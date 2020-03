W Polsce potwierdzono dwa kolejne przypadki koronawirusa. Zarażenie stwierdzono u mężczyzny z województwa śląskiego i kobiety z województwa mazowieckiego - podało Ministerstwo Zdrowia.

/ RMF FM / RMF FM

Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie.

Oboje pacjenci są w dobrym stanie. Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi.







Część osób już trafiła na kwarantannę.



8 osób zakażonych w Polsce

To oznacza, że w Polsce stwierdzono już 8 zakażeń.W środę podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Zarażony 66-latek wrócił autokarem z Niemiec, jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze. W piątek o kolejnych przypadkach zarażenia koronawirusem poinformował podczas pilnej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jedną z zarażonych jest kobieta, która podróżowała autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce zdiagnozowano zarażenie koronawirusem. Pacjentka przebywa w Ostródzie.

Pozytywny wynik testów potwierdzono również u małżeństwa, które wróciło z północnych Włoch. Para przebywa w szpitalu w Szczecinie. Czwarty zarażony pacjent to 26-latek hospitalizowany we Wrocławiu, koronawirusem prawdopodobnie zaraził się w Wielkiej Brytanii.



Szósty przypadek potwierdzono w sobotę - to także mężczyzna, który podróżował autobusem z pierwszym zarażonym. Pacjent na stałe mieszka w Niemczech, był wcześniej poddany kwarantannie domowej, po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem został przetransportowany do szpitala w Ostródzie.

Ponad 100 tys. zarażonych na całym świecie

Na całym świecie stwierdzono już ponad 100 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem: 80 tysięcy w Chinach, ponad 7000 w Korei Południowej, prawie 6000 w Iranie i ponad 4500 we Włoszech. W sumie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 3400 osób.

Mogłeś zakazić się koronawirusem? Sprawdź, co powinieneś zrobić

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwowali u siebie objawy, takie jak:

· gorączka,

· kaszel,

· duszność i problemy z oddychaniem;

· powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.





Podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i nie zaobserwowali u siebie wskazanych objawów, powinni przez kolejne dwa tygodnie kontrolować swój stan zdrowia. Kontrola ta powinna obejmować codzienny pomiar temperatury ciała oraz zwrócenie uwagi na objawy grypopodobne (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią objawy, można zakończyć kontrolę.

Zaś jeśli się pojawią, należy telefonicznie powiadomić sanepid lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.Sanepid wskazuje, że jeśli ktoś był w północnych Włoszech i miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, powinien bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można zadzwonić na rządową infolinię dotyczącą koronawirusa. Numer telefonu: 800 190 590.