Policja zapowiada kontrole na stokach narciarskich i w galeriach handlowych, gdzie w weekend pojawiły się tłumy. Trwają prace nad planem dystrybucji szczepionki przeciw Covid-19 w Polsce. Ministerstwo Zdrowia wczoraj poinformowało o najniższym od 13 października przyroście nowych zakażeń koronawirusem w Polsce.

W ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia podano informacje o 5 733 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 121 osób. Od początku pandemii wirusa wykryto już u 990 811 Polaków, zmarło 17 271 z nich.

Po weekendzie, w czasie którego Polacy tłumnie wyjechali w góry, policja zapowiada kontrole w na stokach narciarskich. Mundurowi mają się również pojawić w galeriach handlowych, które po otwarciu przeżywały szturm klientów.

W miejscach pracy od weekendu obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa [CZYTAJ WIĘCEJ]

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy system opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem, którzy na czas choroby zostają w domu. Chodzi o Domową Opiekę Medyczną [CZYTAJ WIĘCEJ]

Amerykański minister zdrowia Alex Azar zapowiedział, że dwie pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19 będą dostępne dla Amerykanów przed Bożym Narodzeniem [CZYTAJ WIĘCEJ]

Stacja CNN podała, że na początku rozprzestrzeniania się Covid-19 w Chinach regionalne władze sanitarne zbagatelizowały zagrożenie. Stacja opiera się na dokumentach, które wyciekły z Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

Na całym świecie koronawirusa wykryto już u 63 milionów osób. 1,4 mln z nich zmarło.

Najwięcej zachorowań odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Brazylii.

Przypomnijmy, do danych z 24 listopada resort doliczył te, które nie zostały wcześniej odpowiednio zaraportowane (szerzej piszemy o tym tutaj). W globalnej liczbie zakażeń uwzględniono więc ok. 22 tys. "zgubionych" przypadków, o których informował GIS. To oznacza, że na wykresach 24 listopada mamy 32 733 nowe przypadki, choć dzienna liczba zakażonych przekazana przez resort to 10 139.

Jak zastrzega resort zdrowia, po zmianie sposobu raportowania (centralizacji) - globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

To sprawia, że poniższe wykresy - na skutek wprowadzanych ręcznie przez ministerstwo wstecznych korekt - mogą zawierać pewne rozbieżności.





05:46 Chiny

Na początku rozprzestrzeniania się Covid-19 w Chinach regionalne władze sanitarne zbagatelizowały zagrożenie - twierdzi CNN. Stacja opiera się na dokumentach, które wyciekły z Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.



"W raporcie oznaczonym "dokument wewnętrzny, prosimy o zachowanie poufności", lokalne władze sanitarne w prowincji Hubei, gdzie wykryto koronawirusa po raz pierwszy, podają 10 lutego o potwierdzeniu łącznie 5 918 nowych przypadków. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż przekazana oficjalnie liczba" - podkreśla amerykańska telewizja, zwracając uwagę na liczne rozbieżności w tym, co w istocie się działo, a co zostało ujawnione opinii publicznej.



W obszernym omówieniu materiałów, przekazanych CNN przez niezidentyfikowane źródło, amerykańska telewizja twierdzi, że lokalni urzędnicy ds. zdrowia polegali na wadliwych testach i mechanizmach raportowania. W pierwszych miesiącach epidemii od wystąpienia u pacjentów objawów koronawirusa do potwierdzenia diagnozy upływało średnio 23,3 dnia. Według specjalistów znacznie utrudniało to monitorowanie, jak i zwalczanie choroby. Zgodnie z CNN największe rozbieżności występują w ujawnianiu liczby ofiar śmiertelnych. Podczas gdy 7 marca podano, że liczba zgonów w Hubei od początku epidemii wyniosła 2986, raport wewnętrzny wymienia 3456, w tym 2675 potwierdzonych zgonów, 647 "zdiagnozowanych klinicznie" i 126 zgonów, w przypadku których "podejrzewa się", że spowodował je wirus.







05:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 21 138 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 287 kolejnych zgonów - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Dzień wcześniej resort zdrowia informował o ponad 25 tys. zakażeń i 272 zgonach w ciągu doby.



Od początku pandemii według oficjalnych danych w Brazylii zdiagnozowano 6 335 878 infekcji. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju 173 120 osób. Wyleczono ponad 5 mln 601 tys. pacjentów.



Statystycznie w Brazylii odnotowuje się ponad 82 zgony i ponad 3 tys. zakażonych osób na każde 100 000 mieszkańców.





05:15 USA

W odpowiedzi na gwałtowne nasilenie pandemii stan Nowy Jork przygotowuje się do zwiększenia personelu medycznego i liczby łóżek w szpitalach. Według przewidywań jeszcze więcej zakażeń pojawi się pod koniec roku. Konieczna może być budowa szpitali polowych.



Jak podkreśliła lokalna telewizja NY1, dla gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo kluczowym problemem jest rosnący napływ chorych z powodu koronawirusa do szpitali. Poinformował on, że liczba hospitalizacji w ciągu ostatniej doby sięgała w całym stanie 3532, zmarły 54 osoby, a wskaźnik testów na Covid-19 z wynikiem pozytywnym doszedł do 4,57 proc.