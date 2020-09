Wielkopolska, czy Śląsk - to tylko niektóre regiony, gdzie w piątek poinformowano o kolejnych przypadkach zakażeń u uczniów lub nauczycieli. Wczoraj MZ informowało o ponad 500 nowych przypadkach Covid-19. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące epidemii, aktualizowane na bieżąco.

09:45 WIELKOPOLSKA

Kolejna placówka w Wielkopolsce wprowadza zdalne nauczanie. Powodem jest pozytywny wynik testu na koronawirusa. Chodzi o podstawówkę prowadzoną przez Spółdzielnię Oświatową w Ostrowie Wielkopolskim. Test potwierdził obecność Covid-19 u nauczycielki.



Kontakt miało z nią około 70 osób, w większości uczniów, ale jest wśród nich także kilkoro nauczycieli. Wszyscy zostali objęci nadzorem sanepidu i czekają na testy.



Decyzją dyrekcji i sanepidu szkoła przeszła na zdalny tryb nauczania. To siódma placówka w Wielkopolsce, której uczniowie wracają do systemu sprzed wakacji. W większości z nich jednak, nauka zdalna dotyczy pojedynczych klas czy grup uczniów.







09:46 ŚLĄSKIE

10 szkół i przedszkoli w Śląskiem pracuje w systemie zdalnym lub hybrydowym. Zmiana systemu nauki konieczna była m.in. w jednej z podstawówek w Rybniku, gdzie uczeń zasłabł podczas lekcji wychowania fizycznego. Pogotowie zabrało go do szpitala. Wykonany test wykazał zakażenie koronawirusem.



Nauka zdalna lub hybrydowa obowiązuje też w dwóch placówkach w Mysłowicach: w podstawówce i liceum, w technikum w Częstochowie, w przedszkolu i podstawówce w Chełmie Śląskim, w przedszkolu w Łaziskach Górnych i w jednym katowickich liceów. Normalnie pracuje już natomiast sportowa podstawówka w Rudzie Śląskiej, w której rok szkolny rozpoczął się z opóźnieniem z powodu zakażenia u jednego z nauczycieli.





09:40 CZECHY

W Czechach zarejestrowano 1382 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, czyli najwięcej od początku pandemii - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Poprzedni rekord odnotowano we wtorek.



Łącznie infekcję koronawirusową potwierdzono w Czechach u 32 413 osób, z których 20 800 już wyzdrowiało, a 448 zmarło. U większości zakażonych infekcja ma łagodny przebieg. W szpitalach przebywa obecnie 249 chorych, stan 64 z nich lekarze określają jako poważny.

09:14 ZACHODNIOPOMORSKIE

W piątek uczniowie Technikum Morskiego w Darłowie nie mogli przyjść do szkoły. Mamy tam potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem. Jedna klasa jest na kwarantannie, zgodę na zdalne nauczanie wydano dla całego technikum - poinformowała rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono u chłopca jednej z klas Technikum Morskiego w Darłowie.

Jedna klasa - 24 uczniów i 7 nauczycieli - zostało objętych kwarantanną do 20 września. Natomiast zdalne nauczanie zostaje wprowadzone dla wszystkich klas technikum.



09:00 WĘGRY

Na Węgrzech nie są planowane podczas drugiej fali epidemii koronawirusa tak surowe ograniczenia jak podczas pierwszej - powiedział premier Viktor Orban w wywiadzie dla Radia Kossuth, zapowiadając konsultacje z krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4) w tej sprawie.





08:40 UKRAINA

Na Ukrainie od początku pandemii wykryto 148 756 przypadków zakażeń koronawirusem; w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 3144 nowych infekcji, zmarły 53 osoby - podał w piątek ukraiński resort zdrowia. Do tej pory zmarło w sumie 3076 chorych.



Poprzedni rekord dobowy nowych zakażeń koronawirusem - 2836 przypadków - zanotowano 5 września.



Zakażonych jest 78 675 osób.







07:40 INDIE

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano rekordowe 96 551 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 1209 kolejnych ofiar śmiertelnych - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju.



W czwartek informowano o ponad 95 tysiącach, a dzień wcześniej o prawie 90 tysiącach infekcji. Od początku pandemii w Indiach stwierdzono łącznie 4 562 414 zakażeń SARS-CoV-2 i 76 271 zgonów.

07:00 NIEMCY

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła o 1484 do 256 850 - wynika z danych, które opublikował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Stwierdzono jeden zgon na Covid-19, zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych do 9342.



Ok. 1200 zakażonych wyzdrowiało, zwiększając łączną liczbę osób, które wyszły z Covid-19, do ok. 230 600 - informuje RKI.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 61,5 tys.), w Bawarii (ponad 61,1 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 44,6 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (1046 przypadków).





06:40 CHINY

Komisja zdrowia poinformowała w czwartek o 15 nowych przypadkach Covid-19 zarejestrowanych w Chinach podczas ostatniej doby, wszystkie u podróżnych z zagranicy.



Chiny kontynentalne zgłosiły 15 nowych przypadków koronawirusa 10 września, w porównaniu z siedmioma przypadkami dzień wcześniej, podała w dobowym raporcie komisja zdrowia.



Komisja stwierdziła w oświadczeniu, że wszystkie przypadki były zakażeniami importowanymi z udziałem podróżnych z zagranicy, co oznacza 26 dzień z rzędu bez lokalnych infekcji.



Liczba nowych bezobjawowych przypadków również wzrosła do 22 z 15 dzień wcześniej. Chiny nie klasyfikują tych bezobjawowych pacjentów jako potwierdzonych przypadków COVID-19.





06:00 MEKSYK

Od początku pandemii w Meksyku zmarło w sumie na koronawirusa 69 649 osób. Podczas ostatniej doby zarejestrowano tam 554 zgony, 57 mniej niż dobę wcześniej.



Specjaliści odnotowali podczas doby 4 857 nowych przypadków zakażeń.





05:45 USA

1004 osoby zakażone SARS-CoV-2 zmarły w czwartek w USA - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W środę liczba zgonów na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1170.



Stany Zjednoczone są krajem najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa na świecie. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Hopkinsa bilans ofiar śmiertelnych w USA wynosi już 191 732, a SARS-CoV-2 zakaziło się blisko 6,4 mln osób.