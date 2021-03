Tylko osiem wolnych miejsc intensywnej terapii jest w tej chwili w Krakowie, a tylko 20 w całej Małopolsce. To dramatyczne dane, a lekarze alarmują, że liczba hospitalizacji osób zakażonych koronawirusem wzrasta.

Zdj. ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

Do tej pory na tysiąc chorych na Covid-19 do szpitala trafiało średnio około 30 osób. Teraz to ponad dwa razy więcej.

Niestety pacjenci zgłaszają się do lekarza często za późno - podkreśla doktor Wojciech Serednicki, pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw intensywnej terapii, odpowiedzialny za walkę z Covid-19.

Czas hospitalizacji, zwłaszcza jeśli chory zgłasza do szpitala zbyt późno, jest wydłużony. Nie da się zrobić terapii w ciągu pięciu, siedmiu dni. Czasami wymaga dwóch, trzech tygodni - mówił w rozmowie z Markiem Balawajdrem dr Serednicki.

Ekspert podkreślił, że gdy pacjent trafia do lekarza w siódmej czy ósmej dobie od zakażenia, to arsenał środków jakie mogą wykorzystać medycy, jest ograniczony. Jeżeli dochodzi do rozwoju powikłań wielonarządowych, jeżeli dochodzi do rozwoju sytuacji takich, w których pacjent jest już zakażony w zakresie dróg oddechowych nie tylko wirusem, ale również bakteriami, to niestety niewiele możemy zrobić - podkreśla i dodaje: Umierają coraz młodsi ludzie.

Jego zdaniem, gdy 30-, 40-, 50-latkowie trafiają pod opiekę lekarską dopiero w siódmej lub ósmej dobie od zakażenia, to mają mniejsze szanse na przeżycie.

