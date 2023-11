Ministerstwo Zdrowia rozważa powrót obowiązku noszenia maseczek w szpitalach i przychodniach - dowiedział się dziennikarz RMF FM. To konsekwencja rosnącej liczby infekcji, w tym właśnie Covid-19. Obecnie jednego dnia rejestrowanych jest średnio ponad tysiąc zakażeń koronawirusem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zanotowano najwięcej zakażeń od wiosny i więcej niż rok temu w listopadzie. Rosnącą liczbę pacjentów zauważają też lekarze.

Niestety Covid-19 znowu wraca. Wiele osób przychodzi z infekcjami, które wyglądają jak grypa, ale to koronawirus. A objawy łatwo pomylić. Przy grypie jest długo wysoka gorączka, a przy Covidzie może utrzymywać się jeden, dwa dni i później ona znika. Charakterystyczną cechą obecnego zakażenia jest ból głowy w okolicy zatok, czyli czoła - mówi internista Piotr Ligocki.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, dodatni wynik testu na Covid mają najczęściej osoby między 60. a 80. rokiem życia.

Jak ustalił nasz reporter, zarówno w Polsce, jak i na świecie dominuje obecnie mutacja Eris koronawirusa (wariant EG.5). W okresie od końca września do końca października udział tego podwariantu w skali globalnej wyniósł około 45,8 proc.

Jak zmniejszyć ryzyko jesiennej infekcji?

Specjaliści zalecają, by szczególnie chronić osoby szczególnie narażone na poważny przebieg Covid-19, czyli osoby starsze oraz pacjentów z obniżoną odpornością - immunoniekompetentnych.

Jeśli ktoś ma objawy infekcji, warto nałożyć maseczkę. Nos i usta warto zasłaniać, gdy idziemy tam, gdzie jest dużo osób. Przyszedł czas, by powiedzieć o tym, by przypomnieć sobie o zasadach bezpiecznego funkcjonowania. Szczególnie jest to zalecane osobom, które mają choroby przewlekłe, dotyczące różnych układów. Warto pamiętać o myciu rąk. Widzimy wzrost liczby pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy trafiają do szpitali - mówi w rozmowie z RMF FM profesor Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.