osób.

Miłośnicy plażowania nie byli jednak bardzo zadowoleni. Mogli jedynie wskoczyć do wody i popływać.

"Jestem trochę rozczarowany. Mogliśmy popływać, nacieszyć się morzem, którego nie widzieliśmy od prawie dwóch miesięcy. Trzeba jeszcze pozwolić na opalanie się i spacery po plaży, czego niestety nie wolno robić. Tak więc jesteśmy na wpół wolni. Ale z drugiej strony niebo było zachmurzone, a wody zimna" - mówi jeden z plażowiczów.





07:09 Związki w czasie pandemii

W okresie pandemii zwiększyło się zainteresowanie pornografią w sieci, a w związkach Polaków więcej jest konfliktów i przemocy domowej, w tym - seksualnej. Izolacja społeczna jest często testem na przetrwanie w związku - twierdzi w rozmowie z PAP pedagog, seksuolog i doradca rodzinny prof. Zbigniew Izdebski.

07:02 BILANS NIEMIECKI

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 583 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - podał w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii w RFN wzrosła do 174 355. Zmarły też kolejne 33 zakażone osoby.

Poprzedniej doby w Niemczech zmarło 57 osób, a dzień wcześniej 101 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w tym kraju do 7 914 - poinformował RKI.

Z pogłębionego raportu Instytutu wynika, że wskaźnik reprodukcji koronawirusa w RFN wynosi aktualnie 0,94. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża nieznacznie mniej niż jedną kolejną osobę.





06:43 NIEMCY

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim wracają do walki o obronę mistrzowskiego tytułu. Przy pustych trybunach, ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa, Bundesliga jest pierwszą znaczącą ligą na świecie, która wznowiła rozgrywki.

06:35 MEKSYK

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Meksyku przekroczyła 5 tysięcy - poinformowały w sobotę wieczorem czasu miejscowego władze tego kraju. Łącznie w Meksyku potwierdzono ponad 47 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem.





06:28 Chiny

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono pięć nowych zakażeń koronawirusem - podała w niedzielę rano państwowa komisja zdrowia. Dzień wcześniej takich przypadków było osiem.



Dwa z pięciu nowych zakażeń to tak zwane infekcje importowane, a pozostałe trzy - to lokalne zakażenia w prowincji Jilin w północno-wschodniej części Chin.





06:20 USA

O 1237 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów w tym kraju to 88 730 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.





06:10 USA

Od początku marca do końca kwietnia Nowy Jork opuściło z powodu Covid-19 około 420 tysięcy osób, głównie zamożnych - poinformował dziennik "New York Times".