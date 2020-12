Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 168 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło 568 osób. Także w Niemczech pogarsza się sytuacja epidemiczna, zwłaszcza w graniczącej z Polską Saksonii. W Wielkiej Brytanii drugi dzień szczepień przeciw koronawirusowi. W Rosji rozpoczęły się szczepienia Sputnikiem V osób z grup ryzyka. Ukraina natomiast zdecydowała o wprowadzeniu całkowitego lockdownu od 8 stycznia. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 67,7 mln ludzi na świecie, ponad 1,54 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie zebraliśmy w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

16:19 Ukraina

Ukraiński rząd zaakceptował wprowadzenie w kraju lockdownu od 8 do 24 stycznia 2021 r. Premier Denys Szmyhal podkreślił, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie na razie wytrzymuje obciążenie, jednak konieczne będzie zaostrzenie restrykcji przeciwepidemicznych po świętach.

16:05 Dolnośląskie

Punkt pobrań osocza od osób, które przeszły zakażenie koronawirusem, uruchomiono w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym w Jeleniej Górze. O oddawanie osocza zaapelował marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Punkt poboru osocza od ozdrowieńców / Darek Delmanowicz / PAP

15:33 Wielka Brytania

Brytyjska agencja ds. regulacji leków poinformowała w środę, że pilnie bada doniesienia o dwóch poważnych, niepożądanych reakcjach na stworzoną przez firmy Pfizer-BioNTech szczepionkę przeciw Covid-19 u osób, które miały w przeszłości alergie.



15:00 Włochy

Do 242 wzrosła we Włoszech liczba lekarzy zmarłych od początku pandemii w wyniku zakażenia koronawirusem. Ten najnowszy bilans ogłosiła w środę federacja Izb Lekarskich z całego kraju. W drugiej fali pandemii zanotowano do tej pory 63 zgony wśród medyków.



Od wtorku zmarło pięciu następnych lekarzy, między innymi anestezjolog, dentysta, okulista i diabetolog.

14:40 Włochy

4-letnie dziecko z Mediolanu było zakażone koronawirusem już w listopadzie zeszłego roku - ustalili włoscy naukowcy. To kolejne potwierdzenie, że Sars-CoV-2 krążył w Italii na kilka miesięcy przed oficjalnym potwierdzeniem pierwszego przypadku w lutym.



14:30 Tajlandia

Tajlandia zdecydowała, że o jej specjalne wizy turystyczne mogą się odtąd ubiegać obywatele wszystkich krajów, niezależnie od panującej w nich sytuacji epidemicznej. Zagranicznych gości nadal obowiązuje 14-dniowa kwarantanna w jednym z certyfikowanych przez rząd hoteli.

14:04 Wielka Brytania

Osoby, u których w przeszłości wystąpiły silne reakcje alergiczne, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw Coviv-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegł brytyjski regulator leków.





13:18 Chińska szczepionka - co o niej wiadomo

Pierwsza chińska szczepionka przeciwko Covid-19 o nazwie CoronaVac zostanie wkrótce wyeksportowana do Indonezji. Wciąż jednak nie opublikowano wyników badań trzeciej fazy tego preparatu. Ma to nastąpić najpóźniej w połowie grudnia - informuje BBC.

Poza Indonezją szczepionka ma być dostarczana do Turcji, Brazylii i Chile. CoronaVac wytwarzana jest metodą tradycyjną. Jest to preparat uzyskany na bazie inaktywowanych wirusów, w którym wykorzystano zabite cząstki wirusa. Po wprowadzeniu do organizmu wywołują one reakcje odpornościową, podobnie jak wiele innych od dawna stosowanych tradycyjnych szczepionek.

12:22 Rosja

26 190 nowych zakażeń koronawirusem i 559 zgonów potwierdzono w Rosji w ciągu minionej doby. W Rosji trwają już szczepienia rodzimą szczepionką Sputnik V.

Chociaż nie przeszła ona jeszcze ostatniej, trzeciej fazy testów, została dopuszczona do użytku dla osób z grup ryzyka takich jak lekarze, nauczyciele czy pracownicy służb komunalnych.

11:53 Litwa

W ciągu minionej doby na Litwie zarejestrowano rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem od początku pandemii - 3128; zmarło 31 chorych na Covid-19.

Od początku pandemii w kraju zarejestrowano 80 556 przypadków SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19 na Litwie zmarły już 704 osoby, a z powodu współistnienia infekcji koronawirusowej z innymi chorobami - kolejne 348 osób.

Od środy na Litwie obowiązują nowe ograniczenia związane z kwarantanną. Opuszczać miejsca zamieszkania można tylko udając się do pracy (jeżeli nie ma możliwości pracy zdalnej), do sklepu i w celach zdrowotnych. Zabronione są kontakty więcej niż dwóch rodzin. Wprowadzone zostały dalsze obostrzenia w handlu.

