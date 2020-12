W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 9105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 449 osób chorujących na Covid-19, 381 z nich miało choroby współistniejące. Policja zapowiada kontrole na stokach narciarskich i w galeriach handlowych, gdzie w weekend pojawiły się tłumy. Trwają prace nad planem dystrybucji szczepionki przeciw Covid-19 w Polsce. Najnowsze informacje dotyczące pandemii znajdziecie w naszej relacji!

- W ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia podano informacje o 9105 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 449 osób. Od początku pandemii wirusa wykryto już u 999 924 Polaków, zmarło 17 599 z nich.

- Po weekendzie, w czasie którego Polacy tłumnie wyjechali w góry, policja zapowiada kontrole w na stokach narciarskich. Mundurowi mają się również pojawić w - galeriach handlowych, które po otwarciu przeżywały szturm klientów. Narciarze mogą dostać mandaty w wysokości 500 zł, stoki kary w wysokości 30 tys. złotych.

- Od dziś testy antygenowe na koronawirusa można wykonywać w POZ. Od jutra Ministerstwo będzie je wliczało do statystyk.

- Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19.

- Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy system opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem, którzy na czas choroby zostają w domu. Chodzi o Domową Opiekę -Medyczną [CZYTAJ WIĘCEJ]

- Amerykański minister zdrowia Alex Azar zapowiedział, że dwie pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19 będą dostępne dla Amerykanów przed Bożym Narodzeniem [CZYTAJ WIĘCEJ]

- Stacja CNN podała, że na początku rozprzestrzeniania się Covid-19 w Chinach regionalne władze sanitarne zbagatelizowały zagrożenie. Stacja opiera się na dokumentach, które wyciekły z Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

- Na całym świecie koronawirusa wykryto już u 63 milionów osób. 1,4 mln z nich zmarło.Najwięcej zachorowań odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Brazylii.

Przypomnijmy, do danych z 24 listopada resort doliczył te, które nie zostały wcześniej odpowiednio zaraportowane (szerzej piszemy o tym tutaj). W globalnej liczbie zakażeń uwzględniono więc ok. 22 tys. "zgubionych" przypadków, o których informował GIS. To oznacza, że na wykresach 24 listopada mamy 32 733 nowe przypadki, choć dzienna liczba zakażonych przekazana przez resort to 10 139.

Jak zastrzega resort zdrowia, po zmianie sposobu raportowania (centralizacji) - globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

To sprawia, że poniższe wykresy - na skutek wprowadzanych ręcznie przez ministerstwo wstecznych korekt - mogą zawierać pewne rozbieżności.





11:54 Węgrzy chcą skorzystać z rosyjskiej szczepionki







11:35 Szczepionki przeciw Covid-19 w Europie

Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19 - podał we wtorek Reuters. Dyrektor generalny BioNTech zapowiadał wcześniej, że szczepionka może być dopuszczona do użytku przez organy regulacyjne UE w połowie grudnia.



Amerykański producent leków Pfizer poinformował 18 listopada razem ze swym niemieckim partnerem BioNTech o wynikach badań, które wykazały, że ich kandydat na szczepionkę wykazał 95 proc. skuteczności w zapobieganiu Covid-19, bez większych obaw o bezpieczeństwo.



Pfizer i BioNTech poinformowały o wystąpieniu do EMA dzień po tym jak taki krok ogłosił amerykański koncern Moderna, który również opracowuje szczepionkę przeciw koronawirusowi.





11:32 63 pacjentów w Szpitalu Narodowym

W Szpitalu Narodowym przebywa aktualnie 63 pacjentów. Od początku jego działania hospitalizowano tam łącznie 147 chorych - poinformowała we wtorek placówka. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym działa jako filia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.



Z informacji przekazanych we wtorek przez CSK MSWiA w Warszawie wynika, że o północy z poniedziałku na wtorek w Szpitalu Narodowym przebywało 63 pacjentów na 84 gotowe łóżka.



W ciągu dwóch dni szpitale 13 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym w celu skierowania pacjentów na leczenie do szpitala tymczasowego, z czego 10 pacjentów zostało zakwalifikowanych. Łącznie od początku działalności liczba hospitalizowanych - przyjętych do leczenia - wynosi 147 osób - przekazała Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie





11:30 Rekordowa liczba zgonów w Rosji

W ciągu minionej doby w Rosji odnotowano rekordowe 569 zgonów z powodu koronawirusa - wynika z opublikowanych we wtorek danych sztabu ds. walki z pandemią Covid-19. W tym okresie zarejestrowano również 26 402 nowe infekcje SARS-CoV-2.



