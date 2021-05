Od dziś osoby w wieku od 25 do 27 lat mogą rejestrować się na szczepienia. Dziś też oczekiwana jest decyzja brytyjskiego rządu w sprawie tego, czy i gdzie będzie można wyjeżdżać za granicę od 17 maja, a także o oznaczeniu poszczególnych krajów kolorami czerwonym, żółtym i zielonym, co będzie oznaczało różne wymogi odnośnie testów i kwarantanny po powrocie. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u 155 mln ludzi na świecie, a ponad 3,24 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

/ DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

10:37 Wesela

Nawet najmłodsze dzieci będą uwzględniane w limitach wstępu na wesela i inne imprezy okolicznościowe. W nocy opublikowane zostało rządowe rozporządzenie zakładające wznowienie wesel od 15 maja. Przepisy określają liczbę gości np. weselnych - i nie przewidują wyjątków dot. dzieci. Dla organizatorów takich wydarzeń może to być dużym utrudnieniem.





10:36 Nowe dane

Mamy 6 047 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 453 pacjentów z Covid-19.





10:15 Szczepienia

Mamy wykonane 13 mln szczepień przeciwko Covid-19 - przekazał szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk i dodał, że zarejestrowanych osób, w tym na drugą dawkę, jest ok. 20 mln.



10:15 Morderna

Amerykańska firma farmaceutyczna Moderna podała, że jej szczepionka przeciwko Covid-19 jest w 96 proc. skuteczna wśród młodzieży w wieku 12-17 lat - wynika z pierwszych badań klinicznych.

07:32 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach zdiagnozowano 414 188 nowych zakażeń koronawirusem, 3915 zainfekowanych osób zmarło - wynika z danych z piątku resortu zdrowia tego kraju. Jedynie w tym tygodniu w Indiach odnotowano 1,57 mln zakażeń i ponad 15,1 tys. zgonów.

Od wybuchu epidemii w Indiach zgłoszono 21,49 mln infekcji i 234 083 zgony w związku z Covid-19.

Ale piątkowe dane dotyczące nowych zakażeń są rekordowe od początku pandemii - zwraca uwagę anglojęzyczny dziennik "Times of India".





07:05 Hotele

Koniec lockdownu w turystyce. O północy działalność wznawiają hotele, które były zamknięte od 20 marca. Jak zauważa "Rzeczpospolita", straty hoteli opiewają na miliardy złotych. Część obiektów trafia na wyprzedaże.







06:46 Grecja

Polscy turyści od 19 kwietnia mogą wjeżdżać do Grecji, ale od 14 maja będzie to łatwiejsze. "Otwieramy cały sektor turystyczny i do tego czasu zniesiona zostanie znaczna część restrykcji wz. z epidemią" - zapowiedział minister turystyki Grecji Haris Theoharis.







06:19 Koronawirus u zwierząt

U 31 proc. domowych psów i 40 proc. kotów naukowcy wykryli SARS-CoV-2 po diagnozie ich właścicieli. Z wyższym ryzykiem infekcji wiązała się m.in. sterylizacja zwierzęcia. Tak mówi wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Rio de Janerio.







05:55 San Marino

W szpitalu w San Marino zamknięto oddział dla chorych na Covid-19. Do domu wypisany został ostatni pacjent - podał miejscowy dziennik "Libertas". Miesiąc temu przebywało tam 40 chorych, a na intensywnej terapii nie było wolnego miejsca.

Ostatniej doby w San Marino, gdzie mieszka 33 tysiące osób, zanotowano jedno nowe zakażenie; siedem osób zostało uznanych za wyleczone.

05:13 Szczepienia

Zgodnie z harmonogram szczepień w piątek przyszła kolej na rejestrację osób w wieku od 25 do 27 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. Po raz pierwszy jednego dnia odbywają się zapisy trzech roczników.



05:11 Brazylia

Liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii od początku pandemii przekroczyła 15 milionów. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 73 380 nowych infekcji. Resort zdrowia podał także, że w minionej dobie zmarło 2550 osób. Tym samym ogólna liczba przypadków śmiertelnych w Brazylii wynosi 414 949.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim krajem na świecie, za USA i Indiami, natomiast pod względem śmiertelności jest na drugim miejscu za USA.

