W niedzielę odbędą się wybory uzupełniające i przedterminowe w kilku polskich gminach. Towarzyszą im nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem koronawirusem. Głosujący dostaną długopisy jednorazowego użytku. Przed dokonaniem aktu wyborczego spryskają sobie ręce płynem dezynfekującym.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Karty do głosowania wręczą wyborcom członkowie komisji, których przed koronawirusem chronić będą maseczki i jednorazowe rękawiczki.

W dwóch z trzech gmin woj. łódzkiego wybory na pewno się odbędą - potwierdził Tadeusz Brzozowski, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Sieradzu.



Wybory zarządzono w trzech gminach. W jednej przedterminowe - głosowanie na wójta Wierzchlasu w powiecie wieluńskim, a w dwóch uzupełniające - głosowanie na radnego w gminie Pątnów w powiecie wieluńskim i na dwóch radnych w gminie Strzelce Wielkie w powiecie pajęczańskim.



W Strzelcach Wielkich jednak wyborcy nie będą musieli w niedzielę iść do lokali, bo do każdego z dwóch mandatów zgłosił się tylko jeden kandydat. Zatem, obydwa miejsca radnych w Strzelcach Wielkich będą obsadzone - tłumaczy dyrektor sieradzkiego KBW. W przypadku wyborów uzupełniających chodzi o okręgi jednomandatowe.



W pozostałych dwóch gminach wybory muszą się odbyć. Nie ma przepisów, które pozwalałyby na odłożenie, przesunięcie czy odwołanie tych wyborów - powiedział dyrektor delegatury KBW w Sieradzu Tadeusz Brzozowski.



W przypadku przedterminowych wyborów na wójta Wierzchlasu na miejsce poprzedniego zarządcy gminy zgłosił się tylko jeden kandydat. Tutaj jednak mieszkańcy chcący głosować, muszą pójść do lokali wyborczych. Wybory przybiorą jednak formę plebiscytu, bo głosujący muszą się określić - popierają albo nie popierają kandydata na wójta - wyjaśnił dyrektor sieradzkiej delegatury KBW.



W Pątnowie wybory również muszą się odbyć - na jedno miejsce radnego zgłosiło się 3 kandydatów. W przypadku wyborów uzupełniających frekwencja jest zwykle niewielka. Do wyborów w Pątnowie uprawnionych jest 298 osób. Nie spodziewamy się (...) jakiś zgromadzeń wyborców w jednym miejscu - powiedział Tadeusz Brzozowski.



Władze gmin, w których odbędą się wybory w warunkach stanu epidemii, starają się zapewnić bezpieczeństwo komisjom i głosującym - zapewnia szef sieradzkiej delegatury KBW. Jestem w stałym kontakcie z wójtami i z osobą pełniącą funkcję wójta, i wiem, że zostały kupione odpowiednie środki zabezpieczające dla komisji obwodowych. Czyli maseczki, rękawiczki jednorazowe i długopisy jednorazowe dla wyborców. Będą też reglamentowane wejścia do lokali, ograniczane do jednej lub kilku osób - podsumował przygotowania do wyborów.



Podobnych scenariuszy związanych z głosowaniem w stanie epidemii można spodziewać się w innych polskich gminach.



Podobnie będzie zabezpieczone głosowanie w Jarosławiu (woj. podkarpackie), gdzie odbędzie się II tura wyborów na wójta gminy. Pierwsza odbyła się 8 marca br., kiedy nie obowiązywał jeszcze stan epidemii. W niedzielę zmierzą się Elżbieta Grunt i Leszek Szczybyło - oboje są kandydatami lokalnych komitetów.



Przedterminowe wybory w gminie Jarosław rozpisano po śmierci wieloletniego wójta Romana Kałamarza. W gminie Jarosław mieszka ponad 13,1 tys. osób.



Wyborów uzupełniających do rady gminy Stryszów w powiecie wadowickim (woj. małopolskie) nie będzie. Zostały zarządzone po rezygnacji radnej Ewy Bąk. Jej mandat wygasł 23 grudnia ub.r.



O miejsce ubiegało się dwoje kandydatów - Agnieszka Stawowy i Mariusz Stawowy, którzy ostatecznie zrezygnowali. Dlatego wybory będą w innym terminie. Bartłomiej Migda, komisarz wyborczy w Krakowie III, w obwieszczeniu wskazał, że mandat pozostaje nieobsadzony. Wybory uzupełniające zostaną powtórzone między 6. a 9. miesiącem, licząc od 22 marca br.



Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Białej Piskiej (woj. warmińsko-mazurskie) w okręgu wyborczym nr 15, gdzie wyborcy wybierają spośród 3 kandydatów 1 radnego, mają się odbyć. Nie mam informacji o jakichkolwiek kłopotach - poinformował dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Piotr Sarnacki.



Jak wyjaśnił, jeszcze w piątek sekretarz gminy deklarowała, że zakupi dodatkowe jednorazowe rękawiczki i długopisy. Jak wskazał, powołana do wyborów została 7 osobowa komisja obwodowa. Po późniejszej rezygnacji 3 osób, udało się uzupełnić skład o kolejne trzy osoby. Uprawnionych do głosowania jest 886 osób.



W niedzielę głosowania nie będzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki (Mazowieckie) - powiedział wójt gminy Boguty Pianki Jędrzej Drewnowski. Wybory zarządzono, gdyż zrezygnował radny, który zmienił miejsce zamieszkania.



Z okręgu wyborczego nr 6, obejmującego zasięgiem trzy wsie, zgłosił się jeden kandydat. W takiej sytuacji kandydat automatycznie staje się radnym. Wymogiem było zebranie wymaganej ilość podpisów, niezbędnych do zarejestrowania komitetu - wyjaśnił wójt Drewnowski. Komitet zarejestrowała Natalia Ponichtera-Uszyńska, która zebrała ok. 50 podpisów poparcia.



W woj. świętokrzyskim wybory uzupełniające odbędą się w gminach: Górno, Łączna i Smyków.



W Górnie z mandatu radnej zrezygnowała Dorota Kot (Komitet Wyborczy PiS). Komisja wyborcza zarejestrowała jednego kandydata Mariannę Krzos (KWW Przyjazne Górno).



W Łącznej (okręg wyborczy nr 8) mandatu zrzekł się Paweł Kałuziński (KWW Porozumienie i Rozwój Łączna 2018). W wyborach startuje jeden kandydat: Bernarda Piwowar (KWW Łączna 2020).



W Smykowie (okręg wyborczy nr 11) z mandatu zrezygnował Mariusz Stachera (KWW Jarosława Pawelca). Komisja wyborcza zarejestrowała trzech kandydatów: Norberta Czaję (KWW Norbert Czaja), Kamila Pawlikowskiego (KWW Jarosława Pawelca) i Kazimierę Opalę (KWW Beata Janiszewska).



W gminach Górno i Łączna, gdzie zarejestrowano po jednym kandydacie, wybory się odbędą, ale nie będzie głosowania. W dniu wyborów gminne komisje wyborcze spotykają się i sporządzają protokół wyborów - powiedział dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Adam Michcik.