"Protokół sanitarny dotyczący korzystania ze stacji narciarskich dopracowany, stoki będą zimą otwarte. Dziękuję partnerom: branży narciarskiej i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu za świetną współpracę" - przekazał dziś w mediach społecznościowych wicepremier Jarosław Gowin.



W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) z branżą narciarską. Jak mówił podczas spotkania z przedstawicielami branży wicepremier Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie resortu, "w tym sezonie chcemy, żeby stoki, wyciągi narciarskie były dostępne", przy zachowaniu określonych zasad sanitarnych.

Zapowiedział też, że jeżeli Główny Inspektorat Sanitarny zaakceptuje uzgodniony, szczególny reżim sanitarny, to we wtorek zostanie ogłoszona decyzja o otwarciu branży narciarskiej.



Gowin wskazywał, że udało się odsunąć "negatywny scenariusz całkowitego lockdownu".

W minioną sobotę, wraz z premierem Morawieckim, przedstawiliśmy plan działań do 18 stycznia 2021 r. To wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którym zależy na możliwie największej przewidywalności - stwierdził.



Według tych ustaleń sektor handlowy - w tym galerie handlowe i sklepy meblowe - zostanie otwarty 28 listopada w najwyższym reżimie sanitarnym. Pozostałe obostrzenia pozostaną utrzymane do 27 grudnia. Ferie zimowe we wszystkich województwach odbędą się natomiast między 4 a 17 stycznia.