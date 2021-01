Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono badaniami 4622 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 75 pacjentów z Covid-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że nauka stacjonarna w klasach I-III zostanie uruchomiona od 18 stycznia. Poza tym utrzymane zostaną wszystkie dodatkowe obostrzenia. W najnowszym sondażu dla RMF FM 47,9 proc. Polaków zadeklarowało, że zdecydowanie zaszczepi się przeciwko Covid-19. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 19,7 proc. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

Hiszpańska pielęgniarka podczas szczepienia

Rok temu w Chinach potwierdzono pierwszy zgon związany z Covid-19

Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 89,7 mln ludzi na świecie, ponad 1,92 mln zakażonych zmarło

Dane Ministerstwa Zdrowia: 4622 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 75 pacjentów z Covid-19

Nauka stacjonarna w klasach I-III zostanie uruchomiona od 18 stycznia. Poza tym utrzymane zostaną wszystkie dodatkowe obostrzenia

Duży wzrost chętnych do zaszczepienia się przeciw Covid-19. Sondaż dla RMF FM i "DGP"

Rozpoczynają się testy nauczycieli na obecność SARS-CoV-2

Brytyjski wariant koronawirusa dotarł do Francji, a także Meksyku

CNN alarmuje: styczeń będzie najbardziej tragicznym miesiącem epidemii w USA

21:05

Rozpoczynamy ważny czas w Narodowym Programie Szczepień. 15.01 uruchomimy Centralną Rejestrację Pacjentów. W pierwszej kolejności możliwość rejestracji otrzymają osoby po 80 r.ż., a od 22.01 osoby po 70. r.ż. Bardzo cieszy nas wzrost zainteresowania szczepieniami - napisał na Twitterze szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.





20:53 Hiszpania

Od piątku, kiedy służby medyczne Hiszpanii ostatni raz podały bilans epidemiczny, koronawirusem zaraziło się ponad 61 tys. osób. Zmarło 401 chorych na Covid-19 - przekazał hiszpański resort zdrowia.

Jak ogłosił główny epidemiolog kraju Fernando Simon, notowana podczas trzech ostatnich dni dobowa liczba zakażeń na poziomie ponad 20 tys. jest przesłanką, aby twierdzić, że “nasila się trzecia fala koronawirusa".

20:48 Słowacja

Premier Słowacji Igor Matovicz zapowiedział po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu, że najpóźniej 23 i 24 stycznia zostanie przeprowadzona akcja powszechnych antygenowych testów. Mają być powtarzane aż do poprawy sytuacji epidemicznej w poszczególnych powiatach.



Matovicz uzasadnił konieczność przeprowadzenia testów sytuacją epidemiczną, którą dodatkowo komplikuje obecność na Słowacji nowego szczepu koronawirusa.



Premier zaprezentował wyliczenia, zgodnie z którymi obecność nowego szczepu może zwiększyć liczbę zakażeń co tydzień o 30 proc. Minister zdrowia Marek Krajczi powiedział, że sytuacja jest poważna, a nawet krytyczna.

20:46 Czechy

Minister zdrowia Czech Jan Blatny oświadczył, że w obecnej sytuacji nie ma mowy o ograniczeniu obowiązujących restrykcji epidemicznych. Jego zdaniem trzeba poczekać 2-3 dni na kolejne dane o zakażeniach koronawirusem. W niedzielę uzyskano mniej pozytywnych wyników testów niż przed tygodniem.



Blatny na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu jednocześnie nie wykluczył dalszego zaostrzania restrykcji. Środa będzie decydująca - oznajmił w odpowiedzi na pytanie o plany gabinetu po przedstawionych dziś statystykach.



Według ministerstwa zdrowia w niedzielę przybyło ponad 4 tys. zakażonych, przed tygodniem było ich ponad 6 tys. Już wcześniej szef resortu zapowiadał, że do 22 stycznia będą obowiązywać ograniczenia, wprowadzone 27 grudnia 2020 r.



20:43 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 46 169 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 529 zgonów z powodu Covid-19 - poinformował brytyjski rząd.



Liczba nowo wykrytych infekcji po raz pierwszy od 28 grudnia spadła poniżej 50 tys. Jest o 8871 niższa niż w bilansie z niedzieli i o prawie 22 tys. od tego z piątku, który pozostaje najwyższym od początku epidemii.



W sobotę Wielka Brytania stała się piątym państwem świata, w którym przekroczony został poziom 3 mln wykrytych zakażeń. Obecnie jest ich 3 118 518 - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.

