Trwa konferencja prasowa szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz rzecznika rządu Piotra Müllera. Spotkanie jest poświęcone epidemii koronawirusa. Śledźcie naszą relację.

Podczas konferencji prasowej rząd omówił aktualną sytuację epidemiczną, a także przekazał nowy harmonogram szczepień przeciwko Covid-19.



Do 7 marca chcemy zakończyć szczepienia nauczycieli. Od 22 marca ruszą szczepienia służb mundurowych i osób w wieku od 60 do 65 lat - poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Polityk przekazał również, że od 15 marca prowadzone będą szczepienia przewlekle chorych osób z grupy IB.



Według danych rządu w Polsce mamy już ponad 2,5 mln wykonanych szczepień, z czego ponad 1,690 mln to szczepienia pierwszą dawką.



To są dane, które potwierdzają, że trzymamy się założonego już wiele tygodni temu scenariusza, w którym chcieliśmy osiągnąć 3 mln szczepień pierwszą dawką do końca kwartału - zauważył Dworczyk.



Dynamiczny wzrost zakażeń

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że w Polsce notowany jest obecnie bardzo drastyczny przyrost nowych zakażeń.



Średnia dzienna w ostatnich tygodniach wahała się w granicach 5300-5500 przypadków, w tym tygodniu sięgnęła 6,5 tysiąca - oświadczył minister zdrowia.

