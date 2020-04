W Sejmie ruszył kolejny dzień dziewiątego posiedzenia izby tej kadencji. Posłowie najpierw wysłuchają informacji Prezesa Rady Ministrów o sytuacji epidemiologicznej, a potem będą głosować nad pomysłem PiS-u, by w wyborach prezydenckich 10 maja zagłosować korespondencyjnie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wideo youtube

10:58

Owszem, pracujecie, nawet po nocach. Ale na Nowogrodzkiej, gdzie od tygodnia trwają partyjne przepychanki z wicepremierem Gowinem w sprawie wyborów. W ciągu tygodnia nie złożyliście ani jednej ustawy. Ani jednego projektu, który pomógłby zwalnianym pracownikom czy bankrutującym firmom. Za to złożyliście dwie ustawy dotyczące zmieniające kodeks wyborczy. To pokazuje wasze priorytety - powiedział Gawkowski.

10:54

W imieniu Lewicy przemawia poseł Krzysztof Gawkowski. Pan premier mówił długo, ale jak zwykle niczego nie powiedział. Te wszystkie prezentowane dane, nie mają żadnego pokrycia w faktach. Dlaczego pan nie wspomniał, że w marcu prawie pół miliona osób straciło pracę? Dlaczego pan nie powiedział, że kilkaset tysięcy firm zawiesiło działalność lub po prostu zbankrutowało? - stwierdził.

10:50

Apeluję o zaprzestanie propagandy. Niedawno marszałek Terlecki mówił, że mamy najlepszy system ochrony zdrowia. Premier Morawiecki kazał Niemcom się uczyć od Polski. Apeluję o uczciwość. Jesteśmy gotowi do wspólnej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami. Ale apeluję: choć raz bądźcie uczciwi - powiedział Budka.

10:47

W imieniu Platformy Obywatelskiej na mównice wyszedł Borys Budka. Gdzie byliście, kiedy proponowaliśmy 20 miliardów na służbę zdrowia? Kiedy upominaliśmy się o prawa opiekunów osób niepełnosprawnych? Kiedy chcieliśmy pomóc wszystkim polskim firmom? Odrzuciliście wszystkie nasze poprawki. (...) Płacząca matka 3-latka i 11-latka pracowała w hotelu, zamknięto z dnia na dzień jej miejsce pracy. To są ludzkie tragedie. A Wy proponujecie, żeby poczta czytała naszą korespondencję - powiedział.

10:39

Po informacji premiera Mateusza Morawieckiego na mównicę wejdą przedstawiciele wszystkich ugrupowań i kół parlamentarnych. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości przemawia poseł Tomasz Latos.



10:38

Zachęcam do przeanalizowania ekspertyz, którymi się posługujemy. Nikt nie wie, w jaki sposób będzie przebiegał ten kryzys. Pandemia przypomina do pewnego stopnia wpływ, jaki miały wszystkie kryzysy jednocześnie. (...) Kryzys jest nietypowy, bo uderza w stronę popytową i podażową gospodarek. Z dużą dozą ostrożności musimy podchodzić do wielu działań. Trzeba konsolidować podejście w ramach polityk gospodarczych, z ostrożnością podchodzić do podejmowanych działań - powiedział w Sejmie premier.

10:35

Kierujemy misje pomocowe do innych krajów. Służy to także zdobywaniu doświadczenia - powiedział Morawiecki.

10:30

Epidemia uderzyła w podstawy gospodarki. Dotknęło to Unię Europejską, która musi teraz zbudować odważny pakiet dla gospodarki. Polska od kilku lat na arenie unijnej mówi głośno - koniec z rajami podatkowymi. To pozwoli uzyskać niezbędne środki - powiedział Morawiecki.

10:28

Do Polski przyjechał już transport 165 nowych respiratorów z 1000 zamówionych - stwierdził premier.



10:27

"200 tys. firm złożyło wnioski do odpowiednich instytucji. Na koniec tego tygodnia spodziewamy się 280 tys. takich wniosków" - poinformował Morawiecki.



10:25

Musimy odbudować polski potencjał produkcyjny, ale też trwałe przebudować strukturę produkcji, aby zabezpieczyć się na przyszłość - stwierdził premier.



10:23

Stoimy przed ogromną niewiadomą w życiu społecznym i gospodarczym. Kryzys, który jest udziałem całego świata, stał się przedmiotem ogromnej troski i analiz - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

10:21

Cały czas zwiększamy liczbę przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa. Obecnie jest to 6-7 tysięcy, w najbliższych dniach będzie to 8-9 tysięcy - stwierdził Morawiecki w Sejmie.

10:19

10:18

10:17

Staramy się czerpać wiedzę z różnych analiz. Spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami, w maju, w czerwcu - powiedział Morawiecki.



10:16

Nikt na świecie nie wie, jaki będzie dalszy przebieg epidemii koronawirusa. To powoduje, że musimy starać się zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ale także funkcjonować w nowych warunkach - stwierdził Prezes Rady Ministrów.



10:15

10:13

Wszystko co robimy, musi służyć zatrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiemy, że musimy być poddani dyscyplinie, przestrzegać zasad i procedur - powiedział premier.



10:10

Swoje przemówienie zaczął premier Mateusz Morawiecki.



10:08

Posłowie wysłuchać mają informacji premiera Mateusza Morawieckiego nt. sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Przewidziane są 7-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.