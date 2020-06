Od wczoraj obywatele państw UE mogą podróżować do Włoch, dziś swoje granice otwiera Austria. Niemcy, Czechy, Francja i Grecja planują to uczynić 15 czerwca, a Hiszpania otworzy się 22 czerwca. Nie wiadomo jeszcze, kiedy na otwarcie granic zdecydują się polskie władze. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 24 826 zakażonych i 1 117 ofiar śmiertelnych. Na całym świecie zakażenia potwierdzono już u ponad 6,5 mln osób.

W Polsce potwierdzono 24 826 przypadków zakażenia koronawirusem, 1 117 osób zmarło.

Z Covid-19 wyleczono w Polsce już 12 227 osób.

Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6 530 067 osób, z których 386 392 zmarły.

W poniedziałek rozpocznie się sesja egzaminów maturalnych. W szkołach będzie obowiązywał zaostrzony reżim sanitarny związany z epidemią koronawirusa.

Kolejne kraje europejskie otwierają granice.

16:33 Iran

W Iranie odnotowano w ciągu ostatniej doby rekordowa liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 3 574. Zmarło 59 osób.

Według oficjalnych danych, które są kwestionowane zarówno przez zagranicznych, ja i część krajowych ekspertów, epidemia pochłonęła w Iranie 8 071 ofiar, a w sumie zdiagnozowano 164 270 zakażeń.

16:31 Indonezja

Władze stolicy Indonezji Dżakarty ogłosiły wstępne zniesienie niektórych ograniczeń wprowadzonych na czas epidemii koronawirusa. Od piątku zacznie działać część komunikacji miejskiej, otwarte zostaną też domy modlitwy, ale obowiązywać w nich będą pewne ograniczenia. Za dwa tygodnie zaczną na nowo działać biura i centra handlowe.





15:59 Włochy: Do końca roku co trzecia osoba zostanie poddana testom

Do końca roku prawie jedna trzecia Włochów będzie już przebadana na obecność koronawirusa - poinformował w czwartek rządowy komisarz do spraw epidemii Domenico Arcuri. Dodał, że we włoskich firmach zamówiono 2 miliardy maseczek, 5 milionów przygotowano dla szkół.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie Arcuri powiedział, że na początku kryzysu epidemiologicznego w kraju wykonywano około 40 tysięcy testów dziennie. W maju średnia ta wynosiła 61 tys. badań dziennie. Obecnie liczba ta wynosi ponad 84 tysiące i ma wzrosnąć do 89 tys.

"31 grudnia 28 procent Włochów będzie już po teście, a więc prawie co trzecia osoba" - dodał komisarz.





15:54 Koronawirus w zakładzie produkującym lody i mrożonki

Ponad 50 zakażeń koronawirusem stwierdzono wśród pracowników jednej z firm produkujących lody i mrożonki w Działoszynie w powiecie pajęczańskim w Łódzkiem. Po pierwszym stwierdzonym zakażeniu właściciel przedsiębiorstwa postanowił poddać testom genetycznym całą zmianę pracowników.









15:49 Koronawirus w cieszyńskim szpitalu

Zakażenie koronawirusem w szpitalu śląskim w Cieszynie. Potwierdzono je u 13 osób. 11 z nich to pacjenci, dwie kolejne to personel szpitala.

Pacjenci zostali odizolowani, pracownicy są na kwarantannie w domach. Z powodu zakażenia wstrzymano przyjęcia na oddział wewnętrzny cieszyńskiego szpitala.





15:38 Ogromne straty francuskich kolei

Epidemia koronawirusa oraz strajki przeciwko reformie emerytalnej spowodowały straty narodowego przewoźnika kolejowego Francji SNCF, które przekraczają 4 mld euro - poinformował w czwartek sekretarz stanu ds. transportu Jean-Baptiste Djebbari.

Strajk przeciwko reformie emerytalnej przyniósł kolejom miliard euro strat, kolejne 3 mld są konsekwencją epidemii koronawirusa i wynikających z niej obostrzeń sanitarnych - powiedział Djebbari w radiu France Info.

Protest przeciwko proponowanej przez rząd reformie emerytalnej, która ostatecznie nie została wdrożona, rozpoczął się na początku grudnia 2019 roku i trwał do lutego 2020 roku. Transport publiczny został w niektórych dniach strajku praktycznie wstrzymany.





15:29 W czasie pandemii częściej sięgamy po alkohol i środki nasenne

W czasie pandemii zmniejszyło się nieco w UE spożycie narkotyków - stwierdził szef Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Alexis Goosdeel podczas posiedzenia komisji ds. wolności obywatelskich (lLIBE) Parlamentu Europejskiego. Zaznaczył jednak, że wzrosło spożycie alkoholu i środków nasennych oraz uspakajających (chodzi głównie o benzodiazepiny).