11:45 Włochy

Ze względu na Covid-19 w stołecznym włoskim regionie Lacjum restauracje i bary powinny być zamykane o godz. 18.00 aż do wiosny. Tak uważa szef lokalnych władz medycznych Alessio D'Amato. Jego zdaniem przez trzy następne miesiące musi też obowiązywać godzina policyjna.

"Wirus krąży, wskaźnik zakaźności nie jest pod kontrolą, a na kampanię szczepień trzeba czasu" - dodał D'Amato.

10:40 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12168 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło blisko 600 osób: 133 z powodu Covid-19, 435 miały choroby współistniejące.

10:04 Czechy

W Czechach odnotowano we wtorek 5848 nowych zakażeń koronawirusem. To największy przyrost w tym kraju od dwóch tygodni. Dzienna liczba zgonów nie przekracza ostatnio 100. W poniedziałek przybyło 79 zgonów, a we wtorek - 50.

Rząd czeski w poniedziałek nie zdecydował się na szerokie ograniczenia, tłumacząc, że przy podejmowaniu decyzji uwzględniane są jeszcze inne czynniki poza stanem zagrożenia epidemicznego. Wprowadzono natomiast obowiązujące od środy restrykcje dotyczące działalności restauracji, barów i kawiarni. Mogą funkcjonować do godz. 20 i o tej samej porze muszą być zamykane okienka wydające zamówione potrawy i napoje, których nie wolno konsumować na miejscu.

Kategoryczny zakaz konsumpcji obowiązuje także na jarmarkach i targach przedświątecznych. Przywrócono zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

08:41 Zakaz lotów zatwierdzony

Od środy do 31 grudnia obowiązuje zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 9 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork, a także do Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji. Na liście nie ma krajów z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen.

W środę weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia br. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

07:59 Ekspert radzi

07:07 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 20 815 zakażeń koronawirusem i zmarło 590 osób zainfekowanych SARS-CoV-2. To największa dobowa liczba zgonów na Covid-19 od początku pandemii w tym kraju.

Najgorsza sytuacja panuje w graniczącej z Polską Saksonii, której władze we wtorek zapowiedziały wprowadzenie pełnego lockdownu, włącznie z zamknięciem szkół i większości sklepów. Wyższe niż w reszcie kraju liczby infekcji notuje się też w Berlinie, Turyngii i Bawarii.

07:04 Ferie a luki w prawie

Przygotowania do wyjazdów dzieci na ferie trwają w najlepsze - pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna". Gazeta wskazuje, że mimo że nie wolno prowadzić usług hotelarskich (poza wyjazdami służbowymi), rozporządzenie rządowe ws. ferii zimowych zezwala na organizację wyjazdów sportowych na czas zawodów bądź zgrupowań.





06:45 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował we wtorek w nocy, że w ciągu ostatniej doby w USA obecność koronawirusa potwierdzono u 192 299 kolejnych osób i zarejestrowano 1404 ofiary śmiertelne wśród pacjentów chorujących na Covid-19.

Zgodnie z danymi amerykańskiej uczelni i zarazem ośrodka badawczego od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano łącznie 15 mln 163 278 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 286 232.

06:40 Rosja

Lekarze i nauczyciele są w grupie osób, które w Rosji mają prawo do szczepienia w pierwszej kolejności. Prezydent Putin zarządził, że szczepienia mają się rozpocząć już w tym tygodniu, choć wg nieoficjalnych przekazów informacje o gotowości szczepionki były "nieco przedwczesne".

W Moskwie szczepienia Sputnikiem V, opracowanym przez centrum im. Gamalei, rozpoczęły się już w sobotę 5 grudnia. Rosyjska szczepionka nie przeszła jeszcze trzeciego, finalnego etapu testów klinicznych, dlatego nie jest udostępniona w ramach szerokich szczepień powszechnych - podał portal Meduza.io, cytując jednego z autorów szczepionki Sputnik V - Denisa Łogunowa.





06:29 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano najwyższy od miesiąca dobowy przyrost zgonów z powodu Covid-19. Liczba przypadków śmiertelnych wyniosła 842, a dobowa liczba zakażeń 51 088.

Dotychczasowy bilans zakażeń koronawirusem w Brazylii wynosi 6 mln 674 999, a bilans wszystkich zgonów - 178 159.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, pod względem liczby zakażeń. Jeśli zaś chodzi o zgony z powodu Covid-19 Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

06:26 Ekspert radzi

Przez 5-10 minut co godzinę trzeba w czasie epidemii wietrzyć mieszkania, bo brak wymiany powietrza może mieć ogromny wpływ na szerzenie się koronawirusa w domach - taką rekomendację przedstawił ekspert Gaetano Settimo z włoskiego Instytutu Służby Zdrowia.

Jak się zauważa, pamiętać o tym należy zwłaszcza podczas zbliżających się świąt, spędzanych w domu, nawet jeśli w mniejszym gronie niż zwykle.

Według niedawno ogłoszonych badań specjalistów z Lombardii, do ponad 90 procent zakażeń dochodzi obecnie w domach i podczas rodzinnych spotkań.