#BrawaDlaWas – dzięki tej akcji chcemy wyrazić swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy walczą z epidemią na pierwszej linii frontu. 7 kwietnia – w Światowy Dzień Zdrowia – wyjdźmy na swoje balkony i niech o godzinie 13.000 rozlegną się gromkie brawa dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, farmaceutów i tych wszystkich, którzy każdego dnia w swoje pracy ryzykują swoim zdrowiem, ratując nasze.

/

W mediach codziennie pojawia się setki nowych informacji o koronawirusie. I choć doceniamy pracę pracowników służby zdrowia, to na co dzień łatwo można zapomnieć o tym, jak bardzo poświęcają siebie i swoje rodziny, by wygrać walkę z epidemią. Wielu z nich zapłaciło już za swoją pracę słoną cenę - sami zachorowali.

Niech zabrzmią dla nich gromkie brawa! Wielu lekarzy powtarza, że najbardziej pomóc możemy stosując się do zaleceń - zostając w domu. Wyjdźmy 7 kwietnia na swoje balkony, otwórzmy okna i niech o godzinie 13:00 przez minutę rozlegną się głośne brawa dla naszych bohaterów.

Podobne akcje odbywały się w różnych krajach, na mniejszą skalę również w Polsce, ale chcemy, aby pracownicy służby zdrowia usłyszeli głośne brawa z każdego zakątka Polski właśnie w ten wyjątkowy dzień.

Małe gesty znaczą bardzo wiele. Pokażmy, że pamiętamy o "białym personelu". 7 kwietnia, o godz. 13 stańmy w oknach i na balkonach i głośno oklaskujmy naszych bohaterów w ramach akcji "#BrawadlaWas".