19:01 Wiceprezydent Warszawy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o powrocie do szkoły najmłodszych uczniów

Jesteśmy gotowi. Środki ochrony osobistej są zakupione. Pan minister nie powiedział w zasadzie nic nowego względem tego, co działo się do tej pory - tak na pytanie czy warszawskie szkoły są gotowe na powrót uczniów z klas 1-3 odpowiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.



17:48 Niemcy

Do poniedziałku przed południem zaszczepiono w Niemczech przeciwko Covid-19 co najmniej 613 347 osób, choć jeszcze w piątek było to niecałe pół miliona - poinformował nadzorujący walkę z pandemią koronawirusa Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Wskaźnik szczepień wynosi obecnie 7,4 na 1000 mieszkańców.



17:08 Dzieci z klas I-III wracają po feriach do szkoły

Po godz. 17 rozpoczęła się konferencja ministra zdrowia, na której Adam Niedzielski poinformował, że nauka stacjonarna w klasach I-III zostanie uruchomiona od 18 stycznia.

Poza tym - do 31 stycznia - utrzymane zostaną wszystkie dodatkowe obostrzenia.



16:34 Irlandia

W Irlandii rośnie liczba zakażeń typem koronawirusa wykrytym w Wielkiej Brytanii; w najnowszych badaniach wykryto go w ponad połowie przeprowadzonych testów - poinformował irlandzki premier Micheal Martin.



Średnia zakażeń z 14 dni wzrosła w ostatnich tygodniach w Irlandii 10-krotnie, do 1291 przypadków na 100 tys. mieszkańców.



Premier oznajmił, że został poinformowany przez naczelnego lekarza Irlandii Tony'ego Holohana, że nowy typ wirusa odpowiada za 45 proc. zakażeń wśród przebadanych ostatnio 92 próbek pobranych od pacjentów, podczas gdy w minionym tygodniu wykryto go tylko w 25 proc. próbek, a dwa tygodnie wcześniej - w 9 proc.



16:32 Marszałek woj. lubelskiego zakażony koronawirusem

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski jest zakażony koronawirusem. Urząd funkcjonuje normalnie - zapewnił rzecznik prasowy marszałka Remigiusz Małecki.



O zakażeniu poinformował w poniedziałek sam Stawiarski na portalu społecznościowym. "Otrzymałem pozytywny wynik testu na Covid-19. Na ten moment czuję się dobrze. Dziękuję za słowa wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia. Pamiętajmy o zasadzie: dezynfekcja, dystans, maseczka" - napisał marszałek woj. lubelskiego.



16:31 Po pierwszej dawce szczepionki wciąż istnieje ryzyko zachorowania na Covid-19

Specjaliści brytyjscy ostrzegą, że po pierwszej dawce szczepionki wciąż istnieje ryzyko zachorowania na Covid-19. Przed otrzymaniem drugiej dawki należy nadal uważać, stosując wszelkie zasady bezpieczeństwa, tak jakby się nie było zaszczepionym.



BBC News informuje, że jedna z pielęgniarek Hywel Dda University Health Borad, która nie chciała ujawnić swego nazwiska, zachorowała na Covid-19 trzy tygodnie po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki koncernu farmaceutycznego Pfizer oraz firmy biotechnologicznej BioNTech. Nie otrzymała ona jeszcze drugiej dawki preparatu, dającego większą gwarancję uzyskania odporności przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.



Szczepionka Pfizera, podobnie jak inne preparaty tego typu, np. firmy Moderna, podawane są dwóch dawkach. Dopiero po ich otrzymaniu jest prawie 95 proc. gwarancja wywołania w układzie odpornościowym przeciwciał przeciwko koronawirusowi.

16:28 Nanoszczepionka

Nanoszczepionka przeciwko Covid-19 może być tanim i praktycznym uzupełnieniem programu szczepień, szczególnie w krajach o niższym poziomie zamożności - przekonują na łamach czasopisma "ACS Central Science" naukowcy ze Stanford University. Opracowany przez nich preparat jest tani w produkcji, łatwy do przechowywania i już jedna jego dawka wywołuje u badanych myszy silną reakcję odpornościową. Nanoszczepionka zawiera cząsteczki białka wirusa SARS-CoV-2 umocowane na cząsteczce ferrytyny - białka magazynującego w naszym organizmie żelazo.



