Mija rok odkąd w Chinach potwierdzono pierwszy zgon związany z Covid-19 oraz odkąd Chiny opublikowały sekwencję genetyczną koronawirusa. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 89,7 mln ludzi na świecie, ponad 1,92 mln zakażonych zmarło. Od marca zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce u 1 385 522 osób, z których 31 189 chorych zmarło. W najnowszym sondażu dla RMF FM 47,9 proc. Polaków zadeklarowało, że zdecydowanie zaszczepi się przeciwko Covid-19. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 19,7 proc. Brytyjski wariant koronawirusa dotarł do Francji. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

(zdjęcie ilustracyjne) / MARKO DJOKOVIC / PAP/EPA





Rok temu w Chinach potwierdzono pierwszy zgon związany z Covid-19

Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 89,7 mln ludzi na świecie, ponad 1,92 mln zakażonych zmarło

Od marca zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce u 1 385 522 osób, z których 31 189 chorych zmarło

Duży wzrost chętnych do zaszczepienia się przeciw Covid-19. Sondaż dla RMF FM i "DGP"

Rozpoczynają się testy nauczycieli na obecność SARS-CoV-2

Brytyjski wariant koronawirusa dotarł do Francji, a także Meksyku

CNN alarmuje: styczeń będzie najbardziej tragicznym miesiącem epidemii w USA

07:23 Misja WHO do Pekinu

Międzynarodowy zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odpowiedzialny za badanie źródeł pandemii Covid-19, przybędzie do Chin 14 stycznia - poinformowała w poniedziałek chińska państwowa komisja zdrowia. Nie podano programu wizyty.

Pierwotnie kilkunastoosobowy zespół WHO miał udać się do Chin na początku stycznia, by przeanalizować pierwsze wykryte przypadki zakażeń koronawirusem. Wizyta opóźniła się jednak z powodu braku zezwolenia władz w Pekinie, co chińskie MSZ określiło jako nieporozumienie.

07:02 Nowy test na koronawirusa

Powstał oparty na nanomateriałach test, który wykrywa przeciwciała skierowane przeciw dwóm antygenom koronawirusa w czasie 10-12 sekund. W ten sposób może zidentyfikować infekcję, a także ocenić reakcję pacjenta na szczepienie.

06:45 Polska

Część przedsiębiorców z Podhala zapowiada, że wznowi działalność po 17 stycznia, bez względu na ewentualne dalsze obostrzenia. W regionie powstała nawet inicjatywa "Góralskie Veto", która zrzesza kilkaset osób.

06:33 Protest uczniów we Włoszech

Poniedziałek jest we Włoszech dniem strajku tysięcy uczniów szkół średnich przeciwko zdalnemu nauczaniu. Gimnazjaliści i licealiści, przede wszystkich z dużych miast na czele z Rzymem, nie podłączą się dziś do platform internetowych, na których odbywają się lekcje.

Od tygodnia normalnym nauczaniem objęci są po świątecznych feriach uczniowie szkół podstawowych w większości kraju.

06:29 Niemcy

W ciągu ubiegłej doby wykryto w Niemczech 12 497 nowych przypadków koronawirusa i odnotowano 343 zgony. Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zbliża się do 2 mln i wynosi obecnie 1 921 024 a zgonów 40 686.

W kraju obowiązuje lockdown, czyli zakaz opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:26 Kolejna partia szczepionek przeciw Covid-19 w drodze do Polski

W poniedziałek do Polski trafi transport 360 tys. dawek szczepionek przeciwko Covid-19 firmy Pfizer, a we wtorek 29 tys. dawek szczepionek Moderny. Do tej pory zaszczepiono w Polsce nieco ponad 200 tys. osób.

W ocenie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi akcja szczepień w Polsce jest dobrze zorganizowana, "ale idzie troszeczkę za wolno".

06:20 Polacy a szczepienia przeciw Covid-19 - najnowszy sondaż

Bardzo duży wzrost osób deklarujących, że chce się zaszczepić przeciwko Covid-19 - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z badaniem z listopada, liczba chętnych wzrosła o 25 pkt proc. W najnowszym badaniu 47,9 proc. Polaków zadeklarowało, że zdecydowanie zaszczepi się przeciwko Covid-19. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 19,7 proc.

06:08 Testy na koronawirusa dla nauczycieli

Dziś rozpoczną się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 15 stycznia.

05:06 Brazylia

W ciągu ub. doby potwierdzono w Brazylii 29 792 nowe zakażenia koronawirusem i 469 kolejnych zgonów. Trwają przygotowania do masowej akcji szczepień, w tym z wykorzystaniem chińskiej szczepionki CoronaVac.

Łączna liczba zakażeń od początku pandemii sięgnęła 8,1 mln a oficjalny bilans ofiar śmiertelnych to 203 100.

05:04 Meksyk

W położonym na północy Meksyku stanie Tamaulipas wykryto nową mutację koronawirusa po raz pierwszy stwierdzoną w Wielkiej Brytanii. Stwierdzono ją u 56-letniego mężczyzny, który przyleciał 29 grudnia ze stolicy Meksyku do miasta Matamoros, położonego w pobliżu granicy z USA.

Mężczyznę określono jako "międzynarodowego podróżnika"; jego personaliów i narodowości nie ujawniono.

Federalne ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 10 003 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i 502 kolejnych zgonach.

05:00 USA

Do 374 008 wzrosła w USA w niedzielę liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu ub. doby zmarło 1856 Amerykanów.

Przy obecnym tempie styczeń będzie najbardziej tragicznym miesiącem epidemii w USA - ostrzega portal CNN. Poprzednim był grudzień z rekordową liczbą 77 431 zgonów z powodu Covid-19.

04:57 Francja

W Marsylii na południu Francji wykryto siedem przypadków brytyjskiego wariantu wirusa. Sytuacja epidemiczna "jest niepokojąca" - ocenił mer Benoit Payan. "Teraz liczy się każda minuta, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się angielskiego wariantu" - ostrzegł. Wezwał rząd do "zintensyfikowania kontroli na lotniskach" i zwrócił się do "ministrów o wprowadzenie drastycznych środków dotyczących wjazdu i wyjazdu z terytorium".