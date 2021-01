Na południu Słowacji mieszkańcy będą musieli mieć od poniedziałku negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, wychodząc m.in. do pracy. Do 13 stycznia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z Wielkiej Brytanii. Bardziej zaraźliwa i szybciej rozprzestrzeniająca się odmiana wirusa odkrytego w Wielkiej Brytanii i oznaczonego VUI-202012/01 trafiła już do USA, w tym do stanu Nowy Jork. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 86,7 mln ludzi na świecie, ponad 1,87 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