Najnowsza dobowa liczba zgonów to rekord w Rosji od początku pandemii. Liczba ta jest też aż o 201 zgonów wyższa niż dobę wcześniej.





11:18 Żołnierze pomagają w szpitalach

Żołnierze w ramach walki z epidemią koronawirusa pomagają w prawie 700 szpitalach oraz wspierają 160 stacji sanitarno-epidemiologicznych.



"Wojsko Polskie nieustannie zaangażowane jest w działania wspierające walkę z koronawirusem. Żołnierze pomagają w prawie 700 szpitalach oraz wspierają 160 stacji sanitarno-epidemiologicznych. Działa także specjalna infolinia wsparcia m.in. dla ośrodków pomocy społecznej" - napisał minister obrony narodowej Błaszczak na Twitterze.



Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że stwierdzono 9 105 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 449 osób. Łącznie od początku epidemii wykryto 999 924 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 17 599 chorych.





11:06 Raport Ministerstwa Zdrowia

Mamy już najnowszy raport dotyczący zakażeń w Polsce. Dziś wykonano 38,4 tysiąca testów.





10:27 Igrzyska w Tokio

Pomnik przedstawiający olimpijskie pierścienie wrócił do Tokio, gdzie pozostanie aż do zakończenia przyszłorocznych igrzysk. Pierwotnie znalazł się w stolicy Japonii w styczniu br., ale został przetransportowany do Jokohamy po decyzji o przełożeniu imprezy.



Zmianę terminu igrzysk wymusiła pandemia koronawirusa, a decyzję organizatorów i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ogłoszono w marcu. Pierścienie zabrano z Tokio w sierpniu w celu konserwacji.





10:00 Testy antygenowe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Od wtorku testy antygenowe można przeprowadzać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej; ministerstwo będzie je podawać w codziennych statystykach od środy - przekazał dziś Adam Niedzielski.







09:57 500 złotych mandatu dla narciarzy, nawet 30 tysięcy dla stoku

Policja wspólnie z sanepidem będzie kontrolować przestrzeganie obostrzeń koronawirusowych. Zarówno w hotelach, jak i na stokach narciarskich. Regionalne oddziały i komendy dostały już pierwsze polecenia w tej sprawie. Kontrole mają ruszyć jak najszybciej. Jeszcze przed weekendem.

Jeżeli chodzi o stoki narciarskie, to główny nacisk ma zostać położony na dwie kwestie. Po pierwsze, na to, żeby sprawdzić czy ludzie stojący w kolejce do wyciągu zachowują odstęp. Jeżeli tego nie robią to oni mają dostawać po 500 złotych mandatu, a właściciel wyciągu nawet 30 tysięcy złotych kary oraz zakaz korzystania z państwowej pomocy. Po drugie, kontrolerzy mają sprawdzać czy w gondolkach na wyciągach jest pilnowany 50-procentowy limit wstępu.

Osobne kontrole mają dotyczyć hoteli. Tam głównie sprawdzane ma być czy hotelarze przyjmują turystów udających osoby podróżujące służbowo. Jak to będzie robione? Trochę podstępem. Inspektorzy i policjanci mogą próbować rezerwować pokój jako turyści i sprawdzać, czy hotel godzi się na łamanie prawa.





09:22 Program DOM - czyli leczenie koronawirusa w domu

Szacujemy, że do programu Domowej Opieki Medycznej, codziennie dołączy ok. 3 tys. nowych osób powyżej 55 lat. Do dyspozycji jest teraz 120 tys. sztuk pulsoksymetrów, do końca tygodnia ich liczba zostanie podwojona, a dalsze zakupy zależą od rozwoju sytuacji - przekazała wiceminister zdrowia Anna Goławska.



Program DOM dla osób zakażonych koronawirusem ma umożliwić szybkie wykrycie pacjentów, którzy są w izolacji domowej, a ze względu na pogorszenie stanu powinni trafić na leczenie szpitalne. Do zdalnego monitoringu stanu zdrowia potrzebny jest pulsoksymetr i system PulsoCare.



Wiceminister podała, że obecnie w programie jest ponad 8 tys. osób 55 plus. Opierając się na liczbie zakażeń na COVID-19 z ostatnich dni, szacujemy, że codziennie do programu dołączy około 3 tys. osób 55 plus - powiedziała.