15:17 Katalonia wykorzystuje pandemię?

Autonomiczny rząd Katalonii kierowany przez Quima Torrę wykorzystuje okres pandemii do promowania na świecie idei separacji tego regionu od Hiszpanii, twierdzi w czwartek madrycki dziennik “El Mundo".

Stołeczna gazeta wskazuje, że Quim Torra wykorzystuje problemy administracji Hiszpanii spowodowane pandemią, która mocno doświadczyła ten kraj, i rozbudowuje struktury przedstawicielstw zagranicznych autonomicznego regionu Katalonii.

“W pierwszych miesiącach tego roku 15 katalońskich przedstawicielstw na świecie zwiększyło swoją załogę o 1-2 pracowników, a dodatkowo zawarte zostały umowy z prywatnymi firmami public relations w sprawie udzielenia wsparcia w rozpowszechnianiu przesłania separatystycznego" - ujawnił “El Mundo".





15:03 Polska pomoc dla Białorusi

5 mln maseczek, 250 tys. litrów płynu dezynfekującego, 30 respiratorów i 21 tys. opakowań leków przekazała Białorusi Polska. Konwój z pomocą wyruszył w czwartek z Warszawy. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - powiedział, dziękując za wsparcie ambasador Białorusi w Polsce Władimir Czuszew.

35 pojazdów łącznie, w większości ciężarówek Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej konwojowanych przez policję jedzie w kierunku granicy z Białorusią. Celem jest Mińsk i Grodno. Konwój jest tak duży, że aby zapewnić sprawny przejazd został podzielony na pięć kolumn.





14:44 Polska: Mniej cudzoziemców z powodu pandemii

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy pandemii COVID-19, czyli marca i kwietnia, liczba cudzoziemców przebywających w Polsce zmniejszyła się o 223 tys. W porównaniu z końcem lutego jest to spadek o 10 proc. - wynika ze wstępnych szacunków GUS.

W opracowaniu Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że według stanu na koniec 2019 r. (na podstawie rejestrów PESEL, UdSC, ZUS, KEP, MRPIPS, MNISW, MEN, KRUS i NFZ) w Polsce przebywało 2,1 mln cudzoziemców, z czego ponad 64 proc. stanowili Ukraińcy (1,3 mln).

Po zaktualizowaniu tych danych o liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia liczba cudzoziemców na koniec lutego wyniosła 2,2 mln, z czego 1,39 mln stanowili obywatele Ukrainy. Na koniec kwietnia liczba ta spadła o 223 tys. (na podstawie informacji ze Straży Granicznej, w marcu i kwietniu z Polski wyjechało 938 tys. cudzoziemców, a przyjechało prawie 715 tys.).





14:30 Koronawirus u redemptorystów

Na początku czerwca doszło do zakażenia koronawirusem w kilku domach zakonnych redemptorystów w Polsce - poinformował PAP rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.

W oficjalnym oświadczeniu napisał, że "w sobotę, 30 maja 2020 r. w Tuchowie k. Tarnowa odbyły się święcenia kapłańskie, które przebiegły przy zachowaniu obowiązujących przepisów władz sanitarnych i kościelnych. Niestety, na uroczystości były obecne osoby zakażone wirusem, wtedy tego zupełnie nieświadome. Wykazały to dopiero badania wykonane kilka dni później. W konsekwencji doszło do kolejnych zakażeń".





14:19 Zamykanie ognisk koronawirusa

14:06 TESTY

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 996 tys. 604 próbki pobrane od 903 tys., 486 osób - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 29,4 tys. testów - przekazał resort.







Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie koronawirusem u 24 826 osób, z których 1117 zmarło.





13:51 Hiszpania zapowiedziała otwarcie granic

Rząd Hiszpanii ogłosił w czwartek, że zamierza otworzyć 22 czerwca granice z Portugalią i Francją, zamknięte od marca z powodu pandemii. Dotychczas gabinet Pedra Sancheza zapowiadał, że swobodny ruch turystyczny do Hiszpanii możliwy będzie dopiero od lipca.



Jak poinformowała podczas konferencji prasowej w Madrycie minister handlu, przemysłu i turystyki Reyes Maroto, rząd zamierza już 22 czerwca znieść obowiązek odbycia dwutygodniowej kwarantanny przez osoby docierające do Hiszpanii przez granice z Portugalią i Francją.