16:14 Harmonogram szczepień przeciw Covid-19

Od 18 do 22 stycznia szczepieni przeciw Covid-19 będą mieszkańcy DPS; od 15 stycznia możliwość umawiania na szczepienia seniorów powyżej 80. roku życia, a od 22 stycznia seniorów powyżej 70. roku życia; 25 stycznia ruszają szczepienia populacyjne dla wszystkich powyżej 70. roku życia - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.





15:20 Rosyjska szczepionka

Ministerstwo zdrowia Rosji zgodziło się na badania kliniczne Sputnika Light - uproszczonej wersji rosyjskiej szczepionki przeciw Covid-19, Sputnika V. W testach weźmie udział 150 ochotników. Sputnik Light w postaci jednej dawki ma ułatwić masowe szczepienia.



Testy prowadzić będzie Ośrodek im. Nikołaja Gamalei, który opracował Sputnika V. Uproszczona wersja szczepionki wektorowej, jaką jest Sputnik V, będzie zawierać tylko jeden z dwóch składników pierwowzoru. Będzie wymagała tylko jednego zastrzyku, a nie dwóch w odstępie trzech tygodni.

15:17 Szczepionka Pfizer/BioNTech

Niemiecki producent szczepionek przeciw Covid-19, firma BioNTech, partner amerykańskiej grupy farmaceutycznej Pfizer, poinformował, że zamierza w tym roku wyprodukować dwa miliardy dawek swojej szczepionki.



"Obecnie uważamy, że możemy potencjalnie dostarczyć łącznie około dwóch miliardów dawek do końca 2021 r., co uwzględnia zaktualizowaną (liczbę) 6 dawek (z jednej fiolki)" - powiadomił BioNTech.

15:16 Szczepienia w Polsce

Mamy łącznie do Polski dostarczonych 1 mln 51 tys. dawek szczepionki, z tego do szpitali węzłowych trafiło 456 tys. szczepionek - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



Podkreślił, że w Agencji Rezerw Materiałowych zachowanych jest 50 proc. szczepionek, które trafiają do Polski po to, żeby pacjent, którzy otrzymuje pierwsza dawkę szczepionki, miał gwarancję otrzymania drugiej dawki.



Dopiero po drugiej dawce uzyskujemy pełną odporność i nie chcemy, żeby pacjenci byli narażeni na jakieś problemy logistyczne ze strony producenta - powiedział szef KPRM.



13:55 Anglia

Centrum szczepień w Londynie / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Siedem masowych centrów szczepień - które są zaadoptowanymi do tego celu halami wystawienniczo-konferencyjnymi i dużymi obiektami sportowymi - ruszyło w Anglii. Szczepione mogą w nich być cztery osoby na minutę.

Jedno z nich znajduje się na torze wyścigów konnych w Epsom. Pozostałe ośrodki znajdują się w Londynie, Birmingham, Manchesterze, Bristolu, Newcastle i Stevenage.

We wszystkich tych miejscach od samego rana ustawiały się kolejki. Oprócz nich jeszcze w tym tygodniu szczepienia zaczną się w kilkuset kolejnych placówkach prowadzonych przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz w niewielkich centrach szczepień w lokalnych aptekach. Jak poinformował NHS England, angielski oddział publicznej służby zdrowia, do końca tygodnia szczepienia w Anglii mają być wykonywane w ok. 1200 punktów.

13:42 Włochy

Nowym pacjentem nr 1 we Włoszech w tej pandemii jest kobieta z Mediolanu zakażona koronawirusem w listopadzie 2019 roku - ogłosili badacze. Oficjalnie za pierwszego chorego uważano młodego mężczyznę, który trafił do szpitala w Codogno w Lombardii 20 lutego 2020 roku.

O odkryciu nowego pierwszego pacjenta z koronawirusem we Włoszech poinformowano na łamach pisma naukowego "British Journal of dermatology", gdzie opublikowane zostały rezultaty badań naukowców pod kierunkiem Raffaele Gianottiego z uniwersytetu w Mediolanie we współpracy z Europejskim Instytutem Onkologii.

Z ich ustaleń wynika, że pierwszą zakażoną w tym kraju osobą była 25-letnia kobieta, której 10 listopada 2019 roku wykonano biopsję skóry z powodu dermatozy. Wykryto u niej obecność koronawirusa.

Te kolejne ustalenia naukowców wskazują wyraźnie na to, że wirus SARS-CoV-2 szerzył się w Lombardii na co najmniej trzy miesiące przed oficjalnym wybuchem epidemii w tym regionie Włoch jako pierwszym w Europie.

