Wielka Brytania rozpoczyna szczepienia przeciw Covid-19. W zeszłym tygodniu brytyjska agencja ds. regulacji leków MHRA dopuściła do użycia szczepionkę opracowaną przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę BioNTech. Wielka Brytania stała się pierwszym państwem świata, które zatwierdziło tę szczepionkę i we wtorek jako pierwsza rozpocznie szczepienia. Rejestracja chętnych do szczepień rusza na Węgrzech. Rząd przedstawi przed południem narodową strategię szczepień w Polsce. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 67,2 mln ludzi na świecie, ponad 1,53 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii w kraju i na świecie znajdzie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

