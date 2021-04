954 - tak wysokiej liczby zgonów pacjentów z Covid-19 jeszcze nie było, choć Ministerstwo Zdrowia zastrzega, że wynika to ze świątecznego opóźnienia raportowania przez placówki medyczne. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 27 887 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej na Śląsku i na Mazowszu. W kwietniu punkty szczepień mają być wprost zalane szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Nie będzie odkładania dawek na drugie szczepienia - ustalili reporterzy RMF FM. Żołnierze pomagają policjantom w kontrolowaniu siłowni. Znamy warunki, jakie muszą być spełnione, by żłobki i przedszkola zostały otwarte od 19 kwietnia. Informacje na temat walki z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

14:54 LPR

Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylatywały w marcu ponad 1100 razy. Maszyny wykonały prawie dwa razy więcej misji, niż w lutym. Rekordy wyjazdów notują też tradycyjne "naziemne" ambulanse.





14:48 Rząd zapowiada zmasowane szczepienia

15 kwietnia uruchomimy pilotaż punktów drive-thru, 20 kwietnia - punktów szczepień powszechnych, 23 kwietnia - szczepień prowadzonych przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki, w maju - w aptekach, a na przełomie maja i czerwca - w zakładach pracy - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

14:43 Szczepienia

Mamy jeszcze wolne terminy kwietniowe, nie mamy zajętych terminów w maju. Na maj zapisane są tylko te osoby, których nie możemy zaszczepić teraz z powodów zdrowotnych, np. przechorowały właśnie Covid - tak mówi dr Hanna Białecka-Banaś, kierownik przychodni na warszawskim Powiślu.



13:57 Szczepienia

Już w maju dotrze do nas być może nawet 9 mln szczepionek, a w kwietniu już mamy potwierdzone ok. 5,5 miliona i cały czas czekamy na potwierdzenie kolejnego, być może nawet 1,5 mln - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



13:56 Niemcy

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn zapowiedział dwustronne rozmowy z Rosją ws. ewentualnych dostaw szczepionki Sputnik V w przypadku dopuszczenia tego preparatu do użytku w UE. Berlin chce na razie wysondować, jak dużych dostaw może się spodziewać i jak szybko - dodał.





13:54 Węgry

Rząd Węgier otworzy szkoły 19 kwietnia, gdyż w jego opinii nie jest to związane z poważnymi zagrożeniami - powiedział w czwartek szef kancelarii premiera Gergely Gulyas, dodając, że do końca maja w kraju zostanie zaszczepiony każdy chętny.

13:53 Dr Zaczyński: Lepiej nie myśleć o zdejmowaniu obostrzeń

Boję się, że najbliższe statystyki będą jeszcze gorsze. Lepiej nie myśleć o zdejmowaniu obostrzeń, dopóki nie będziemy mieli wyraźnej poprawy, głównie w szpitalach - tak w rozmowie z reporterem RMF FM mówi dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym i członek Rady Medycznej przy premierze doktor Artur Zaczyński.





12:41 Japonia

Lekarze szpitala uniwersyteckiego w Kioto przeszczepili ciężko chorej na Covid-19 kobiecie części płuc pobrane od jej żyjącego męża i syna. "Oczekuje się, że pierwsza na świecie transplantacja płuc od żyjących dawców okaże się obiecującą metodą leczenia pacjentów z poważnymi chorobami płuc" - ocenił szpital.

11:50 Prezydent zwołał Radę Gabinetową

Prezydent Andrzej Duda na piątek zwołał Radę Gabinetową ws. strategii walki z Covid-19.



11:47 Hiszpania

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii nakazało kierownictwom punktów szczepień wstrzymanie podawania preparatu przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca przeciw koronawirusowi osobom poniżej 60. roku życia.

11:21 MZ o liczbie zgonów

Na dzisiejszy tragiczny wynik dotyczący 954 zgonów składa się m.in. zaraportowanie zgonów z okresu świątecznego - od Wielkiego Piątku aż do świątecznego poniedziałku - powiedział w czwartek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. MZ zaraportował w czwartek największą liczbę zgonów od początku pandemii w Polsce.









10:49 Nowe dane

10:29 Szpitale i ich obłożenie

W szpitalach przebywa 34 864 pacjentów z Covid-19, o 173 więcej niż w środę. Wspomagania respiratorem wymaga 3362 chorych, o 20 więcej niż dzień wcześniej.

