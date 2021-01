Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5569 nowych zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 326 osób. Wtorek to drugi dzień testowania nauczycieli w Polsce. Prezydent Portugalii ma koronawirusa. Co najmniej 100 tysięcy osób zostało zaszczepionych poza kolejką we Włoszech. W Niemczech lockdown może potrwać nawet do Wielkanocy - pisze "Bild". Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 90,4 mln ludzi na świecie, ponad 1,93 mln zakażonych zmarło. W naszym kraju, od czasu wykrycia pierwszego przypadku w marcu 2020 roku, zdiagnozowano w sumie 1 395 779 przypadków zakażenia koronawirusem, a 31 593 chorych zmarło. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5569 nowych zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 326 osób

Sondaż dla RMF FM: Lekarze i personel medyczny, nauczyciele oraz seniorzy - te grupy najszybciej powinny zostać zaszczepione przeciwko koronawirusowi

Wtorek jest drugim dniem testowania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych USA plasują się na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów świata

Pierwsze przypadki koronawirusa wśród goryli przebywających w niewoli



12:54 Anglia

Obowiązek przedstawienia negatywnego testu na obecność koronawirusa przy wjeździe do Anglii wejdzie w życie w najbliższy piątek o godz. 4 rano - poinformowało brytyjskie ministerstwo transportu.

Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed wyjazdem i nie zwalnia z obowiązku 10-dniowej izolacji. Można ją skrócić w przypadku wykonania w piątym dniu po przyjeździe odpłatnego testu.

12:35 Niemcy

Potrzeba jeszcze 8-10 tygodni twardych ograniczeń. Tak, według dziennika "Bild", mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel na spotkaniu swojej partii CDU. Gazeta wylicza, że zgodnie ze słowami szefowej rządu w Berlinie, lockdown miałby potrwać do Wielkanocy.



12:08 Kolejna szczepionka na horyzoncie

KE zakończyła rozmowy z firmą farmaceutyczną Valneva ws. zakupu jej szczepionki przeciw Covid-19. Zakłada zakup 30 milionów dawek, a w późniejszym etapie kolejnych 30 milionów.



11:56 Niemcy

Pierwszy z niemieckich landów wprowadził ułatwienia dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Mieszkańcy Saksonii-Anhalt, którzy zostali zaszczepieni, nie muszą przechodzić obowiązkowej kwarantanny po powrocie z tzw. obszarów ryzyka zakażeniem. Wśród nich jest też Polska. Warunek: od szczepienia do wyjazdu musi upłynąć co najmniej 14 dni. Kwarantanny nie muszą przechodzić też osoby, które przechorowały Covid-19 i mają to udokumentowane. Dotyczy to osób, które przeszły infekcję w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

11:52 Chiny

W związku z nowymi przypadkami Covid-19 władze chińskiego miasta Langfang ogłosiły we wtorek tygodniową kwarantannę domową i plan przebadania wszystkich 4,9 mln mieszkańców. To kolejne objęte lockdownem miasto w otaczającej Pekin prowincji Hebei.

Wykrywane codziennie nowe lokalne zakażenia w pobliżu stolicy wywołują obawy o kolejną falę pandemii w kraju, w którym koronawirus od wielu miesięcy utrzymywany jest zasadniczo pod kontrolą.

11:28 Testy

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce ponad 7,7 mln osób. Ostatniej doby wykonano 50,1 tys. testów, w tym prawie 16 tys. testów antygenowych - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.





10:52 Rosja

U 47-letniej pacjentki w Rosji wykryto 18 mutacji koronawirusa w ciągu czterech miesięcy. Taką informację podał dziennik "Izwiestija", powołując się na przypadek opisany w materiale naukowym. Zdaniem badaczy wirus mutował, znajdując się długo w osłabionym organizmie.

10:38 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5569 nowych zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 326 osób.



10:24 MZ informuje

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 859 osób, u których potwierdzono zakażenie; 1637 jest pod respiratorami - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Z zestawienia ministerstwa wynika także, że na kwarantannie przebywa 169 588 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5645 osób.

Resort poinformował też, że dotychczas wyzdrowiało 1 138 126 zakażonych koronawirusem.





09:40 Ukraina

Na Ukrainie liczba zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 20 tysięcy. Minionej doby zmarło 184 zainfekowanych. Od początku epidemii na Ukrainie wykryto 1 124 430 zakażeń SARS-CoV-2.

Do 24 stycznia na Ukrainie obowiązują zaostrzone ograniczenia, zgodnie z którymi restauracje, bary, kawiarnie mogą obsługiwać klientów tylko na wynos, mają być zamknięte kina i teatry, siłownie oraz centra handlowo-rozrywkowe.

09:18 Szczepionki przeciw Covid-19

Europejska Agencja Leków dostała wniosek o warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw Covid-19 AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Będzie on rozpatrywany w przyspieszonym trybie, a opinia o szczepionce może być wydana 29 stycznia.

Jeśli preparat AstraZeneca zostanie zatwierdzony, będzie trzecią szczepionką przeciw Covid-19 dopuszczoną do użytku w Unii Europejskiej. 21 grudnia EMA zdecydowała o warunkowej autoryzacji szczepionki firm Pfizer i BioNTech, a 6 stycznia - substancji firmy Moderna.

09:15 Rosja

Z powodu pandemii koronawirusa w rosyjskim Kraju Chabarowskim na Dalekim Wschodzie odwołano w tym roku tradycyjne zanurzanie się w przeręblach w zbiornikach wodnych. Obrzęd ten związany jest z prawosławnym świętem Chrztu Pańskiego, obchodzonym 19 stycznia. To jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Trzykrotne zanurzenie się w lodowatej wodzie, w przerębli w kształcie krzyża symbolizuje oczyszczenie się z grzechów.

