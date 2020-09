Ponad tysiąc osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w USA - to najnowsze dane Uniwersytetu Hopkinsa w Baltimore - dotyczące ostatniej doby. Z kolei komisja zdrowia Chin informuje o 15 nowych, zarejestrowanych przypadkach koronawirusa. Wykryto go u podróżnych z zagranicy. W Polsce w czwartek poinformowano o przypadku ponownego zakażenia. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące epidemii, aktualizowane na bieżąco.

07:00 NIEMCY

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła o 1484 do 256 850 - wynika z danych, które opublikował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Stwierdzono jeden zgon na Covid-19, zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych do 9342.



Ok. 1200 zakażonych wyzdrowiało, zwiększając łączną liczbę osób, które wyszły z Covid-19, do ok. 230 600 - informuje RKI.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 61,5 tys.), w Bawarii (ponad 61,1 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 44,6 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (1046 przypadków).





06:40 CHINY

Komisja zdrowia poinformowała w czwartek o 15 nowych przypadkach Covid-19 zarejestrowanych w Chinach podczas ostatniej doby, wszystkie u podróżnych z zagranicy.



Chiny kontynentalne zgłosiły 15 nowych przypadków koronawirusa 10 września, w porównaniu z siedmioma przypadkami dzień wcześniej, podała w dobowym raporcie komisja zdrowia.



Komisja stwierdziła w oświadczeniu, że wszystkie przypadki były zakażeniami importowanymi z udziałem podróżnych z zagranicy, co oznacza 26 dzień z rzędu bez lokalnych infekcji.



Liczba nowych bezobjawowych przypadków również wzrosła do 22 z 15 dzień wcześniej. Chiny nie klasyfikują tych bezobjawowych pacjentów jako potwierdzonych przypadków COVID-19.





06:00 MEKSYK

Od początku pandemii w Meksyku zmarło w sumie na koronawirusa 69 649 osób. Podczas ostatniej doby zarejestrowano tam 554 zgony, 57 mniej niż dobę wcześniej.



Specjaliści odnotowali podczas doby 4 857 nowych przypadków zakażeń.





05:45 USA

1004 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły w czwartek w USA - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W środę liczba zgonów na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1170.



Stany Zjednoczone są krajem najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa na świecie. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Hopkinsa bilans ofiar śmiertelnych w USA wynosi już 191 732, a SARS-CoV-2 zakaziło się blisko 6,4 mln osób.