W środę w szpitalu przebywało 34 691 pacjentów, z czego 3342 pod respiratorem, we wtorek 33 544 pacjentów, a pod respiratorami pozostawało 3315 chorych, w poniedziałek było to odpowiednio 32 656 i 3269 chorych, a w niedzielę - 31 927 i 3225.

Tydzień temu, w czwartek 1 kwietnia, hospitalizowanych z powodu COVID-19 było 31 811 pacjentów, w tym 3143 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 25 marca, w szpitalach było 27 118 pacjentów, z czego 2620 pod respiratorami.





10:06 Żłobki i przedszkola

Rząd zgodzi się na otwarcie za nieco ponad tydzień żłobków i przedszkoli tylko, jeżeli liczba zajętych łóżek szpitalnych przestanie rosnąć - ustalili dziennikarze RMF FM. Wczoraj rząd ogłosił, że przedłuża obowiązywanie wszystkich obostrzeń do 18 kwietnia.





09:53 Litwa

Litwa będzie kontynuowała szczepienia przeciw Covid-19 preparatem koncernu AstraZeneca bez ograniczeń - poinformował minister zdrowia Arunas Dulkys w reakcji na ogłoszenie przez Europejską Agencję Leków, że zakrzepy krwi są bardzo rzadkim skutkiem ubocznym tej szczepionki.

09:14 Szczepienia przyspieszają

W kwietniu punkty szczepień mają być wprost zalane szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Nie będzie odkładania dawek na drugie szczepienia - ustalili reporterzy RMF FM. Wszystko co przyjedzie do Polski zostanie rozdzielone między punkty szczepień. W ubiegłym tygodniu placówki, które szczepią - dostały ponad 800 tysięcy dawek. W tym i następnym to będzie ponad milion.







09:09 Kontrole w siłowniach

Wojsko dołącza do kontrolowania tego, czy firmy przestrzegają ograniczeń koronawirusowych - ustalili dziennikarze RMF FM. Żołnierze razem z policjantami i inspektorami sanepidu pojawiają się w kolejnych firmach i pomagają we wręczaniu mandatów.



08:50 Kambodża

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem władze Kambodży zamykają dla zwiedzających największą atrakcję turystyczną kraju - kompleks starożytnych świątyń Angkor, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Od początku epidemii Covid-19 w Kambodży potwierdzono zaledwie 3028 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 23 śmiertelne.

08:00 Indie

W Indiach odnotowano w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę 126 789 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Tymczasem Nowa Zelandia zamyka na około dwa tygodnie granice dla przyjezdnych z Indii, w tym własnych obywateli.

06:58 Polscy uczniowie na HO

Jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o czas zamknięcia dzieci w domach - wynika z ostatnich danych UNESCO, na które powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna".





06:20 Włochy

Włoskie wyspy Capri, Ischia, Procida, Ponza, Elba i inne wolne od Covid-19 - nad takim planem pracuje rząd w Rzymie, by uratować turystykę i letni sezon podczas pandemii. Planuje szybkie masowe szczepienia, aby zapewnić odporność ich mieszkańcom.

Koncepcję wysp wolnych od Covid-19 popiera z całą mocą branża hotelarska, która obawia się “ucieczki" amerykańskich turystów w kierunku Grecji.

06:16 Prof. Gut o epidemii

Każde poluzowanie obostrzeń daje wzrosty zakażeń - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut. W jego ocenie tylko masowe szczepienia mogą przyspieszyć koniec pandemii.

"Do tej pory było za mało dostaw. Teraz chodzi o to, aby szczepić szybko, efektywnie, aby przyspieszyć kres epidemii"- dodał.

06:07 Dostawy szczepionki

Nie jak zaplanowano 171 tys. a 88 tys. dawek szczepionki AstraZeneca dotrze do Polski w najbliższą niedzielę - poinformował Michał Kuczmierowski prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). W przyszłym tygodniu trafią do naszego kraju również preparaty Moderny i Pfizera. Ile dokładnie? Tego nie wiadomo.





05;12 NIemcy

Niemcy wkrótce rozpoczną negocjacje z Rosją w sprawie zakupu szczepionki Sputnik V, poinformowało źródło Reutersa. Chcą najpierw ustalić, jakie ilości Rosja może dostarczyć i kiedy. Kupią Sputnika dopiero wtedy, gdy szczepionka zostanie zatwierdzona przez EMA.