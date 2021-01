Już jutro możemy dowiedzieć się, czy najmłodsi uczniowie wrócą po feriach do szkół, czy też będą kontynuować naukę zdalnie. "Jutro będziemy ostatecznie decydować na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, jakie wydajemy rekomendacje dla dyrektorów szkół i kiedy myślimy o powrocie dzieci do szkół" – ogłosił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek / Tomasz Gzell / PAP

W tej chwili, przypomnijmy, w całym kraju trwają ferie zimowe: ze względu na pandemię koronawirusa rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował, że we wszystkich regionach ferie odbywać się w jednym terminie: od 4 do 17 stycznia.

Wciąż natomiast nie wiadomo, czy po 17 stycznia najmłodsi uczniowie - klas 1-3 podstawówek - wrócą do szkół, czy też będą nadal uczyć się zdalnie.

Ta decyzja - jak zapowiedział w nagraniu wideo opublikowanym na Twitterze szef MEiN Przemysław Czarnek - podjęta ma zostać w piątek.

"Dzisiaj cała seria spotkań, która ma służyć temu, ażebyśmy wypracowali na jutrzejszy Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ostateczne rekomendacje z naszej strony dla pana premiera i dla Rady Medycznej co do powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia" - poinformował Przemysław Czarnek, dodając, że spotkał się m.in. z ministrem zdrowia Adam Niedzielskim, z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi i kuratorami oświaty.

"Jutro będziemy ostatecznie decydować na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, jakie wydajemy rekomendacje dla dyrektorów szkół i kiedy myślimy o powrocie dzieci do szkół. Mówimy oczywiście o dzieciach klas 1-3" - zapowiedział minister.

W kolejnym nagraniu wideo zwrócił uwagę, że mieliśmy dzisiaj "kolejną zwyżkę (...) zarażeń koronawirusem: mamy ponad 12 tysięcy zarażeń po dniu wolnym od pracy, wczoraj było to również ponad 14 tysięcy".

"Nie mówimy więc o stabilnej sytuacji, musimy mieć to na względzie. Dlatego jutrzejsze dane dot. zachorowań będą również decydowały o tym, jakie będą te warunkowe chociażby rekomendacje dla dyrektorów szkół - po to też, żeby nie trzymać dyrektorów szkół w niepewności do ostatniego momentu, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem informować o tym, co zamierzamy zrobić po 17 stycznia" - podsumował Przemysław Czarnek.

Nieoficjalne ustalenia RMF FM: Rząd rozważa przedłużenie obostrzeń

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM, rząd Mateusza Morawieckiego rozważa przedłużenie koronawirusowych obostrzeń o tydzień lub dwa. Ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, ale - jak wynika z informacji naszych reporterów - częściowe znoszenie restrykcji od 18 stycznia jest bardzo mało prawdopodobne.

Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o powrót najmłodszych uczniów do szkół, stwierdził: "Tutaj byłbym bardziej wstrzemięźliwy co do stwierdzenia, że to jest wariant możliwy. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie oceniał informacje dot. liczby zachorowań z ostatnich dni, po świętach Bożego Narodzenia i sylwestrze, i taka decyzja będzie podjęta dopiero po tych informacjach".

Dodał, że nie jest "tak dużym optymistą" w kwestii powrotu dzieci do szkół 18 stycznia.

"Spodziewam się, że ta decyzja zostanie ogłoszona najpóźniej w poniedziałek" - zaznaczył również rzecznik rządu.