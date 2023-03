W najbliższych dniach Ministerstwo Zdrowia powinno podjąć decyzję w sprawie podawania w Polsce piątej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi - ustalił reporter RMF FM. Takie rozwiązanie zarekomendowała już rządowa Rada do spraw Covid-19. Eksperci chcą, by prawo do trzeciej dawki przypominającej zyskały osoby w wieku 60+, medycy i pacjenci z obniżoną odpornością.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Eksperci rządowej Rady ds Covid-19 proponują, by piątą dawkę szczepionki (czyli trzecią dawkę przypominającą) otrzymały także osoby, dla których jako druga dawka przypominająca był podany jeszcze poprzedni preparat, niedopasowany do wariantu Omikron. Chodzi o osoby szczepione tzw. drugim boosterem w okresie kwiecień-wrzesień 2022, gdy zmodyfikowany preparat dopasowany do wariantu Omikron nie był jeszcze dostępny.

Rada ds. Covid-19 zaleca także, by wśród medyków pierwszej kolejności piątą dawkę szczepionki zaktualizowanej o mutacje Ba4 i Ba5 wariantu Omikron otrzymali pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają kontakt z zakaźnymi pacjentami.

Piąta dawka szczepionki przeciwko Covid-19 od jesieni ubiegłego roku podawana jest już we Włoszech.

Jeden preparat przeciwko Covid-19 i grypie?

Jak ustalił nasz dziennikarz, według scenariuszy rozważanych w tej chwili przez polski rząd oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pozostała część populacji prawo do piątej dawki sczepionki otrzymałaby dopiero jesienią. Są szanse, że dopuszczony do użytku będzie już wtedy nowy preparat działający zarówno przeciwko Covid-19, jak i przeciwko grypie.

Doszczepianie w przypadku Covid-19, czyli to przypominanie antygenem, by nasz układ odpornościowy pamiętał o Covidzie cały czas, to coś, co stanie się pewnie rzeczywistością. Być może będzie dziesiąta czy piętnasta dawka. Pamiętajmy, że nowe warianty Covid-19 mogą w pewnych warunkach wywoływać ciężkie przebiegi. Tego by nie było, gdyby osoby chorujące przyjęły szczepionkę - przekonuje pofesor Adam Antczak, pulmonolog, szef rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Podstawowe szczepienie przeciwko Covid-19 przyjęło około 60 procent naszej populacji, a czwartą dawkę około siedmiu procent.

W tym tygodniu dziennie w Polsce potwierdzano średnio około trzech tysięcy nowych zakażeń Covid-19. To o kilkanaście procent więcej niż tydzień wcześniej. W szpitalach przebywa prawie dwa i pół tysiąca osób zakażonych koronawirusem.