13:36 Wsparcie dla gmin górskich

Rząd na wsparcie dla gmin położonych na terenach górskich zamierza przeznaczyć ponad 700 mln zł - poinformował wicepremier Jarosław Gowin. Dodatkowo rząd zamierza refundować 80 proc. umorzenia podatków od nieruchomości.



12:52 Szczepienia przeciw Covid-19

W pierwszej kolejności z tzw. grupy pierwszej szczepione będą osoby, które ukończyły 80 lat, potem osoby powyżej 70 lat - powiedział podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że ta "hierarchia" szczepień będzie zapisana w rozporządzeniu epidemicznym.

12:22 Powrót dzieci do szkół

W sprawie powrotu dzieci z klas 1-3 do szkół brane pod uwagę są dwie opcje - przedłużenie aktualnych obostrzeń i nauka zdalna albo uruchomienie nauki stacjonarnej w dwóch województwach najmniej obciążonych pandemią, czyli w świętokrzyskim i małopolskim - powiedział szef MZ Adam Niedzielski.

Szef KPRM Michał Dworczyk pytany w poniedziałek programie "Tłit" Wirtualnej Polski, kiedy dzieci wrócą do szkół, przekazał, że "w najbliższych godzinach proszę się spodziewać komunikacji w tej sprawie".

12:19 Badania kliniczne sprayu do nosa zabijającego koronawirusa

W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się badania kliniczne sprayu do nosa produkcji kanadyjskiej firmy SaNOtize. Według wcześniejszych badań oparty na tlenku azotu preparat ma 99,9 proc. skuteczności w walce z SARS-CoV-2.

Po pomyślnym ukończeniu prób klinicznych producenci leku mają zamiar wystąpić o warunkowe dopuszczenie substancji do użytku, najpierw w Kanadzie, a później w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

11:49 Covid-19 i co dalej?

Większość pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 pół roku później odczuwa jeszcze co najmniej jeden z objawów choroby - pisze czasopismo "Lancet" na podstawie badań pacjentów z epicentrum początku pandemii w chińskim mieście Wuhan. Badania 1733 pacjentów hospitalizowanych w okresie od stycznia do maja ubiegłego roku wykazały, że trzy czwarte z nich jeszcze pół roku później skarżyło się na przynajmniej jeden z objawów, najczęściej zmęczenie, osłabienie mięśni, czy kłopoty ze snem. Często towarzyszą im także objawy psychiatryczne, stany lękowe, czy depresja.

11:46 Polska

Kolejna branża idzie do sądu z polskim rządem. Tym razem to właściciele kilkunastu dyskotek składają pozew zbiorowy przeciw skarbowi państwa. Wcześniej zrobili to przedsiębiorcy z branż turystycznej i fitness. Pozwy szykują także handlowcy i transportowcy.

11:40 Tajlandia

Mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem Tajlandia nie zmienia wprowadzonych pod koniec 2020 roku przepisów otwierających granice dla zagranicznych turystów.

Warunkiem jest wykonanie testów na Covid-19 i poddanie się dwutygodniowej kwarantannie w jednym z akredytowanych stołecznych hoteli. Ceny za pobyt zaczynają się od około 27 tys. bahtów (900 dolarów) i obejmują pełne wyżywienie, zapas środków dezynfekujących i maseczek, codzienne badania medyczne, a w razie potrzeby - przewiezienie do szpitala.

Z informacji ambasady RP w Bangkoku wynika, że na razie nie jest rozważane zniesienie tego wymogu wobec osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

11:28 Szczepienia przeciw Covid-19

Minister zdrowia jest przekonany, że w perspektywie końca lutego w Polsce będzie prawdopodobnie zaszczepiona w pełni, czyli już po podaniu drugiej dawki, większość chętnych medyków.

Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia zeszłego roku. Od tego czasu wykonano 203 053 szczepień.

11:10 Ukraina

Według danych ministerstwa ochrony zdrowia w ubiegłym tygodniu, kiedy prawosławni i grekokatolicy obchodzili Boże Narodzenie, na Ukrainie wykryto ok. 41 tys. zakażeń SARS-CoV-2 - prawie 7 tys. mniej niż tydzień wcześniej. Minionego tygodnia przeprowadzono ok. 161 tys. testów PCR na obecność Covid-19. W związku z infekcją lub jej podejrzeniem hospitalizowanych jest według stanu z poniedziałku ok. 22 tys. ludzi.

