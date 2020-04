Pracownicy i wolontariusze wspierający pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (woj. łódzkie) apelują o zgłaszanie się pielęgniarek, które mogłyby pomóc w opiece nad chorymi. W drzewickim DPS trwa walka z koronawirusem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy kilkanaście dni temu wykryto przypadki zakażenia koronawirusem. Pozytywne wyniki testów były zarówno u mieszkańców, jak i u opiekunów, pracowników oraz personelu medycznego.

W niedzielę burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski informował w specjalnym komunikacie, że "liczba zakażonych w DPS W Drzewicy wynosi 78 osób - 45 mieszkańców i 33 pracowników". Burmistrz dodał, że zmarła także jedna z mieszkanek drzewickiego DPS.



Starosta opoczyński, który prowadzi placówkę, burmistrz miasta i wojewoda łódzki zapewnili środki ochrony, lekarstwa i żywność. Brakuje jednak personelu medycznego. Pracownicy i trzy pielęgniarki są już u kresu sił - powiedziała jedna z osób, która jest w budynku.



Są jednak ochotnicy, którzy będą musieli przejść później kwarantannę. Dotychczas zgłosiło się czterech wolontariuszy: dwóch żołnierzy Wojskowej Obrony Terytorialnej, jeden mieszkaniec miasta i miejscowy poseł PiS Robert Telus.



Brakuje ludzi do pomocy. Ludzi, którzy towarzyszyć będą starszym osobom w takim codziennym życiu. Chodzi o to, aby pomóc. I to dotyczy zarówno umycia, jak i spędzenia chwili z pensjonariuszem na przykład na rozmowie - opowiedział poseł Telus.



Potrzebujemy pielęgniarek, aby te trzy, które prawie non stop pracują, mogły trochę odpocząć. Potrzebujemy też innych. W niektórych z nas rodzi się pytanie "Czy ja się nadaję?" Tak, nadaje się każdy - zaapelował o pomoc dla drzewickiego DPS Robert Telus.