954 - tak wysokiej liczby zgonów pacjentów z Covid-19 jeszcze nie było, choć Ministerstwo Zdrowia zastrzega, że wynika to ze świątecznego opóźnienia raportowania przez placówki medyczne. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 27 887 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej na Śląsku i na Mazowszu. W kwietniu punkty szczepień mają być wprost zalane szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Nie będzie odkładania dawek na drugie szczepienia - ustalili reporterzy RMF FM. Do końca kwietnia zaszczepieni zostaną przeciwko Covid-19 wszyscy chętni powyżej 60. roku życia - ogłosił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Żołnierze pomagają policjantom w kontrolowaniu siłowni. Znamy warunki, jakie muszą być spełnione, by żłobki i przedszkola zostały otwarte od 19 kwietnia. Informacje na temat walki z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

