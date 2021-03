Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 116,7 mln ludzi na świecie, ponad 2,59 mln zakażonych zmarło - informuje amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. W Polsce stwierdzono ostatniej doby ponad 6 tys. nowych zakażeń. Zmarły 32 osoby. W wielu krajach wprowadzane są kolejne restrykcje przeciwepidemiczne. Na świecie trwają szczepienia. Tymczasem Europejskiej Agencji Leków wzywa członków Unii Europejskiej do powstrzymania się od wydawania krajowych zezwoleń na rosyjski preparat przeciw Covid-19 Sputnik V. Najważniejsze informacje o walce z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

11:22 Belgia

W Belgii wprowadzono kolejny etap łagodzenia restrykcji przeciwepidemicznych. Dotyczy m.in. spotkań na świeżym powietrzu, zajęć dla dzieci i działania foodtrucków.

Zgodnie z nowymi regulacjami, w spotkaniach towarzyskich w plenerze może uczestniczyć do 10 osób; Władze zezwoliły również na spotkania w prywatnych ogrodach.

Belgijskie władze pozwoliły również na uroczystości pogrzebowe. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 50 osób, jedna osoba na metr kwadratowy.

Wolno też organizować zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci poniżej 13 lat, w których może maksymalnie uczestniczyć 25 osób. W pomieszczeniach zamkniętych - 10.

10:44

Nowe przypadki zachorowań w Polsce, o których poinformowano, pochodzą z województw: mazowieckiego (1289), pomorskiego (715), śląskiego (520), małopolskiego (499), dolnośląskiego (449), podkarpackiego (431), wielkopolskiego (401), lubuskiego (308), kujawsko-pomorskiego (299), łódzkiego (235), warmińsko-mazurskiego (202), zachodniopomorskiego (188), świętokrzyskiego (128), lubelskiego (122), opolskiego (122) i z podlaskiego (86).





10:35 POLSKA - NOWE DANE

6 170 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 32 osoby - podało Ministerstwo Zdrowia.



10:15 Polska - dane Ministerstwa Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 337 chorych; pod respiratorami jest 1838 pacjentów - podało Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 26 900 łóżek i 2642 respiratory.



W niedzielę resort informował, że hospitalizowanych było 16 861 chorych, w sobotę - 16 725, a w piątek - 16 423. Tydzień temu, 1 marca, MZ podało, że w szpitalach przebywało 14 929 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 22 lutego, informowano, że hospitalizowanych było 12 868 osób.



MZ przekazało w poniedziałek, że na kwarantannie przebywają 219 104 osoby. Ministerstwo podało też, że wyzdrowiało dotąd 1 494 083 zakażonych.

10:12 Wielka Brytania

Od poniedziałku wszyscy pasażerowie muszą przed wyjazdem z Anglii za granicę wypełnić formularz, w którym trzeba podać powód podróży. Niedopełnienie tego obowiązku grozi niewpuszczeniem na lot lub grzywną.



Zgodnie z obecnymi restrykcjami przeciwepidemicznymi, podróże zagraniczne są możliwe tylko z ważnych powodów, takich jak praca, nauka, leczenie czy pilne sprawy rodzinne. Według przedstawionego przez brytyjski rząd planu wychodzenia z lockdownu w Anglii, zakaz odbywania podróży w celach rekreacyjnych obowiązywał będzie co najmniej do 17 maja.





10:00 Warmińsko-Mazurskie

5,7 mln maseczek z odpowiednią datą ważności dotarło do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach i są dostarczane do urzędów gmin. Poprzednią partię z upływającą datą ważności zabrano - podał rzecznik wojewody Krzysztof Guzek.





09:55 Węgry

Na Węgrzech weszły w życie zaostrzone przepisy przeciwepidemiczne, które będą obowiązywać do 22 marca. Ze względu na Dzień Kobiet kwiaciarnie są jeszcze tego dnia otwarte, ale potem także zostaną zamknięte.



Od poniedziałku nie pracują wszystkie sklepy z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii, sklepów na stacjach benzynowych, sklepów sprzedających artykuły niezbędne dla rolnictwa i leśnictwa oraz sklepów z karmą dla zwierząt.



Ponadto zamknięte zostały wszystkie punkty usługowe oprócz gabinetów prywatnej opieki zdrowotnej, placówek finansowych, poczt i serwisów naprawy samochodów.



Szkoły podstawowe i przedszkola zostają zamknięte na Węgrzech do 7 kwietnia, a dzieci będą się uczyć w trybie zdalnym. Szkoły średnie i uniwersytety już wcześniej przeszły na zajęcia online.

09:39 Andrusiewicz o szczepieniach

Od poniedziałku osoby szczepione przeciw COVID-29 będą miały ustalany termin drugiej dawki według nowego schematu, z wydłużonymi odstępami między iniekcjami - powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że jest to zgodne ze wskazaniami Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.



Najważniejsze jednak, że te zmiany znajdują uzasadnienie w ChPL-u (charakterystyce produktu leczniczego -PAP), czyli są w pełni bezpieczne dla pacjentów - wskazał Andrusiewicz.