13:36 KO chce ukarania posłanki PiS

Posłowie KO zapowiedzieli w czwartek złożenie do sejmowej komisji etyki wniosku o ukaranie Elżbiety Płonki. Posłanka PiS podczas środowego posiedzenia komisji zdrowia założyła maseczkę podczas wystąpienia Moniki Rosy z KO, komentując, że robi to, bo ta "jest ze Śląska".









13:25 Francja

Władze Francji poinformowały w czwartek, że zamiast tradycyjnej defilady wojskowej na Polach Elizejskich w Paryżu z okazji święta narodowego 14 lipca odbędzie się mniejsza ceremonia z poszanowaniem zasad sanitarnych. Uczestnicy złożą hołd pracownikom służby zdrowia.



W wydanym komunikacie Pałac Elizejski podał, że ceremonia z okazji święta upamiętniającego wybuch rewolucji francuskiej, odbędzie się na Place de la Concorde.





13:08 Pracownik podstawówki z koronawirusem

U jednego z pracowników szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie wykryto SARS-CoV-2. Zakażony jest w izolacji. Osoby, które miały z nim kontakt, poddano kwarantannie. Placówka jest zamknięta - powiedziała PAP inspektor sanitarna w Bełchatowie.



Zakażony koronawirusem pracownik obsługi szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie jest w izolacji, a placówkę zamknięto już we wtorek - poinformowała PAP powiatowa inspektor sanitarna w Bełchatowie Elżbieta Świerczyńska-Musiał.



Z informacji przekazywanych przez dyrekcję podstawówki rodzicom wynika, że zakażony nie miał kontaktu z dwojgiem dzieci, które były w placówce na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.





12:55 PORTUGALIA

Utrzymująca się od marca w Portugalii epidemia Covid-19 może doprowadzić do spadku portugalskiego PKB nawet o 11,8 proc. - wynika z analiz rządowej agendy Rady Finansów Publicznych (CFP).



W opublikowanym dokumencie analitycy CFP wskazali, że najlepszy scenariusz zakłada, że do końca 2020 r. PKB Portugalii spadnie z powodu epidemii o 7,5, a w najgorszym - o 11,8 proc. Rozpiętość spadku Produktu Krajowego Brutto eksperci rządowej agendy tłumaczą brakiem pewności co do ostatecznej kwoty wydatków rządu Antonia Costy na walkę z kryzysem.



Analiza pojawia się miesiąc po deklaracji ministra finansów Mario Centeno, że do grudnia 2020 r. PKB Portugalii nie spadnie więcej niż o 10 proc.





12:45 MACEDONIA

W związku ze znacznym wzrostem liczby nowych infekcji koronawirusowych Macedonia Północna wprowadziła na czas od godziny 21 w czwartek do godziny 5 rano w poniedziałek zakaz wychodzenia z domów w stołecznym Skopje i w dziewięciu innych miastach.



Poinformował o tym w środę późnym wieczorem minister zdrowia Wenko Filipcze. Dodał, że na pozostałych obszarach państwa obowiązuje zakaz przebywania w nocy na terenie otwartym.



Według władz Macedonii Północnej w ciągu ubiegłych 24 godzin wykryto w całym kraju 101 nowych przypadków nosicielstwa koronawirusa, z czego 59 w samym Skopje. Dobę wcześniej zarejestrowano 76 nowych zakażeń.



Wzrost ten pojawił się w tydzień po złagodzeniu restrykcji, wprowadzonych w Macedonii Północnej w ramach walki z pandemią. M.in. otwarto wtedy ponownie kawiarnie, restauracje i bary.



Macedonia Północna ma nieco ponad 2 mln mieszkańców. Do czwartku wykryto tam 2492 nosicieli koronawirusa, przy czym u 742 osób jest on nadal aktywny. 145 zakażonych zmarło.







12:00 POLSKA

Szef KPRM powiedział, że w sprawie możliwego otwarcia granic trwają analizy, a rząd kieruje się dynamiką wzrostu zachorowań na COVID-19 i sytuacją w innych krajach. Dodał, że decyzja o otwarciu granic zapadnie, jeśli rząd będzie miał przekonanie, że jest to bezpieczne.



11:25 WŁOCHY

W pierwszym ognisku koronawirusa w regionie Wenecja Euganejska na północy Włoch szerzył się on już w pierwszej połowie stycznia, a więc na ponad miesiąc przed jego oficjalnym wykryciem w tym kraju - wynika z badań serologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców.



Badaniom poddano ludność miejscowości Vo, gdzie 21 lutego zmarł zakażony koronawirusem 78-letni mężczyzna. Był to pierwszy zgon na Covid-19 zanotowany we Włoszech.



