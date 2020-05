Ministerstwo Zdrowia w piątek na konferencji prasowej ma ogłosić plany dotyczące częściowego przywracania wesel. To bardzo ważne informacje dla młodych par. Jednocześnie, odpowiednie wytyczne w tej sprawie przygotowuje Ministerstwo Rozwoju.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak informuje nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, można się spodziewać stopniowego przywracania zabaw weselnych.

Początkowo te imprezy będą ograniczone do kilkudziesięciu osób z bliższej lub dalszej rodziny. Najpewniej pojawi się konieczność spisania danych wszystkich gości. Żeby w razie czego można było się z nimi szybko skontaktować.

Konsultacje Ministerstwa Rozwoju

Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje ws. wytycznych dla branż, które czekają na odmrożenie, m.in. eventowej, ślubnej oraz z właścicielami parków rozrywki - poinformował w piątek resort rozwoju. Jak dodano, wytyczne przygotowywane są we współpracy z GIS i Ministerstwem Zdrowia.

Jak przekazano w komunikacie, MR przygotowuje się do 4. etapu odmrażania kolejnych sektorów polskiej gospodarki, który planowany jest na początek czerwca.



Cytowana w komunikacie wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk podkreśliła, że po ubiegłotygodniowym uruchomieniu branży gastronomicznej i branży beauty, resort przygotowuje się do kolejnego etapu odmrażania polskiej gospodarki.



Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy i pracownicy z tych sektorów biznesu, które do tej pory ponosiły największe straty w wyniku pandemii koronawirusa, możliwie szybko wrócili do swojej pracy. W tym celu już od kilku dni prowadzimy rozmowy z przedstawicielami branży eventowej, ślubnej i rozrywkowej. Za nami również uzgodnienia wytycznych dotyczących funkcjonowania m.in. salonów piercingu i tatuażu oraz solariów - powiedziała Semeniuk.