09:33 Dworczyk o obostrzeniach podczas Wielkaoncy

Dzisiaj jest na pewno za wcześnie, żeby mówić o tym, jak będą wyglądały Święta Wielkanocne. Chcielibyśmy oczywiście, żeby te przepisy były jak najmniej dotkliwe, ale przede wszystkim musimy pamiętać o zdrowiu i bezpieczeństwie Polaków - powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



Zaznaczył, że "to jak będą wyglądały święta zależy trochę od nas". Jeżeli będziemy przestrzegali tej dyscypliny i przepisów obowiązujących, jest szansa, że zachorowań będzie mniej, a wtedy nie będą potrzebne żadne dodatkowe, restrykcyjne przepisy - podkreślił szef KPRM.

09:03 Polska

Szef resortu zdrowia opublikował na Twitterze wykres obrazujący tygodniową liczbę zleceń z ostatnich miesięcy, od początku października.



Tygodniowa liczba zleceń na wymazy z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) od początku października. Lekarze rodzinni wystawili w ostatnim tygodniu ponad 130 tys. zleceń ale dynamika przyrostu w ostatnim czasie jest mniejsza niż przy rozpędzaniu się II fali - napisał na Twitterze minister.



Z grafiki wynika, że kilkanaście tygodni temu, jesienią ub.r., lekarze POZ wystawiali nawet 250 tys. zleceń tygodniowo, a także, że różnica między kolejnymi tygodniami, jeśli chodzi o liczbę zleceń, wynosiła wtedy nawet 80 tys.





08:20 Kolejne dostawy szczepionek dotarły do Polski

Kolejne dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi dotarły do Polski. To około 340 tysięcy dawek od firmy AstraZeneca i 387 tys. dawek od Pfizera.

07:20 Szczepienia w Polsce

Chcielibyśmy, żeby do 21 marca wszystkie osoby, które w grupie zero się znajdują, a jeszcze nie otrzymały szczepionki zostały zaszczepione. Wszystkie te osoby będą szczepione szczepionką firmy AstraZeneca - mówi szef KPRM i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.



06:52 Naukowcy o leczeniu osoczem

"Leczenie osoczem aż trzykrotnie zmniejsza śmiertelność pacjentów zakażonych COVID-19, którzy są obciążeni chorobami współistniejącymi, szczególnie kardiologicznymi i nowotworowymi. Liczy się także szybkość jego podania" - mówi Grażyna Rydzewska, kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA.



06:26

Na początku poprzedniej dekady biotechnolog z Harvardu Lynn Klotz na łamach 'Bulletin of Atomic Scientists' ostrzegał, że coraz większa liczba laboratoriów wirusologicznych na świecie i rosnące możliwości manipulowania wirusami oznaczają nasilenie niebezpieczeństwa wypadku. Autor pracy ocenił, że ostrożny szacunek prawdopodobieństwa takiego wycieku do 2025 roku to... 80 procent. Zaktualizowałem jego szacunki. Nawet przy założeniu, że poziom bezpieczeństwa wzrósł dwukrotnie, możemy być niemal pewni, iż do 2040 roku w którymś z biolaboratoriów pracujących z groźnymi wirusami zdarzy się wypadek - pisze na blogu dziennikarz RMF FM Michał Zieliński.

05:49

W poniedziałek do Polski powinno dotrzeć 380 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer oraz ok. 360 tys. dawek od AstryZeneca - powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu powinno dotrzeć też ok. 200 tys. dawek szczepionki od Moderny.



Na rynku unijnym dopuszczone są obecnie trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA - firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc.



Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.



Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

05:15

W ramach pierwszego etapu wychodzenia z lockdownu w Anglii następuje powrót we wszystkich szkołach do nauki stacjonarnej. Tymczasem w wielu krajach wprowadzane są kolejne restrykcje przeciwepidemiczne.

05:07 Apel EMA

Europejska Agencja Leków (EMA) wezwała członków Unii Europejskiej do powstrzymania się od wydawania krajowych zezwoleń na rosyjską szczepionkę COVID-19 Sputnik V, podczas gdy agencja dokonuje przeglądu jej bezpieczeństwa i skuteczności.



Potrzebujemy dokumentów, które moglibyśmy przejrzeć. W tej chwili nie mamy również danych ... o zaszczepionych osobach. Nie są znane. Dlatego pilnie odradzałbym wydawanie krajowych zezwoleń w nagłych wypadkach - powiedziała Christa Wirthumer, dyrektorka zarządzająca EMA w wypowiedzi dla austriackiej telewizji ORF.



Możemy mieć Sputnik V na rynku w przyszłości, kiedy odpowiednie dane zostaną sprawdzone. Przegląd ciągły szczepionki rozpoczął się teraz w EMA - dodała. Pakiety danych pochodzą od rosyjskich producentów i oczywiście zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z europejskimi normami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Gdy wszystko zostanie sprawdzone, zostanie również dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej - stwierdziła.