08:27 Bolesław Piecha w RMF FM

"Musimy pamiętać, że do Polski co tydzień przybywa ok. 300-350 tys. szczepionek i gdybyśmy chcieli wszystkich w tych 350 tys. zmieścić w jednym czy drugim tygodniu, to by się okazało, że musielibyśmy mieć cud porównywalny do rozmnożenia chleba" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Bolesław Piecha, pytany o harmonogram szczepień. "Nie ma możliwości zaszczepienia wszystkich, wybrano taką a nie inną drogę, ja ją uważam za słuszną" - dodał.

Zapytany o przedsiębiorców, którzy już zapowiadają otwieranie swoich biznesów mimo obostrzeń, Piecha powiedział, że ograniczenie transmisji koronawirusa jest najważniejsze. "Dura lex, sed lex. Wytrzymajmy jeszcze trochę, to jest taki mój apel" - powiedział.





08:20 Nowa Zelandia

Od piątku osoby podróżujące do Nowej Zelandii będą musiały okazać negatywny wynik testu na koronawirusa. Test nie zwolni podróżnych z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Od listopada Nowa Zelandia nie odnotowała ani jednego przypadku infekcji koronawirusem poza ośrodkami izolacji dla podróżnych.

Łącznie od początku pandemii potwierdzono tam 2120 zakażeń koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 25 osób.

07:37 Akcja promocyjna szczepień przeciw Covid-19

Kancelaria premiera nawiązuje współpracę między innymi ze sportowcami i internetowymi influencerami, którzy będą promowali szczepienia przeciw Covid-19 - dowiedział się nasz dziennikarz.

Na liście osób, które będą zachęcały do zaszczepienia się, jest już ponad 50 osób, między innymi olimpijczycy, skoczkowie, piłkarze, siatkarze i koszykarze.

Seniorów do zaszczepienia się ma zachęcać między innymi 97-letni Witalis Skorupka, żołnierz AK, uczestnik Akcji Burza.





07:00 Włochy

Turecki aktor Can Yaman został ukarany w Rzymie grzywną w wysokości 400 euro za naruszenie przepisów o walce z pandemią poprzez wywołanie zgromadzenia swoich fanów. Oblegali oni hotel w centrum Wiecznego Miasta, w którym się zatrzymał.

Na widok zabronionego w pandemii zgromadzenia interweniowała policja. Funkcjonariusze ustalili z dyrekcją hotelu, że Yaman wejdzie bocznymi drzwiami, aby nie doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Jednak po godzinie, wbrew umowie, aktor wyszedł głównymi drzwiami, by rozdać autografy.

06:29 Szczepienia w Polsce

W poniedziałek Polsce wykonano ok. 45 tys. szczepień przeciw Covid-19. Obecnie szczepienia wykonuje się produktem o nazwie Comirnaty opracowanym przez konsorcjum firm Pfizer i BioNTech. We wtorek do kraju ma jednak trafić pierwsze 29 tys. szczepionek firmy Moderna.

06:22 Sondaż szczepionkowy dla RMF FM

Lekarze i personel medyczny, nauczyciele oraz seniorzy - te grupy najszybciej powinny zostać zaszczepione przeciwko koronawirusowi. To wniosek z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

06:19 Niemcy

W ciągu ubiegłej doby potwierdzono w Niemczech 12 802 zakażenia koronawirusem i 891 zgonów.

Do poniedziałku przed południem zaszczepiono w Niemczech przeciwko Covid-19 co najmniej 613 347 osób. Wskaźnik szczepień wynosi obecnie 7,4 na 1000 mieszkańców.

Obecnie w Niemczech obowiązuje lockdown, czyli zakaz opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:17 USA

376 051 - tyle do poniedziałku wyniósł bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu doby w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarły 2043 osoby.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych USA plasują się na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów świata. Stany Zjednoczone przodują także pod względem liczby wykrytych przypadków SARS-CoV-2 z ich liczbą przekraczającą 22,6 mln.

Stany Zjednoczone zaszczepiły do tej pory najwięcej osób ze wszystkich krajów Zachodu - do wtorku to blisko 9 milionów, czyli mniej więcej 2,72 procent populacji. Władze planują zaszczepić do końca kwietnia 100 milionów Amerykanów.

06:10 Goryle z koronawirusem

Osiem goryli w Safari Park w pobliżu San Diego w Kalifornii miało pozytywny test na obecność koronawirusa. Są to pierwsze przypadki tej choroby wśród goryli przebywających w niewoli oraz pierwszy znany przypadek przeniesienia SARS-CoV-2 na małpy człekokształtne.

05:56 Polska

Wtorek jest drugim dniem testowania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 15 stycznia.

05:47 Portugalia

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa jest zainfekowany koronawirusem. Przechodzi chorobę bezobjawowo.

Portugalia jest na początku stycznia jednym z najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa państw Europy w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. W poniedziałek zanotowano tam rekordową liczbę zgonów - 122, a także ponad 5 tys. zakażeń.

05:28 Włochy

Do tej pory we Włoszech zaszczepiono przeciw Covid-19, według oficjalnych danych, ponad 654 tysiące osób. Co najmniej 100 tysięcy osób zaszczepiło się poza kolejką - podaje dziennik "La Repubblica". Wyjaśnia, że są wśród nich krewni pracowników służby zdrowia, adwokat, księża, lokalni politycy.

Na swoją kolej czekają cierpliwie 79-letni prezydent kraju Sergio Mattarella i 84-letni papież Franciszek.