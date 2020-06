"Być może — nie w krótkiej perspektywie, ale nieco dłuższej, polskiej rolnictwo wyjdzie z epidemii koronawirusa wzmocnione" - ocenił w Kruszwicy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. "Zapotrzebowania na najwyższej jakości polską żywność jest na świecie i musimy umiejętnie to wykorzystywać" - dodał.

Jan Krzysztof Ardanowski / \Tytus Żmijewski / PAP

Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej w Cukrowni Kruszwica należącej do Krajowej Spółki Cukrowej dziękował władzom KSC za wsparcie udzielone potrzebującym w okresie epidemii. W jego ocenie ten trudny dla wszystkich okres pokazał dobitnie, że kapitał ma narodowość, a na państwowe koncerny można liczyć nawet w najcięższych chwilach.



Odnosząc się do sytuacji w KSC, Ardanowski mówił o tym, że początek tego roku był bardzo udany, ale epidemia koronawirusa wpłynęła na rolnictwo tak samo, jak i na inne sektory gospodarki.



Pozrywane zostały łańcuchy dostaw, utrudniony został eksport, ale na szczęście powoli się to wszystko odbudowuje. Poszukujemy nieustannie — jako resort rolnictwa — kolejnych rynków zbytu - tłumaczył.

Coraz mniej krajów w Europie ma cukrownie, więc jest też coraz silniejszy opór w UE w sprawie dopłat do tej produkcji. A ona jest tylko wtedy opłacalna, gdy te dopłaty istnieją. Dlatego działalność KSC musi być rozszerzana o kolejne gałęzie. Będziemy podtrzymywali produkcję buraczaną na najwyższym poziomie tak długo, jak tylko będzie to możliwe, ale realizowany jest już plan na przyszłość, tak w odniesieniu do skrobi, jak i zbóż oraz innych warzyw. Nie martwię się o KSC, bo jest ona bardzo dobrze zarządzana przez kompetentnych ludzi - mówił Ardanowski.



Stwierdził, że jeżeli będzie tylko taka potrzeba, aby ministerstwo rolnictwa przekazało podległe mu mniejsze podmioty na rzecz rozwoju holdingu spożywczego powstającego na podstawie KSC, to on taką decyzję podejmie.