"Koronawirus pojawił się w Vo w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia" - taki wynik badań serologicznych przedstawił w czwartek docent mikrobiologii na uniwersytecie w Padwie Andrea Crisanti, który kieruje sztabem kryzysowym w regionie.



Jak ustalono w trakcie badań, w 3-tysięcznym miasteczku przeciwciała ma 5 procent mieszkańców.





10:33 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w czwartek 441 108, po wykryciu w ciągu minionej doby 8831 nowych przypadków - o 295 więcej niż dzień wcześniej. Zmarło od środy 169 osób i łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła do 5384.



Liczba osób wyleczonych od początku pandemii sięgnęła w Rosji w czwartek 204 623; aż 8666 osób opuściło szpitale w ciągu minionej doby. Od poprzedniego dnia przeprowadzono w Rosji 307 tysięcy testów na obecność koronawirusa.



W Moskwie liczba nowych zakażeń spadła w ciągu minionej doby poniżej 2 tysięcy (1998). Nadal wiele nowych infekcji wykrywanych jest w przyległym obwodzie moskiewskim (767 w ciągu ostatniej doby) i Petersburgu (375 przypadków).



Przypadki zakażeń zarejestrowano od środy we wszystkich podmiotach Federacji Rosyjskiej. Przy tym ponad 38 proc. osób, u których potwierdzono zakażenie, nie miało objawów.

10:00 NAJNOWSZE DANE

Mamy w Polsce 139 nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem - podało rano Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne dwie osoby.

09:20 ŚLĄSK

Nowe zakażanie ciągle występują, ale nie jest to już tak gwałtowny przyrost, jak jeszcze kilka dni temu - tak można opisać najnowszą sytuację w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Potwierdzono tam 2145 przypadków zakażeń.

09:10 POLSKA

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 18 721 osób. Chodzi o osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia (np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa).



Dotychczas wyzdrowiało 12 227 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem (w środę było to 12 014 osób).



08:32 MAZOWSZE

Do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia na oddział onkologii klinicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



U jednego z lekarzy potwierdzono zakażenie koronawirusem. Część personelu poddana została kwarantannie.



Przez nowe zakażenie, wbrew wcześniejszym planom, w najbliższych dniach w lecznicy nie uda się przywrócić większości planowych zabiegów.





08:00 UNIA EUROPEJSKA

Od wczoraj obywatele państw UE mogą podróżować do Włoch, dziś swoje granice otwiera Austria. Niemcy, Czechy, Francja i Grecja planują to uczynić 15 czerwca. A Hiszpania otworzy się 22 czerwca. Obecnie polskie MSZ nadal zaleca swoim obywatelom unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

07:30 CHINY

Miasta, w których szybciej zarządzono społeczny dystans, szybciej też epidemię opanowały - wynika z analizy danych z 58 chińskich miejscowości. Według naukowców jeden dzień zwłoki z wdrożeniem izolacji "wydłużał" czas trwania epidemii o 2,4 dnia.

07:00 POLSKA

Uroczystości Bożego Ciała w tym roku w wielu diecezjach w Polsce odbędą się w innej formie, niż zazwyczaj. Biskupi przeważnie proszą o organizowanie procesji eucharystycznych jedynie wokół kościołów. Zachęcają też do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyniach.

06:16 BRAZYLIA

Statystyka zgonów i nowych zachorowań na koronawirusa w Brazylii pnie się nieustannie w górę. W środę zanotowano 1 349 przypadków zgonów, więcej niż dzień wcześniej, który też był rekordowy.

06:00 WENECJA

Do Wenecji po trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii wrócili turyści, a wraz z nimi te same, co zawsze, kłopoty. W środę, gdy we Włoszech przywrócono ruch turystyczny wraz z otwarciem regionów i kraju, przyłapano dwóch turystów na... skokach do Canal Grande.

05:44 WOJ. ŁÓDZKIE

Zakażeni koronawirusem są m.in. urzędnicy łódzkiego magistratu - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Zakażenie wykryto u jednego z pracowników biura ds. rewitalizacji oraz u osoby pracującej w biurze ds. partycypacji społecznej.



Urzędnicy nie obsługiwali mieszkańców. W kwarantannie jest 25 pracowników, którzy będą badani na obecność koronawirusa. Z kolei w DPS przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi, gdzie odnotowano kilkanaście zakażeń, pobrano wymazy od blisko 400 osób. Wszystkie otrzymane do tej pory wyniki są negatywne.



Duże ognisko koronawirusa jest w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Odnotowano tam 50 zakażeń, zarówno wśród pracowników, jak i pacjentów.