10:35 Nowe dane

Mamy 4 622 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (627), zachodniopomorskiego (570), pomorskiego (509), wielkopolskiego (446), kujawsko-pomorskiego (388), małopolskiego (233), śląskiego (233), dolnośląskiego (227), łódzkiego (218), warmińsko-mazurskiego (210), lubuskiego (190), podkarpackiego (159), lubelskiego (138), opolskiego (127), świętokrzyskiego (97), podlaskiego (75). 175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 65 osób.





10:10 Polska

Wszystko wskazuje na to, że szczepić przeciw Covid-19 będziemy musieli się co roku - powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk w rozmowie z wprost.pl.

"Nie zadeklaruję, że trzydziestolatkowie zostaną zaszczepieni np. w maju, czerwcu albo w lipcu" - powiedział szef KPRM.

10:03 Francja

Rząd Francji powinien rozważyć zamknięcie granic nie tylko z Wielką Brytanią, ale i z innymi krajami silnie dotkniętymi brytyjską odmianą koronawirusa - powiedział epidemiolog i doradca francuskiego rządu Arnaud Fontanet.

Ekspert, który wystąpił w telewizji BFM TV, podkreślił też, że aby opanować sytuację związaną z pandemią Covid-19 we Francji należy zaszczepić przed końcem marca 10-15 mln osób, a do końca czerwca - kolejnych 25-30 mln.

W czwartek premier Jean Castex zapowiedział, że granica Francji z Wielką Brytanią pozostanie zamknięta do odwołania; ponadto do 20 stycznia przedłużono obowiązującą w kraju godzinę policyjną - od godz. 20 do godz. 6.

10:01 Rosja

Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, który finansował produkcję szczepionki na koronawirusa Sputnik V poinformował, że preparat ten otrzymało dotąd ponad 1,5 mln osób. Producent podał, że rosyjska szczepionka została zaakceptowana na Białorusi, w Serbii, Argentynie i Boliwii.



09:17 Polska

Michał Dworczyk z kancelarii premiera poinformował, że w najbliższych godzinach zostaną przedstawione decyzje ws. powrotu dzieci do szkół.

Dopytywany, czy obostrzenia obowiązujące do 17 stycznia zostaną przedłużone, przekazał, że "właśnie na tę komunikację czekamy".

09:06 Słowacja

Od dzisiejszego poranka w rejonie słowackiej Nitry w środkowej części kraju obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z domu bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

W Nitrze i najbliższej okolicy odnotowuje się najwięcej zachorowań na Covid-19 w kraju. Sytuacja jest na tyle poważna, że w ubiegłym tygodniu wojsko śmigłowcami dowoziło respiratory dla najciężej chorych, a na cmentarzach ustawiono specjalne chłodnie na ciała zmarłych, których zakłady pogrzebowe nie zdążyły pochować. Jednym z powodów takiej sytuacji ma być wykrycie w tym rejonie brytyjskiej mutacji koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa.

08:37 Dr Artur Zaczyński w RMF FM o wolnym tempie szczepień: Musimy się nauczyć taśmociągu

"Pandemia przez rok nie odpuściła i powinniśmy wziąć pod uwagę to, co się dzieje w innych krajach oraz liczby w naszym kraju" - podkreśla doktor Artur Zaczyński w Porannej rozmowie w RMF FM, mówiąc o utrzymywaniu obostrzeń. Pytany o trzecią falę zachorowań zastępca Dyrektora CSK MSWiA ds. Medycznych dodaje, że "część osób się nie bada. Przechodzi Covid-19 jako przeziębienie i potem trafiają do szpitali w stanie zagrożenia życia". "Musimy się nauczyć taśmociągu" - tak obrazowo doktor Zaczyński mówił o wolnym tempie szczepień w Polsce.

08:13 Polska

Powinniśmy się szykować na przedłużenie obecnie obowiązujących ograniczeń związanych z koronawirusem. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.

07:23 Misja WHO do Pekinu

Międzynarodowy zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odpowiedzialny za badanie źródeł pandemii Covid-19, przybędzie do Chin 14 stycznia - poinformowała w poniedziałek chińska państwowa komisja zdrowia. Nie podano programu wizyty.

Pierwotnie kilkunastoosobowy zespół WHO miał udać się do Chin na początku stycznia, by przeanalizować pierwsze wykryte przypadki zakażeń koronawirusem. Wizyta opóźniła się jednak z powodu braku zezwolenia władz w Pekinie, co chińskie MSZ określiło jako nieporozumienie.