Zaznaczyła, że nie ma ograniczenia w odniesieniu do liczby osób, które można objąć zdalnym monitoringiem.

09:17 Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce

Jeżeli szczepionka na Covid-19 trafi do Polski na przełomie grudnia i stycznia, będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia programu szczepień - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że szczegółowe informacje ogłosi w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.



Szef KPRM został zapytany w TVN24, kiedy pierwszy polski pacjent zostanie zaszczepiony na Covid-19. To przede wszystkim zależy od producentów i dostawców szczepionek. Zgodnie z ich deklaracjami, te szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień, który się rozpocznie w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone - powiedział.



Dodał, że zgodnie z deklaracjami producentów szczepionki powinny trafić do Polski na przełomie grudnia i stycznia. "Jeżeli tak się stanie, my będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia całego programu szczepień" - powiedział Dworczyk pytany, czy szczepienia są możliwe już w styczniu.

09:11 F1

/ TOLGA BOZOGLU / POOL / PAP/EPA





Mistrz świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie wystąpi w niedzielę (6 grudnia) w zawodach Grand Prix Sakhir - poinformował w komunikacie jego team Mercedes.



Dwa dni temu na torze Sakhir Hamilton zwyciężył w GP Bahrajnu. To była jego 95. wygrana w karierze.



Na razie nie wiadomo, kto zastąpi go w ekipie Marcedesa w przedostatniej rundzie MŚ 2020. Hamilton już wcześniej zapewnił sobie siódmy tytuł mistrza świata F1.

W klasyfikacji generalnej MŚ, po 15 z 17 wyścigów, Brytyjczyk ma 332 pkt i wyprzedza Fina Valtteriego Bottasa (Mercedes) - 201. Trzeci jest Holender Max Verstappen (Red Bull) - 189.





08:50 Czechy

W Czechach w ciągu ostatniej doby wykryto 3572 nowe infekcje wirusem SARS-CoV-2 - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. To o ok. 800 mniej niż tydzień temu. Szczyt epidemii w tym państwie zanotowano w październiku, od tego czasu liczba zakażeń spada.



Zaprezentowane we wtorek dane są najniższe od 5 października. Spada także liczba wykonywanych dziennie testów. Na przełomie października i listopada badano od 40 do 50 tys. osób; teraz - 20-25 tys. Zmienił się współczynnik pozytywnych wyników wśród wszystkich przeprowadzonych testów. Według danych resortu spadł z rekordowych 38 proc. do 20,5 proc. - to najmniejsza wartość od 3 października.



Od 1 marca, kiedy to w Czechach stwierdzono pierwsze przypadki infekcji koronawirusem, badania potwierdziły zakażenie u 523 298 osób, z których 451 607 wyzdrowiało, a 8295 zmarło. W niedzielę odnotowano 82 zgony - najmniej od połowy października. Według danych ministerstwa w poniedziałek zmarło 61 chorych na Covid-19, ale te dane będą jeszcze uaktualniane w ciągu dnia.





07:59 Rosja

Pandemia koronawirusa, która ograniczyła możliwości podróżowania Rosjan za granicę, sprawiła, że tamtejsza kolej myśli o przywróceniu oferty, jaka istniała w czasach ZSRR - wycieczek po kraju pociągiem. Takie turystyczne trasy już istnieją, ale tylko lokalnie.



Pomysł ten promuje firma Federalna Kompania Pasażerska (FPK), podlegająca kolejom państwowym RŻD. Jej szef Władimir Piastołow powiedział dziennikowi "Izwiestija", że celem jest "odrodzenie turystyki kolejowej".



Dzięki rozgałęzionej sieci kolei możemy przewozić do najdalszych zakątków naszego kraju podróżników indywidualnych, jak i duże grupy zorganizowane. Możemy zapewnić wyżywienie i łazienki z prysznicem. Nasz serwis nie będzie ustępował niektórym hotelom - zapewnił dyrektor FPK.

07:17 Meksyk

W Meksyku w ciągu ostatniej doby odnotowano 6472 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 285 kolejnych zgonów w związku z Covid-19 - poinformowało w poniedziałek czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju.



Zwiększyła się zatem ogólna liczbę infekcji od początku epidemii Covid-19 w Meksyku do 1 113 543, a ofiar śmiertelnych do 105 940.