07:02 Nowy test na koronawirusa

Powstał oparty na nanomateriałach test, który wykrywa przeciwciała skierowane przeciw dwóm antygenom koronawirusa w czasie 10-12 sekund. W ten sposób może zidentyfikować infekcję, a także ocenić reakcję pacjenta na szczepienie.

06:45 Polska

Część przedsiębiorców z Podhala zapowiada, że wznowi działalność po 17 stycznia, bez względu na ewentualne dalsze obostrzenia. W regionie powstała nawet inicjatywa "Góralskie Veto", która zrzesza kilkaset osób.

06:33 Protest uczniów we Włoszech

Poniedziałek jest we Włoszech dniem strajku tysięcy uczniów szkół średnich przeciwko zdalnemu nauczaniu. Gimnazjaliści i licealiści, przede wszystkich z dużych miast na czele z Rzymem, nie podłączą się dziś do platform internetowych, na których odbywają się lekcje.

Od tygodnia normalnym nauczaniem objęci są po świątecznych feriach uczniowie szkół podstawowych w większości kraju.

06:29 Niemcy

W ciągu ubiegłej doby wykryto w Niemczech 12 497 nowych przypadków koronawirusa i odnotowano 343 zgony. Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zbliża się do 2 mln i wynosi obecnie 1 921 024 a zgonów 40 686.

W kraju obowiązuje lockdown, czyli zakaz opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:26 Kolejna partia szczepionek przeciw Covid-19 w drodze do Polski

W poniedziałek do Polski trafi transport 360 tys. dawek szczepionek przeciwko Covid-19 firmy Pfizer, a we wtorek 29 tys. dawek szczepionek Moderny. Do tej pory zaszczepiono w Polsce nieco ponad 200 tys. osób.

W ocenie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi akcja szczepień w Polsce jest dobrze zorganizowana, "ale idzie troszeczkę za wolno".

06:20 Polacy a szczepienia przeciw Covid-19 - najnowszy sondaż

Bardzo duży wzrost osób deklarujących, że chce się zaszczepić przeciwko Covid-19 - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z badaniem z listopada, liczba chętnych wzrosła o 25 pkt proc. W najnowszym badaniu 47,9 proc. Polaków zadeklarowało, że zdecydowanie zaszczepi się przeciwko Covid-19. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 19,7 proc.

06:08 Testy na koronawirusa dla nauczycieli

Dziś rozpoczną się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 15 stycznia.

05:06 Brazylia

W ciągu ub. doby potwierdzono w Brazylii 29 792 nowe zakażenia koronawirusem i 469 kolejnych zgonów. Trwają przygotowania do masowej akcji szczepień, w tym z wykorzystaniem chińskiej szczepionki CoronaVac.

Łączna liczba zakażeń od początku pandemii sięgnęła 8,1 mln a oficjalny bilans ofiar śmiertelnych to 203 100.

05:04 Meksyk

W położonym na północy Meksyku stanie Tamaulipas wykryto nową mutację koronawirusa po raz pierwszy stwierdzoną w Wielkiej Brytanii. Stwierdzono ją u 56-letniego mężczyzny, który przyleciał 29 grudnia ze stolicy Meksyku do miasta Matamoros, położonego w pobliżu granicy z USA.

Mężczyznę określono jako "międzynarodowego podróżnika"; jego personaliów i narodowości nie ujawniono.

Federalne ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 10 003 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i 502 kolejnych zgonach.

05:00 USA

Do 374 008 wzrosła w USA w niedzielę liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu ub. doby zmarło 1856 Amerykanów.

Przy obecnym tempie styczeń będzie najbardziej tragicznym miesiącem epidemii w USA - ostrzega portal CNN. Poprzednim był grudzień z rekordową liczbą 77 431 zgonów z powodu Covid-19.

04:57 Francja

W Marsylii na południu Francji wykryto siedem przypadków brytyjskiego wariantu wirusa. Sytuacja epidemiczna "jest niepokojąca" - ocenił mer Benoit Payan. "Teraz liczy się każda minuta, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się angielskiego wariantu" - ostrzegł. Wezwał rząd do "zintensyfikowania kontroli na lotniskach" i zwrócił się do "ministrów o wprowadzenie drastycznych środków dotyczących wjazdu i wyjazdu z terytorium".