Według władz faktyczna liczba zakażonych jest prawdopodobnie znacznie większa niż potwierdzonych przypadków infekcji.





07:00 Australia

Australijczycy świętują zniesienie ograniczeń w podróżowaniu do Queensland. Po 250 dniach rodzinny mieszające w różnych częściach kraju w końcu mogły się zobaczyć.





06:55 Do zakażeń dochodzi w domach i na spotkaniach rodzinnych

W Lombardii w drugiej fali pandemii do prawie 93 procent zakażeń koronawirusem doszło w domach i podczas spotkań rodzinnych - to ustalenia naukowców z Mediolanu, Pawii i włoskiego ministerstwa zdrowia. Restrykcje okazują się skuteczne w przestrzeni publicznej.











06:40 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 13 604 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 388 kolejnych zgonów - poinformował we wtorek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Dzień wcześniej RKI informował o ponad 11 tysiącach nowych infekcji i 125 zgonach. Najwięcej ofiar śmiertelnych w ciągu doby zarejestrowano w ubiegłą środę: 410.



Od początku pandemii zdiagnozowano w Niemczech 1 067 473 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory na Covid-19 zmarło w tym kraju 16 636 osób, a około 758 800 wyzdrowiało.

06:34 Sytuacja w Polsce

W każdym z województw wolnych pozostaje przynajmniej kilkaset łóżek dla pacjentów z Covid-19. W całej Polsce zachowany pozostaje też bufor wolnych respiratorów - wynika z danych zebranych przez PAP.





06:32 Sytuacja w USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 138 903 nowe przypadki zakażenia Covid-19. Zmarło 826 osób.



Zgodnie z szacunkami uczelni amerykańskiej od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych sięga 268 016. Zdiagnozowano łącznie 13 mln 536 217 przypadków zakażenia wirusem.



W poniedziałek amerykański koncern Moderna Inc. poinformował, że zwrócił się do władz regulacyjnych w USA i UE o awaryjne dopuszczenie do użytku jego szczepionki przeciwko Covid-19. Jest trzecią firmą za Pfizer i jej niemieckim partnerem BioNTech, starającą się o rozpoczęcie szczepień w USA jeszcze w grudniu.





06:28 Raport CNN o pandemii w Chinach

Więcej o raporcie CNN o pierwszych tygodniach pandemii w Chinach przeczytacie tutaj:









05:46 Chiny

Na początku rozprzestrzeniania się Covid-19 w Chinach regionalne władze sanitarne zbagatelizowały zagrożenie - twierdzi CNN. Stacja opiera się na dokumentach, które wyciekły z Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.



"W raporcie oznaczonym "dokument wewnętrzny, prosimy o zachowanie poufności", lokalne władze sanitarne w prowincji Hubei, gdzie wykryto koronawirusa po raz pierwszy, podają 10 lutego o potwierdzeniu łącznie 5 918 nowych przypadków. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż przekazana oficjalnie liczba" - podkreśla amerykańska telewizja, zwracając uwagę na liczne rozbieżności w tym, co w istocie się działo, a co zostało ujawnione opinii publicznej.





05:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 21 138 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 287 kolejnych zgonów - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Dzień wcześniej resort zdrowia informował o ponad 25 tys. zakażeń i 272 zgonach w ciągu doby.



Od początku pandemii według oficjalnych danych w Brazylii zdiagnozowano 6 335 878 infekcji. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju 173 120 osób. Wyleczono ponad 5 mln 601 tys. pacjentów.



Statystycznie w Brazylii odnotowuje się ponad 82 zgony i ponad 3 tys. zakażonych osób na każde 100 000 mieszkańców.





05:15 USA

W odpowiedzi na gwałtowne nasilenie pandemii stan Nowy Jork przygotowuje się do zwiększenia personelu medycznego i liczby łóżek w szpitalach. Według przewidywań jeszcze więcej zakażeń pojawi się pod koniec roku. Konieczna może być budowa szpitali polowych.



Jak podkreśliła lokalna telewizja NY1, dla gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo kluczowym problemem jest rosnący napływ chorych z powodu koronawirusa do szpitali. Poinformował on, że liczba hospitalizacji w ciągu ostatniej doby sięgała w całym stanie 3532, zmarły 54 osoby, a wskaźnik testów na Covid-19 z wynikiem pozytywnym doszedł do 4,57 proc.